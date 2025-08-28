India dan Pakistan, dua negara yang saling meluncurkan roket dan rudal pada bulan Mei tahun ini, jarang sekali sepakat dalam isu-isu internasional.

Oleh karena itu, menjadi hal yang langka ketika kedua negara tetangga bersenjata nuklir ini mengeluarkan pernyataan pada hari Rabu yang sama-sama mengutuk pembunuhan jurnalis di Gaza oleh Israel sebagai tindakan yang "keji" dan "mengejutkan".

Islamabad dan New Delhi mengeluarkan siaran pers terpisah sebagai tanggapan atas serangan Israel pada hari Senin terhadap Kompleks Medis Nasser di Khan Younis, Gaza selatan, yang menewaskan setidaknya 47 warga Palestina, termasuk enam jurnalis, sehingga memicu kecaman global.

Kementerian Luar Negeri Pakistan menggambarkan serangan tersebut sebagai tindakan yang "tidak dapat diterima dan keji", serta menyatakan bahwa penargetan terus-menerus terhadap warga sipil dan jurnalis merupakan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia internasional, hukum kemanusiaan, dan kebebasan pers.

Pakistan kembali menyerukan kepada komunitas internasional untuk "meminta pertanggungjawaban Israel atas kejahatan keji tersebut dan mengambil langkah konkret untuk mengakhiri impunitas Israel," demikian pernyataan tersebut.

India juga menyatakan bahwa pembunuhan jurnalis di Gaza adalah "mengejutkan dan sangat disesalkan", serta mengutuk hilangnya nyawa warga sipil dalam konflik tersebut.