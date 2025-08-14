Puluhan tahun pemerintahan kleptokratis dan perang saudara yang brutal telah menghancurkan ekonomi Suriah, dengan PDB anjlok ke rekor terendah sebesar $21 miliar dan lebih dari 90 persen warga Suriah jatuh di bawah garis kemiskinan.

Namun, optimisme yang hati-hati mulai kembali ke negara yang dilanda perang ini sejak jatuhnya Bashar al Assad yang otoriter, yang digulingkan dalam serangan kilat oleh pasukan oposisi pada akhir tahun 2024.

Di bawah kepemimpinan Presiden Ahmed al Sharaa, pemerintah transisi memusatkan upayanya untuk menstabilkan ekonomi, menandai potensi titik balik bagi negara yang lama dilanda korupsi dan konflik.

Kekuatan regional seperti Turkiye memberikan bantuan besar untuk proyek infrastruktur berskala besar, sementara lembaga keuangan internasional menunjukkan kesediaan untuk berkontribusi dalam membangkitkan kembali ekonomi Suriah.

“Sanksi yang paling merusak telah dicabut,” kata Richard Outzen, seorang pakar Timur Tengah yang terkait dengan Atlantic Council, kepada TRT World.

Suriah sebelumnya dikenai sanksi berat yang membatasi kemampuannya untuk berdagang dengan dunia. Semua bank, bisnis, dan individu yang memberikan pendanaan atau bantuan kepada rezim Assad dikeluarkan dari sistem keuangan global, secara efektif mendorong seluruh negara ke dalam isolasi ekonomi total.

Namun, Outzen memperingatkan bahwa kembali ke normalitas keuangan penuh membutuhkan sektor perbankan yang direstrukturisasi dan praktik keuangan yang transparan, kondisi yang hampir tidak ada di Suriah setelah 14 tahun perang saudara yang intens.

Upaya pemerintah al Sharaa untuk mengekang jaringan pembayaran ilegal, yang sebelumnya dieksploitasi di bawah Assad, adalah langkah ke arah ini. Outzen melihat adanya “peluang komersial besar” di sektor energi, telekomunikasi, dan pertanian, asalkan Suriah dapat menarik perusahaan regional dan Barat untuk memulai penciptaan lapangan kerja dan pendapatan pajak.

Warisan perang dan kehancuran

Sejak awal perang saudara pada tahun 2011, fondasi ekonomi Suriah telah terkikis secara sistematis.

Konflik ini memperburuk sistem kleptokratis yang sudah ada sebelumnya, di mana kapitalis kroni seperti sepupu Assad, Rami Makhlouf, mengumpulkan kekayaan melalui monopoli di sektor properti, perbankan, dan lainnya, sementara populasi yang lebih luas menghadapi kemiskinan yang semakin dalam.

Aktivitas ilegal, termasuk perdagangan narkoba Captagon, penyelundupan, dan pemerasan, menjadi sumber keuangan utama bagi rezim, semakin memperkuat ekonomi perang yang menguntungkan loyalis dan panglima perang.

Pada tahun 2023, ukuran ekonomi telah menyusut sebesar 85 persen dibandingkan tahun 2012. Rezim Assad bahkan tidak mampu membayar gaji yang layak kepada pekerja pemerintah. Gaji rata-rata sektor publik dalam istilah riil turun sebesar 75 persen antara tahun 2012 dan 2023. Penurunan anggaran subsidi mencapai 83 persen selama periode yang sama.

Menurut Menteri Luar Negeri Suriah, Asaad al Shaibani, mantan pegawai negeri telah mengungkapkan utang sebesar $30 miliar yang terutang kepada sekutu Assad, terutama Iran dan Rusia, bersama dengan “cadangan devisa yang tidak ada” di bank sentral dan daftar gaji sektor publik yang membengkak.

“Rezim menjalankan ekonomi sosialis tertutup yang mengabaikan industri seperti pertanian dan manufaktur,” kata al Shaibani, merujuk pada penemuan korupsi sistemik yang menguras kas negara.

Dukungan internasional terbukti sangat penting bagi pemulihan Suriah.

Pekan lalu, Damaskus menandatangani 12 perjanjian senilai $14 miliar, termasuk kesepakatan $4 miliar dengan konsorsium yang sebagian terdiri dari perusahaan Turkiye untuk membangun bandara baru dan kontrak $2 miliar dengan korporasi investasi nasional UEA untuk sistem kereta bawah tanah di ibu kota.

Julie Kozack, juru bicara Dana Moneter Internasional (IMF), mengatakan Suriah membutuhkan "bantuan internasional yang substansial" untuk memulihkan perekonomiannya dan membangun kembali lembaga-lembaga penting, seperti Kementerian Keuangan, Bank Sentral, dan Badan Pusat Statistik.

Delegasi IMF mengunjungi Damaskus pada bulan Juni, kunjungan pertama lembaga pemberi pinjaman global yang berbasis di Washington tersebut sejak 2009. Kozack memuji staf Suriah di lembaga-lembaga tersebut, dengan mengatakan bahwa mereka menunjukkan "komitmen yang kuat dan pemahaman yang solid".

Rencana Marshall untuk Suriah?

Pertanyaan tentang program bantuan ekonomi berskala besar yang mirip dengan Marshall Plan – sebuah inisiatif yang didukung AS yang memulihkan perekonomian 17 negara Eropa pasca Perang Dunia II – telah memicu perdebatan di antara para ahli.

Outzen mengakui bahwa meskipun kehancuran Suriah tidak seragam seperti Jerman pada tahun 1945, pilar-pilar ekonomi negara itu telah "sangat menderita".