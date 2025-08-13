Pertemuan daring negara-negara anggota aliansi “delapan besar” hanya berlangsung selama 16 menit. Tampaknya, tidak ada perbedaan pendapat selama diskusi berlangsung. Akhirnya, para pihak sepakat untuk meningkatkan produksi minyak pada bulan September sebesar 547 ribu barel per hari.
Delapan negara OPEC+ tersebut adalah Rusia, Irak, Arab Saudi, UEA, Kuwait, Kazakhstan, Aljazair, dan Oman.
Menurut OPEC+, keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan prospek ekonomi global yang stabil dan kondisi pasar saat ini yang menguntungkan, sebagaimana dibuktikan oleh rendahnya cadangan minyak.
Dana Moneter Internasional (IMF) telah meningkatkan proyeksi pertumbuhan PDB global. Pada tahun 2025, pertumbuhan tersebut diperkirakan mencapai 3%. Hal ini menunjukkan bahwa permintaan terhadap hidrokarbon akan tetap tinggi.
“Selain itu, cadangan komersial minyak di negara-negara OECD mencapai 2,72 miliar barel, lebih rendah dari rata-rata lima tahun terakhir. Ini menciptakan buffer untuk menyerap tambahan pasokan minyak mentah,” jelas Evgeny Genkin, dosen di Universitas Ekonomi Rusia Plekhanov, kepada TRT bahasa Rusia.
Alasan lain untuk meningkatkan produksi minyak adalah sanksi sekunder Amerika Serikat terhadap mitra dagang Rusia. India, sebagai pembeli utama minyak Rusia (35-40% dari total impor negara tersebut), berisiko terkena dampaknya.
Pada Juli tahun ini, menurut data S&P Global Platts, Rusia memasok 1,72 juta barel minyak per hari ke India.
India sendiri merupakan konsumen minyak terbesar ketiga di dunia.
Washington telah mengambil langkah terhadap New Delhi. Pada 6 Agustus, Donald Trump menandatangani perintah untuk memberlakukan tarif tambahan sebesar 25% pada impor barang-barang India. Alasan yang tercantum dalam dokumen tersebut adalah pembelian langsung atau tidak langsung minyak Rusia oleh India.
Presiden Amerika Serikat menegaskan bahwa langkah serupa dapat diterapkan terhadap negara lain, seperti China, yang juga aktif membeli minyak Rusia. Dari Januari 2023 hingga Juli 2025, kedua negara ini secara total membeli minyak Rusia senilai $280 miliar.
“Mari kita lihat apa yang akan terjadi dalam beberapa hari mendatang. Anda akan melihat lebih banyak sanksi sekunder,” kata Donald Trump.
Para ahli memperingatkan bahwa sanksi baru dari Amerika Serikat dapat mengganggu rantai pasokan hidrokarbon, yang pada gilirannya dapat menyebabkan kenaikan harga minyak dan produk minyak.
OPEC+ juga khawatir akan perkembangan ini, sehingga organisasi tersebut berupaya mencegah keruntuhan pasar. Ancaman sanksi sekunder terhadap India dan China menjadi alasan yang cukup untuk meningkatkan produksi minyak.
Selain itu, dengan meningkatkan produksi minyak, OPEC+ berusaha untuk merebut kembali pangsa pasar yang hilang. Pada tahun 2023, aliansi ini secara sukarela mengurangi produksi sebesar 2,2 juta barel per hari untuk mengurangi pasokan di tengah pemulihan permintaan.
Kekurangan ini direncanakan untuk dikembalikan secara bertahap hingga Oktober 2026.
Namun, pada April tahun ini, OPEC+ mulai meningkatkan produksi secara aktif. Pada bulan April, produksi meningkat sebesar 138 ribu barel per hari, dan pada Mei, Juni, serta Juli sebesar 411 ribu barel per hari setiap bulan.
Pada Agustus, produksi meningkat sebesar 548 ribu barel per hari, dan pada September sebesar 547 ribu barel per hari. Dengan demikian, pembatasan ini akan selesai pada bulan depan.
“Kembalinya volume produksi ke pasar secara lebih cepat membantu OPEC+ menunjukkan konsistensi dan fleksibilitas. Ini sangat penting di tengah tekanan eksternal, baik ekonomi maupun politik, dari Amerika Serikat. Peningkatan produksi adalah cara untuk menjaga keseimbangan antara mempertahankan pengaruh di pasar dan menahan harga,” kata Ruslan Pichugin, seorang ahli independen di bidang investasi swasta.
Pasar merespons keputusan “delapan besar” ini dengan tenang. Investor memahami bahwa pengurangan produksi adalah langkah sementara. Pembatasan yang berkepanjangan dapat mengganggu stabilitas OPEC+. Untuk menghindari situasi yang tidak diinginkan, negara-negara yang bersiap untuk meningkatkan produksi minyak diberi kesempatan untuk melakukannya.
Oleh karena itu, peningkatan produksi sudah diperhitungkan dalam harga minyak mentah. “Dengan peningkatan produksi, penguatan pasokan, dan kehati-hatian investor yang terus berlanjut, harga minyak Brent pada bulan September dapat berfluktuasi dalam kisaran $67–70 per barel,” kata Vladimir Chernov, analis dari Freedom Finance Global.
Beberapa penyesuaian dalam jangka pendek terutama akan dipengaruhi oleh geopolitik. Tarif Amerika Serikat yang diumumkan dan diberlakukan memiliki dampak yang lebih besar pada pasar minyak dibandingkan keputusan OPEC+.
Di satu sisi, tarif tersebut mengurangi aktivitas ekonomi dan memperlambat pertumbuhan PDB, yang menyebabkan penurunan harga minyak. Di sisi lain, tarif ini memperumit logistik, yang mendorong harga naik.
Pada kuartal keempat tahun ini, banyak yang akan ditentukan oleh kebijakan sanksi Amerika Serikat, kata Vladimir Chernov.
Selain itu, reaksi dari pembeli utama minyak Rusia, terutama India, juga menarik untuk diamati.
Jika Washington memberlakukan pembatasan baru atau meningkatkan tarif bea cukai, maka biaya logistik tidak dapat dihindari. Kemungkinan juga akan terjadi pengalihan aliran pasokan minyak. Akibatnya, akan ada kekurangan pasokan sementara di beberapa jalur distribusi, yang akan mendukung kenaikan harga. Dalam skenario ini, Brent dapat diperdagangkan dalam kisaran $85–88 per barel.