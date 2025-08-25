Indonesia pada Senin mendesak Uni Eropa segera mencabut aturan bea masuk imbalan (countervailing duties) atas impor biodiesel. Desakan ini muncul setelah Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) memenangkan gugatan Indonesia dalam sengketa perdagangan DS618.

Menteri Perdagangan Budi Santoso menegaskan, kemenangan ini menunjukkan bahwa kebijakan Uni Eropa tidak konsisten dengan aturan perdagangan internasional.

“Kami mendesak Uni Eropa untuk segera mencabut bea masuk imbalan yang tidak sesuai dengan aturan WTO,” kata Budi dalam pernyataan tertulis.

Komisi Uni Eropa sejak 2019 memberlakukan bea imbalan antara 8 persen hingga 18 persen terhadap biodiesel Indonesia, dengan alasan pemerintah memberi subsidi melalui kebijakan bahan baku, bea keluar, pungutan ekspor, dan harga acuan. Namun, Panel WTO menolak sebagian besar argumen Uni Eropa.

Pertama, WTO menyatakan pemerintah Indonesia tidak terbukti mengarahkan pelaku usaha menjual minyak sawit dengan harga murah. Kedua, bea keluar dan pungutan ekspor minyak sawit tidak bisa dianggap subsidi. Ketiga, Uni Eropa gagal membuktikan adanya ancaman kerugian materiil bagi industri biodiesel Eropa.

“Dengan demikian, Panel WTO menilai bahwa bea masuk imbalan yang diberlakukan UE terhadap produk biodiesel Indonesia tidak didasarkan pada bukti yang obyektif,” tegas Budi.