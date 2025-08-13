Pertemuan daring negara-negara anggota aliansi “delapan besar” hanya berlangsung selama 16 menit. Tampaknya, tidak ada perbedaan pendapat selama diskusi berlangsung. Akhirnya, para pihak sepakat untuk meningkatkan produksi minyak pada bulan September sebesar 547 ribu barel per hari.

Delapan negara OPEC+ tersebut adalah Rusia, Irak, Arab Saudi, UEA, Kuwait, Kazakhstan, Aljazair, dan Oman.

Menurut OPEC+, keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan prospek ekonomi global yang stabil dan kondisi pasar saat ini yang menguntungkan, sebagaimana dibuktikan oleh rendahnya cadangan minyak.

Dana Moneter Internasional (IMF) telah meningkatkan proyeksi pertumbuhan PDB global. Pada tahun 2025, pertumbuhan tersebut diperkirakan mencapai 3%. Hal ini menunjukkan bahwa permintaan terhadap hidrokarbon akan tetap tinggi.

“Selain itu, cadangan komersial minyak di negara-negara OECD mencapai 2,72 miliar barel, lebih rendah dari rata-rata lima tahun terakhir. Ini menciptakan buffer untuk menyerap tambahan pasokan minyak mentah,” jelas Evgeny Genkin, dosen di Universitas Ekonomi Rusia Plekhanov, kepada TRT bahasa Rusia.

Alasan lain untuk meningkatkan produksi minyak adalah sanksi sekunder Amerika Serikat terhadap mitra dagang Rusia. India, sebagai pembeli utama minyak Rusia (35-40% dari total impor negara tersebut), berisiko terkena dampaknya.

Pada Juli tahun ini, menurut data S&P Global Platts, Rusia memasok 1,72 juta barel minyak per hari ke India.

India sendiri merupakan konsumen minyak terbesar ketiga di dunia.

Washington telah mengambil langkah terhadap New Delhi. Pada 6 Agustus, Donald Trump menandatangani perintah untuk memberlakukan tarif tambahan sebesar 25% pada impor barang-barang India. Alasan yang tercantum dalam dokumen tersebut adalah pembelian langsung atau tidak langsung minyak Rusia oleh India.

Presiden Amerika Serikat menegaskan bahwa langkah serupa dapat diterapkan terhadap negara lain, seperti China, yang juga aktif membeli minyak Rusia. Dari Januari 2023 hingga Juli 2025, kedua negara ini secara total membeli minyak Rusia senilai $280 miliar.

“Mari kita lihat apa yang akan terjadi dalam beberapa hari mendatang. Anda akan melihat lebih banyak sanksi sekunder,” kata Donald Trump.

Para ahli memperingatkan bahwa sanksi baru dari Amerika Serikat dapat mengganggu rantai pasokan hidrokarbon, yang pada gilirannya dapat menyebabkan kenaikan harga minyak dan produk minyak.

OPEC+ juga khawatir akan perkembangan ini, sehingga organisasi tersebut berupaya mencegah keruntuhan pasar. Ancaman sanksi sekunder terhadap India dan China menjadi alasan yang cukup untuk meningkatkan produksi minyak.