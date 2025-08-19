Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy bersama delegasi pemimpin Eropa dijadwalkan bertemu Presiden Amerika Serikat Donald Trump, dengan dua isu besar—jaminan keamanan dan konsesi—menjadi sorotan utama dalam pembicaraan damai yang ditujukan untuk mengakhiri perang Rusia-Ukraina.

Pertemuan penting yang digelar di Washington, DC, pada Senin ini juga akan dihadiri Perdana Menteri Inggris Keir Starmer, Presiden Prancis Emmanuel Macron, Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni, Kanselir Jerman Friedrich Merz, Presiden Finlandia Alexander Stubb, Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen, dan Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte.

Pertemuan para pemimpin Eropa dengan Presiden AS itu berlangsung tak lama setelah Trump menggelar pertemuan tertutup selama tiga jam dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Alaska pada Jumat, di mana Putin mengatakan mereka telah mencapai sebuah “kesepahaman.”

Pertemuan Senin ini diperkirakan akan mencakup tawaran jaminan keamanan dari AS kepada Ukraina yang mirip dengan kerangka kerja NATO, dengan imbalan konsesi seperti pengabaian ambisi Kiev untuk bergabung dengan NATO dan klaim atas Krimea yang saat ini diduduki Rusia.

Jaminan keamanan

Salah satu isu utama yang akan dibahas di Gedung Putih pada Senin adalah tawaran jaminan keamanan dari AS untuk Ukraina.

Menurut Steve Witkoff, utusan khusus presiden AS untuk misi perdamaian, Rusia telah sepakat mengizinkan AS dan Eropa memberi Ukraina jaminan keamanan yang “kuat” sebagai bagian dari kemungkinan kesepakatan damai.

Berbicara kepada Fox News, Witkoff mengatakan Washington dapat memberikan Kiev jaminan keamanan bergaya Pasal 5 di luar kerangka NATO.

“Amerika Serikat berpotensi siap memberikan jaminan keamanan seperti Pasal 5, tapi bukan dari NATO, melainkan langsung dari AS dan negara-negara Eropa lainnya,” katanya.

Pasal 5 dalam perjanjian NATO menyebutkan bahwa serangan bersenjata terhadap satu anggota dianggap sebagai serangan terhadap seluruh 32 anggota aliansi. Negara-negara anggota akan membela sekutunya yang diserang dan mengambil langkah yang dianggap perlu.

Ukraina bukan anggota NATO, namun telah berupaya keras masuk ke dalam aliansi tersebut sejak perang Rusia-Ukraina pecah pada Februari 2022.

Zelenskyy menyebut tawaran jaminan keamanan dari AS sebagai sesuatu yang “bersejarah.” Dalam unggahan di X, media sosial asal AS, ia menulis: “Kita semua punya keinginan kuat untuk mengakhiri perang ini dengan cepat dan pasti.”