Raja Malaysia, Sultan Ibrahim Iskandar, pada hari Sabtu memerintahkan tentara untuk menghentikan rencana pembelian helikopter Black Hawk yang sudah berusia puluhan tahun, dengan menyebutnya sebagai “peti mati terbang.”

“Apakah kita ingin menempatkan pilot kita di dalam peti mati terbang? Pikirkan sendiri,” ujar Sultan Ibrahim saat parade di distrik Mersing, negara bagian Johor, untuk memperingati ulang tahun ke-60 Resimen Layanan Khusus Malaysia.

Dia memperingatkan para pemimpin militer agar tidak mengulangi kesalahan yang sama seperti pada tahun 1980-an, ketika Malaysia membeli 40 pesawat A-4PTM SkyHawk bekas dari Amerika Serikat. Pesawat-pesawat tersebut memiliki tingkat layanan yang buruk dan angka kecelakaan yang tinggi.

Prioritaskan keselamatan