Dua jurnalis Palestina kembali tewas di Gaza akibat serangan Israel dalam dua serangan terpisah, sehingga jumlah pekerja media yang tewas mencapai 249 sejak perang di wilayah Palestina tersebut dimulai.

Kantor Media Pemerintah Gaza menyatakan bahwa Rasmi Jihad Salem, yang bekerja untuk Manara Media Company, kehilangan nyawanya dalam serangan yang menargetkan Jalan Abu al-Amin dekat Lapangan al-Jalaa di Kota Gaza.

Sebelumnya, jurnalis Eman Al-Zamli tewas akibat serangan drone Israel saat mengambil air minum di dekat lingkungan Kota Hamad, utara Khan Younis, menurut laporan media lokal.

Pada hari Minggu lalu, seorang jurnalis Palestina juga tewas dalam serangan udara Israel di Kota Gaza, menurut Kantor Media Gaza. Korban diidentifikasi sebagai Islam Abed, seorang koresponden untuk Al-Quds Today TV.

Penargetan 'sistematis'

Dalam sebuah pernyataan, kantor tersebut mengutuk apa yang mereka sebut sebagai penargetan "sistematis" terhadap jurnalis Palestina dan mendesak komunitas internasional untuk mengambil tindakan guna menghentikan pembunuhan ini serta melindungi pekerja media.