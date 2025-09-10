Presiden AS Donald Trump telah mendesak Uni Eropa untuk memberlakukan tarif 100 persen terhadap China dan India dalam upaya menekan Presiden Rusia Vladimir Putin, menurut laporan dari Financial Times .

Permintaan tersebut muncul dalam sebuah pertemuan tingkat tinggi di Washington antara pejabat senior AS dan Uni Eropa yang sedang mengeksplorasi opsi untuk meningkatkan tekanan ekonomi terhadap Moskow.

Trump turut serta dalam pembicaraan tersebut melalui sambungan telepon dan secara langsung mendesak para negosiator untuk bertindak.

"Pendekatan yang jelas di sini adalah, mari kita semua memberlakukan tarif dramatis dan mempertahankan tarif tersebut sampai China setuju untuk berhenti membeli minyak Rusia. Tidak banyak tempat lain yang bisa menjadi tujuan minyak tersebut," katanya, menurut laporan tersebut.

Seorang pejabat AS lainnya mengatakan bahwa pemerintah siap untuk "mencerminkan" tarif apa pun yang diberlakukan oleh Uni Eropa, yang menunjukkan bahwa Washington dapat menaikkan bea masuk pada impor dari India dan China dengan skala yang sama.

Usulan ini menyoroti meningkatnya frustrasi di Gedung Putih saat Rusia terus meningkatkan kampanye serangan udara di Ukraina.

Dengan tidak adanya jalur yang jelas menuju kesepakatan damai, Trump beralih ke alat perdagangan, berargumen bahwa tarif yang terkoordinasi dapat memutus jalur ekonomi Rusia dengan memaksa China dan India — dua pembeli minyak terbesar Rusia — untuk mengurangi pembelian mereka.