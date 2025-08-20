Eropa mencatat jumlah wabah tertinggi dari penyakit akibat nyamuk seperti chikungunya dan virus West Nile tahun ini, kata badan kesehatan Uni Eropa. Perubahan iklim disebut berkontribusi pada kondisi “normal baru” tersebut.

Benua ini kini mengalami musim penularan penyakit yang lebih lama dan lebih intens, menurut European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC), Rabu.

“Perubahan ini dipicu oleh faktor iklim dan lingkungan seperti meningkatnya suhu, musim panas yang lebih panjang, musim dingin yang lebih hangat, serta pola curah hujan yang berubah—semua itu menciptakan kondisi ideal bagi nyamuk untuk berkembang biak dan menularkan virus,” tulis lembaga tersebut dalam pernyataan resmi.

Lonjakan wabah

Eropa memasuki fase baru di mana “penularan penyakit akibat nyamuk yang lebih panjang, meluas, dan intens menjadi hal normal yang baru,” ujar Direktur ECDC Pamela Rendi-Wagner.

Nyamuk Aedes albopictus, yang bisa menularkan virus chikungunya, kini sudah mapan di 16 negara Eropa dan 369 wilayah—naik drastis dari hanya 114 wilayah satu dekade lalu, menurut ECDC.