Israel telah membunuh dua koresponden Al Jazeera dalam serangan yang menargetkan tenda jurnalis di dekat Rumah Sakit Al-Shifa di bagian barat Kota Gaza.

Kanal berita yang berbasis di Qatar tersebut mengutip pernyataan direktur Kompleks Medis Al-Shifa di Gaza, yang mengatakan, "Koresponden Al Jazeera Anas al-Sharif dan Mohamed Qraiqea gugur dalam serangan Israel terhadap tenda mereka."

Pada hari Minggu, Al Jazeera juga mengonfirmasi bahwa serangan tersebut menewaskan dua kameramen lainnya, Ibrahim Zaher dan Mohammed Noufal.

"Reporter Al Jazeera Arabic Anas Al-Sharif dan Mohammed Qreiqeh tewas dalam serangan Israel di Jalur Gaza, bersama dengan kameramen Ibrahim Zaher dan Mohammed Noufal," kata Al Jazeera.

Israel juga mengonfirmasi bahwa mereka membunuh jurnalis tersebut, dengan klaim tanpa dasar, mereka mengatakan bahwa ia adalah kepala sel Hamas.

Sesaat sebelum dibunuh, al-Sharif, yang telah meliput genosida Israel di Gaza sejak awal, tampaknya melaporkan serangan yang akhirnya merenggut nyawanya.

"Pemboman tanpa henti... Selama dua jam, agresi Israel semakin intensif di Kota Gaza," kata al-Sharif di akun X miliknya.

Beberapa saat kemudian, wartawan lain mengumumkan kematiannya, sebelum akhirnya Al Jazeera mengonfirmasinya.