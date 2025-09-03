Ketika Torben, seorang dokter dan ilmuwan asal Jerman, memutuskan untuk bergabung dengan Global Sumud Flotilla yang membawa bantuan ke Gaza yang diblokade oleh Israel, ia sadar bahwa ia memiliki banyak hal yang dipertaruhkan.

Namun, katanya, itu tidak sebanding dengan penderitaan jutaan orang yang kelaparan dan kehilangan tempat tinggal di Gaza.

“Saya takut, dan tentu saja gugup, tetapi saya adalah seorang pria dengan hati nurani yang memutuskan untuk melakukan hal yang benar,” kata Torben, yang hanya mengungkapkan nama depannya demi alasan keamanan, kepada TRT World di Tunisia.

“Inilah alasan saya berpartisipasi dalam upaya ini untuk membawa bantuan ke Gaza,” tambahnya.

Flotilla Sumud adalah misi terbaru dan terbesar hingga saat ini untuk mengakhiri blokade Israel yang melumpuhkan, yang telah menyebabkan pembunuhan 185 orang di Gaza akibat kelaparan buatan manusia hanya dalam sebulan.

Total kematian terkait kelaparan sejak Oktober 2023 mencapai 348 jiwa. Pemantau kelaparan global yang didukung PBB, Integrated Food Security Classification (IPC), secara resmi telah menyatakan kelaparan di wilayah tersebut.

Ketakutan akan penangkapan atau yang lebih buruk

Sekitar 300 aktivis, politisi, dan seniman dari 44 negara yang membawa bantuan kemanusiaan ke Gaza berangkat dari pelabuhan Barcelona pada Senin malam.

Misi ini diorganisir oleh empat koalisi besar yang bertujuan untuk mematahkan blokade Israel di Gaza dan memberikan bantuan yang sangat dibutuhkan kepada rakyat Palestina.

“Saya telah merasa tidak berdaya terlalu lama di negara di mana publik dan media bersekongkol dalam genosida yang sedang terjadi,” kata Torben.

“Jadi ketika saya mendapat kesempatan, saya mengambilnya karena ini adalah hal paling efektif yang bisa saya lakukan sebagai warga biasa dengan keterampilan yang saya miliki.”

Saat flotilla memulai perjalanannya pada hari Senin, suasana terasa khidmat sekaligus tegang.

Banyak yang khawatir, mengetahui mereka menghadapi Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, yang telah bertindak tanpa hukuman sejak Israel melancarkan perang di Gaza pada 7 Oktober 2023.

Ketakutan akan penangkapan atau yang lebih buruk terus menghantui karena keadilan jarang terjadi, bahkan setelah Israel membunuh lebih dari 63.000 orang, termasuk 247 jurnalis dan puluhan anak-anak serta bayi, sejak 7 Oktober 2023.

“Saya khawatir, ya, tetapi berada di sini bersama semua peserta lain dengan begitu banyak keberanian benar-benar membantu saya mengatasi kekhawatiran itu,” tambahnya.

Saat konvoi pertama, yang terdiri dari puluhan kapal sipil kecil, berangkat dari pelabuhan Spanyol, para peserta meneriakkan 'Bebaskan Palestina' dan mengibarkan bendera Palestina.

Kelompok kedua kapal dijadwalkan berangkat dari Tunisia pada 4 September, bergabung dengan kapal-kapal dari Italia, Yunani, dan tujuan Mediterania lainnya.

“Ini adalah misi solidaritas terbesar dalam sejarah, dengan lebih banyak orang dan lebih banyak kapal daripada semua upaya sebelumnya digabungkan,” kata aktivis Brasil Thiago Avila dalam konferensi pers di Barcelona.