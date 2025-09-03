Di Gaza yang terkepung, di mana genosida sedang berlangsung, Israel terus menyembunyikan kebenaran dan membungkam para pembawa pesan.
Pada hari Selasa, militer Israel membunuh dua jurnalis Palestina lainnya — Rasmi Jihad Salem dan Eman Al-Zamli — yang kini menjadi bagian dari daftar panjang jurnalis yang tewas dalam konflik yang dianggap sebagai konflik paling mematikan di dunia bagi pekerja media.
Pejabat Palestina menyatakan bahwa Salem, yang bekerja untuk Manara Media Company, tewas akibat serangan Israel di Jalan Abu al-Amin dekat Alun-Alun al-Jalaa di Kota Gaza.
Selain itu, di utara Kota Khan Younis, Israel diduga menggunakan drone untuk membunuh jurnalis Al-Zamli saat ia sedang mengambil air minum di dekat lingkungan Kota Hamad.
Menurut hitungan Al Jazeera, Israel telah membunuh 274 jurnalis Palestina di Gaza sejak Oktober 2023 — tidak termasuk Salem dan Al-Zamli — yang namanya telah dipublikasikan dalam video terbaru.
Israel melarang media internasional meliput genosida yang sedang berlangsung, sementara mereka mengadakan tur berpemandu untuk jurnalis dari negara-negara sekutu.
Media lebih banyak bergantung pada jurnalis Palestina di Gaza — serta penduduk setempat — untuk menunjukkan kepada dunia apa yang sebenarnya terjadi di sana. Israel sering mempertanyakan afiliasi jurnalis Palestina yang melaporkan kengerian genosida, tetapi tidak mengizinkan jurnalis asing masuk.
Analis media menyebutkan bahwa meskipun Israel berusaha menerapkan pemadaman media di Gaza, upaya tersebut tidak banyak ditantang oleh banyak organisasi media Barat dan jurnalis yang gagal mendukung rekan-rekan Palestina mereka.
Ian Williams, Presiden Foreign Press Association (FPA), mengatakan kepada TRT World, "Israel ingin ada pemadaman media, tetapi mereka terjebak karena sebuah 'Lubang Hitam' besar di sudut tenggara Mediterania sangat jelas dan sulit diabaikan. Setiap kebiadaban oleh Israel mengikis kredibilitas mereka yang tersisa di mata dunia."
Williams mengkritik media asing, terutama dari negara-negara Barat, karena tidak menanggapi penderitaan jurnalis Palestina dengan serius, menyatakan bahwa mereka tidak layak dipercaya untuk menangani "isu-isu serius."
Ia menambahkan, "Tidak ada lagi alasan. Setiap jurnalis yang tidak marah dengan kekejaman terbaru ini seharusnya hanya meliput pernikahan, pemakaman, dan mode, dan tidak dipercaya untuk isu-isu serius."
Ia juga menyatakan bahwa nasib para jurnalis tidak terpisahkan dari nasib rakyat Gaza.
“Netanyahu adalah sosok yang tidak bermoral dengan nuansa megalomania”
Genosida di Gaza juga tercatat sebagai konflik paling mematikan bagi jurnalis dalam sejarah modern. Israel telah membunuh lebih banyak jurnalis di Gaza dibandingkan dengan Perang Saudara AS, Perang Dunia I dan II, Perang Vietnam, Perang Korea, perang di bekas Yugoslavia, dan perang pasca-9/11 di Afghanistan, jika digabungkan.
Pada bulan Agustus, ketika Israel membunuh setidaknya lima jurnalis dalam serangan misil ganda di Rumah Sakit Al-Shifa di Gaza, hal ini memicu kemarahan global, yang mendorong Israel untuk menyebarkan narasi palsu bahwa mereka menyerang kamera yang dipasang oleh Hamas.
Klaim tersebut segera dibantah oleh kantor berita Reuters, yang menyatakan bahwa kamera tersebut milik jurnalis mereka. Setidaknya 20 orang tewas dalam serangan itu, termasuk lima jurnalis seperti Mohammad Salama, seorang kameramen untuk Al Jazeera, Hussam Al-Masri, kontraktor untuk Reuters, Mariam Abu Dagga, yang bekerja dengan Associated Press dan media lainnya selama genosida, serta jurnalis lepas Moath Abu Taha dan Ahmed Abu Aziz.
Beberapa minggu sebelum pembantaian ini, Israel membunuh salah satu jurnalis paling terkenal di Gaza — pemenang Hadiah Pulitzer Anas Al-Sharif — dengan tuduhan palsu bahwa ia adalah anggota kelompok perlawanan.
Menurut saksi mata, koresponden Al Jazeera Mohammed Qreiqeh, operator kamera Ibrahim Zaher dan Mohammed Noufal, kameramen lepas Momen Aliwa, dan jurnalis lepas Mohammed al-Khalidi, bersama Al-Sharif, berada di sebuah tenda dekat pintu masuk Rumah Sakit Al-Shifa ketika Israel membom dan membunuh mereka.
"Jika kata-kata ini sampai kepada Anda... Israel telah berhasil membunuh saya," tulis Al-Sharif dalam sebuah surat pada 6 April, beberapa bulan sebelum pembunuhannya, yang diterbitkan oleh rekan-rekannya di akun X miliknya.
Williams dari FPA mengatakan, "[Perdana Menteri Israel Benjamin] Netanyahu tidak bermoral dengan kecenderungan megalomania, tetapi bahkan dia tahu bahwa setelah pembunuhan Al-Sharif dua minggu lalu, ini sudah terlalu jauh. Namun, ini mengirimkan pesan yang jelas kepada media di mana saja, terutama kepada jurnalis yang mengambil risiko datang ke Gaza jika Israel mengizinkan mereka."
Ia menambahkan, "Ini menimbulkan — menggunakan salah satu kata favorit lobi Israel — pertanyaan 'mengkhawatirkan'. Apakah mereka melakukannya dengan sepengetahuan Netanyahu dan petinggi militer yang tidak lagi peduli dengan reaksi dunia, atau apakah pemerintah Netanyahu telah kehilangan kendali atas para fanatik dan pembunuh di IDF, sama seperti ia kehilangan kendali atas pemukim bersenjata negara di Tepi Barat?"
Setelah pembunuhan para jurnalis, ia mengatakan, "sekali lagi, banyak media Barat menunjukkan kurangnya kemarahan yang terdengar dan kesediaan untuk menerima alasan Israel."
“Ini adalah pola”
Sarah Qudah, direktur Timur Tengah dan Afrika Utara (MENA) di Committee to Protect Journalists (CPJ), menyoroti pola yang diikuti Israel saat menargetkan jurnalis Palestina.
Ia mengatakan kepada TRT World bahwa kampanye Israel untuk membungkam jurnalis dimulai dengan fitnah, ancaman, dan akhirnya pembunuhan mereka.
"Seperti yang kita lihat dengan Anas Al-Sharif, ia difitnah, diancam, dan kemudian ditargetkan serta dibunuh," jelasnya.
Al Jazeera merekrut Al-Sharif pada Desember 2023 setelah rekaman serangan Israel di Jabalya yang ia buat menjadi viral. Israel tanpa dasar menuduh kameramen profesional tersebut sebagai anggota Hamas.
Qudah menyatakan bahwa bulan Agustus adalah salah satu bulan paling mematikan bagi jurnalis di mana pun di dunia.
"Sejak CPJ mulai mendokumentasikan sejarahnya, perang di Gaza adalah yang paling mematikan bagi jurnalis. Tetapi bulan Agustus sendiri adalah salah satu yang paling mematikan, karena dalam waktu kurang dari tiga minggu, 11 jurnalis tewas, beberapa terluka. Ini adalah angka yang besar," kata Qudah, menambahkan bahwa pola ini menjadi norma.
"Ini bukan korban biasa, ini bukan insiden tunggal. Ini adalah pola yang telah kita lihat, dan pola ini kami khawatirkan akan menjadi norma," Qudah memperingatkan.