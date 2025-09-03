Di Gaza yang terkepung, di mana genosida sedang berlangsung, Israel terus menyembunyikan kebenaran dan membungkam para pembawa pesan.

Pada hari Selasa, militer Israel membunuh dua jurnalis Palestina lainnya — Rasmi Jihad Salem dan Eman Al-Zamli — yang kini menjadi bagian dari daftar panjang jurnalis yang tewas dalam konflik yang dianggap sebagai konflik paling mematikan di dunia bagi pekerja media.

Pejabat Palestina menyatakan bahwa Salem, yang bekerja untuk Manara Media Company, tewas akibat serangan Israel di Jalan Abu al-Amin dekat Alun-Alun al-Jalaa di Kota Gaza.

Selain itu, di utara Kota Khan Younis, Israel diduga menggunakan drone untuk membunuh jurnalis Al-Zamli saat ia sedang mengambil air minum di dekat lingkungan Kota Hamad.

Menurut hitungan Al Jazeera, Israel telah membunuh 274 jurnalis Palestina di Gaza sejak Oktober 2023 — tidak termasuk Salem dan Al-Zamli — yang namanya telah dipublikasikan dalam video terbaru.

Israel melarang media internasional meliput genosida yang sedang berlangsung, sementara mereka mengadakan tur berpemandu untuk jurnalis dari negara-negara sekutu.

Media lebih banyak bergantung pada jurnalis Palestina di Gaza — serta penduduk setempat — untuk menunjukkan kepada dunia apa yang sebenarnya terjadi di sana. Israel sering mempertanyakan afiliasi jurnalis Palestina yang melaporkan kengerian genosida, tetapi tidak mengizinkan jurnalis asing masuk.

Analis media menyebutkan bahwa meskipun Israel berusaha menerapkan pemadaman media di Gaza, upaya tersebut tidak banyak ditantang oleh banyak organisasi media Barat dan jurnalis yang gagal mendukung rekan-rekan Palestina mereka.

Ian Williams, Presiden Foreign Press Association (FPA), mengatakan kepada TRT World, "Israel ingin ada pemadaman media, tetapi mereka terjebak karena sebuah 'Lubang Hitam' besar di sudut tenggara Mediterania sangat jelas dan sulit diabaikan. Setiap kebiadaban oleh Israel mengikis kredibilitas mereka yang tersisa di mata dunia."

Williams mengkritik media asing, terutama dari negara-negara Barat, karena tidak menanggapi penderitaan jurnalis Palestina dengan serius, menyatakan bahwa mereka tidak layak dipercaya untuk menangani "isu-isu serius."

Ia menambahkan, "Tidak ada lagi alasan. Setiap jurnalis yang tidak marah dengan kekejaman terbaru ini seharusnya hanya meliput pernikahan, pemakaman, dan mode, dan tidak dipercaya untuk isu-isu serius."

Ia juga menyatakan bahwa nasib para jurnalis tidak terpisahkan dari nasib rakyat Gaza.

“Netanyahu adalah sosok yang tidak bermoral dengan nuansa megalomania”

Genosida di Gaza juga tercatat sebagai konflik paling mematikan bagi jurnalis dalam sejarah modern. Israel telah membunuh lebih banyak jurnalis di Gaza dibandingkan dengan Perang Saudara AS, Perang Dunia I dan II, Perang Vietnam, Perang Korea, perang di bekas Yugoslavia, dan perang pasca-9/11 di Afghanistan, jika digabungkan.

Pada bulan Agustus, ketika Israel membunuh setidaknya lima jurnalis dalam serangan misil ganda di Rumah Sakit Al-Shifa di Gaza, hal ini memicu kemarahan global, yang mendorong Israel untuk menyebarkan narasi palsu bahwa mereka menyerang kamera yang dipasang oleh Hamas.

Klaim tersebut segera dibantah oleh kantor berita Reuters, yang menyatakan bahwa kamera tersebut milik jurnalis mereka. Setidaknya 20 orang tewas dalam serangan itu, termasuk lima jurnalis seperti Mohammad Salama, seorang kameramen untuk Al Jazeera, Hussam Al-Masri, kontraktor untuk Reuters, Mariam Abu Dagga, yang bekerja dengan Associated Press dan media lainnya selama genosida, serta jurnalis lepas Moath Abu Taha dan Ahmed Abu Aziz.