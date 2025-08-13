Perdana Menteri Pakistan, Shehbaz Sharif, telah mengeluarkan peringatan baru kepada India terkait upaya untuk menghentikan aliran air ke Pakistan yang melanggar Perjanjian Air Indus (Indus Waters Treaty/IWT).

"Saya ingin memberi tahu musuh hari ini bahwa jika Anda mengancam untuk menahan air kami, ingatlah bahwa Anda tidak akan bisa mengambil setetes pun dari Pakistan," kata Sharif pada hari Selasa dalam sebuah acara yang diadakan dalam rangka Hari Pemuda Internasional di Islamabad.

"Jika Anda mencoba langkah seperti itu, Pakistan akan memberi Anda pelajaran yang tidak akan pernah Anda lupakan," tambahnya.

Tidak ada tanggapan langsung dari India atas pernyataan Sharif, yang muncul beberapa hari setelah keputusan Pengadilan Arbitrase Permanen di Den Haag. Pengadilan tersebut menyatakan bahwa India harus "membiarkan aliran" air dari sungai-sungai barat untuk "penggunaan tanpa batas" oleh Pakistan sesuai dengan perjanjian tahun 1960.

Pada bulan April, New Delhi menangguhkan perjanjian IWT yang dimediasi Bank Dunia setelah serangan di Pahalgam, Kashmir yang dikelola India, yang menewaskan 26 orang. India menyalahkan Islamabad atas serangan tersebut.