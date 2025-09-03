Ketika Torben, seorang dokter dan ilmuwan asal Jerman, memutuskan untuk bergabung dengan Global Sumud Flotilla yang membawa bantuan ke Gaza yang diblokade oleh Israel, ia sadar bahwa ia memiliki banyak hal yang dipertaruhkan.
Namun, katanya, itu tidak sebanding dengan penderitaan jutaan orang yang kelaparan dan kehilangan tempat tinggal di Gaza.
“Saya takut, dan tentu saja gugup, tetapi saya adalah seorang pria dengan hati nurani yang memutuskan untuk melakukan hal yang benar,” kata Torben, yang hanya mengungkapkan nama depannya demi alasan keamanan, kepada TRT World di Tunisia.
“Inilah alasan saya berpartisipasi dalam upaya ini untuk membawa bantuan ke Gaza,” tambahnya.
Flotilla Sumud adalah misi terbaru dan terbesar hingga saat ini untuk mengakhiri blokade Israel yang melumpuhkan, yang telah menyebabkan pembunuhan 185 orang di Gaza akibat kelaparan buatan manusia hanya dalam sebulan.
Total kematian terkait kelaparan sejak Oktober 2023 mencapai 348 jiwa. Pemantau kelaparan global yang didukung PBB, Integrated Food Security Classification (IPC), secara resmi telah menyatakan kelaparan di wilayah tersebut.
Ketakutan akan penangkapan atau yang lebih buruk
Sekitar 300 aktivis, politisi, dan seniman dari 44 negara yang membawa bantuan kemanusiaan ke Gaza berangkat dari pelabuhan Barcelona pada Senin malam.
Misi ini diorganisir oleh empat koalisi besar yang bertujuan untuk mematahkan blokade Israel di Gaza dan memberikan bantuan yang sangat dibutuhkan kepada rakyat Palestina.
“Saya telah merasa tidak berdaya terlalu lama di negara di mana publik dan media bersekongkol dalam genosida yang sedang terjadi,” kata Torben.
“Jadi ketika saya mendapat kesempatan, saya mengambilnya karena ini adalah hal paling efektif yang bisa saya lakukan sebagai warga biasa dengan keterampilan yang saya miliki.”
Saat flotilla memulai perjalanannya pada hari Senin, suasana terasa khidmat sekaligus tegang.
Banyak yang khawatir, mengetahui mereka menghadapi Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, yang telah bertindak tanpa hukuman sejak Israel melancarkan perang di Gaza pada 7 Oktober 2023.
Ketakutan akan penangkapan atau yang lebih buruk terus menghantui karena keadilan jarang terjadi, bahkan setelah Israel membunuh lebih dari 63.000 orang, termasuk 247 jurnalis dan puluhan anak-anak serta bayi, sejak 7 Oktober 2023.
“Saya khawatir, ya, tetapi berada di sini bersama semua peserta lain dengan begitu banyak keberanian benar-benar membantu saya mengatasi kekhawatiran itu,” tambahnya.
Saat konvoi pertama, yang terdiri dari puluhan kapal sipil kecil, berangkat dari pelabuhan Spanyol, para peserta meneriakkan 'Bebaskan Palestina' dan mengibarkan bendera Palestina.
Kelompok kedua kapal dijadwalkan berangkat dari Tunisia pada 4 September, bergabung dengan kapal-kapal dari Italia, Yunani, dan tujuan Mediterania lainnya.
“Ini adalah misi solidaritas terbesar dalam sejarah, dengan lebih banyak orang dan lebih banyak kapal daripada semua upaya sebelumnya digabungkan,” kata aktivis Brasil Thiago Avila dalam konferensi pers di Barcelona.
Negara-negara dari enam benua berpartisipasi dalam gerakan ini, termasuk negara-negara seperti Australia, Afrika Selatan, Brasil, dan banyak negara Eropa dalam misi untuk mematahkan pengepungan ilegal Israel di Gaza.
Armada ini akan memakan waktu tujuh hingga delapan hari untuk menempuh perjalanan sekitar 3.000 km ke Gaza.
Warga Palestina menghadapi risiko lebih besar di atas kapal
Di Tunisia, Moa Jihad, seorang warga Palestina dari Ramallah, meskipun tidak dapat bergabung dengan armada, telah menunggu selama berjam-jam untuk kedatangan konvoi pertama.
“Flotilla Sumud menuju Gaza sekali lagi mengingatkan orang-orang bahwa warga Palestina sedang dibunuh dan kelaparan, dan bahwa genosida sedang berlangsung; rakyat menderita,” katanya kepada TRT World.
“Hari ini kami berdiri di sini untuk mendukung misi ini meskipun saya tidak dapat naik ke kapal.”
Moa menghadapi risiko penangkapan atau bahaya yang lebih besar dibandingkan orang-orang dari negara lain karena ia memegang paspor Palestina.
“Jika tentara Israel menangkap saya dan memasukkan saya ke penjara, itu akhir bagi saya. Saya akan berada di penjara selama 10 tahun atau bahkan lebih,” kata Moa.
“Jadi saya di sini untuk menunjukkan rasa terima kasih saya kepada semua orang yang bertujuan untuk mematahkan pengepungan.”
Sejak 2007, Israel mengontrol wilayah udara dan perairan teritorial Gaza, sangat membatasi pergerakan barang dan orang. Tidak ada bandara yang berfungsi setelah Israel membom dan menghancurkan bandara Gaza pada tahun 2001.
Jadi, ketika rute pasokan tradisional seperti koridor udara dan darat diblokir, misi seperti Flotilla Sumud diorganisir. Sumud adalah istilah Arab yang berarti “ketahanan.”
Aktivis pro-Palestina, termasuk aktivis iklim Greta Thunberg dan aktor Game of Thrones Liam Cunningham, ikut serta dalam misi ini.
Produser TRT Français, Sena Polat, juga merupakan salah satu peserta yang menunggu di Tunisia untuk bergabung dengan flotilla Sumud dalam perjalanannya ke Gaza.
Pada tahun 2008, dua kapal dari Gerakan Free Gaza berhasil mencapai Gaza, menjadi yang pertama menembus blokade laut Israel.
Dibentuk pada tahun 2006 di tengah perang Israel di Lebanon, gerakan ini meluncurkan 31 kapal antara tahun 2008 dan 2016, dengan lima di antaranya berhasil mencapai Gaza meskipun ada kontrol ketat Israel.
Namun, sejak 2010, setiap flotilla yang mencoba mematahkan blokade Gaza telah dicegat atau dihadang oleh Israel di perairan internasional. Serangan terhadap Mavi Marmara pada tahun 2010 menewaskan 10 aktivis dan melukai puluhan lainnya, menyebabkan kemarahan global.
“Saya bukan aktivis atau pahlawan atau apa pun selain seorang pria dengan hati nurani yang memutuskan untuk melakukan hal yang benar,” tambah Torben.
“Saya memiliki keluarga, saya memiliki teman, saya memiliki mimpi di Jerman, dan saya memiliki banyak hal yang bisa hilang, tetapi Anda tahu itu tidak sebanding dengan penderitaan yang terjadi di Gaza.”
Produser TRT Français Sena Polat berkontribusi pada laporan ini dari Tunisia.