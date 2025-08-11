Israel telah membunuh dua koresponden Al Jazeera dalam serangan yang menargetkan tenda jurnalis di dekat Rumah Sakit Al-Shifa di bagian barat Kota Gaza.
Kanal berita yang berbasis di Qatar tersebut mengutip pernyataan direktur Kompleks Medis Al-Shifa di Gaza, yang mengatakan, "Koresponden Al Jazeera Anas al-Sharif dan Mohamed Qraiqea gugur dalam serangan Israel terhadap tenda mereka."
Pada hari Minggu, Al Jazeera juga mengonfirmasi bahwa serangan tersebut menewaskan dua kameramen lainnya, Ibrahim Zaher dan Mohammed Noufal.
"Reporter Al Jazeera Arabic Anas Al-Sharif dan Mohammed Qreiqeh tewas dalam serangan Israel di Jalur Gaza, bersama dengan kameramen Ibrahim Zaher dan Mohammed Noufal," kata Al Jazeera.
Israel juga mengonfirmasi bahwa mereka membunuh jurnalis tersebut, dengan klaim tanpa dasar, mereka mengatakan bahwa ia adalah kepala sel Hamas.
Sesaat sebelum dibunuh, al-Sharif, yang telah meliput genosida Israel di Gaza sejak awal, tampaknya melaporkan serangan yang akhirnya merenggut nyawanya.
"Pemboman tanpa henti... Selama dua jam, agresi Israel semakin intensif di Kota Gaza," kata al-Sharif di akun X miliknya.
Beberapa saat kemudian, wartawan lain mengumumkan kematiannya, sebelum akhirnya Al Jazeera mengonfirmasinya.
Pesan terakhir Al-Sharif
Setelah kematiannya, pengelola akun X miliknya memposting wasiatnya, di mana ia memohon kepada Allah agar diterima sebagai syuhada dan diampuni dosa-dosanya di masa lalu.
"Harapan saya adalah Allah memperpanjang umur saya hingga saya bisa kembali bersama keluarga dan orang-orang tercinta ke kampung halaman asli kami, Ascalon yang diduduki, 'Majdal.' Namun kehendak Allah yang terjadi, dan takdir-Nya telah terlaksana," tulis al-Sharif dalam wasiatnya.
"Saya telah merasakan rasa sakit dalam segala bentuknya dan mengalami kehilangan serta kesedihan berulang kali. Namun, saya tidak pernah ragu untuk menyampaikan kebenaran apa adanya, tanpa distorsi atau pemalsuan, dengan harapan Allah menjadi saksi atas mereka yang diam, mereka yang menerima pembunuhan kami, dan mereka yang mengepung napas kami, tidak tergerak oleh sisa-sisa anak-anak dan wanita kami."
Dalam wasiatnya, ia mempercayakan dunia Arab dan Muslim dengan Palestina dan rakyatnya, serta mendesak mereka untuk tidak diam dan menjadi jembatan yang membebaskan Palestina.
Ia juga mempercayakan dunia dengan keluarganya, termasuk ibunya, istrinya, putranya, dan putrinya.
"Jangan lupakan Gaza... Dan jangan lupakan saya dalam doa-doa tulus Anda untuk pengampunan dan penerimaan," kata al-Sharif.
Serangan yang membunuh al-Sharif juga menewaskan enam orang lainnya, lima di antaranya adalah wartawan.
Pembunuhan lima wartawan tersebut meningkatkan jumlah wartawan yang tewas dalam kekerasan Israel di Gaza sejak akhir 2023 menjadi 237 orang.