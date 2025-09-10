BISNIS DAN TEKNOLOGI
2 menit membaca
Trump menyerukan Uni Eropa untuk mengenakan tarif 100 persen pada China, India untuk menekan Putin
Presiden AS mengatakan bahwa tarif yang terkoordinasi akan memotong pasokan minyak Rusia; Gedung Putih memberi sinyal kesediaan untuk meniru langkah Uni Eropa.
Trump menyerukan Uni Eropa untuk mengenakan tarif 100 persen pada China, India untuk menekan Putin
Presiden AS mengatakan tarif koordinasi akan memutus jalur hidup minyak Rusia; Gedung Putih memberi sinyal kesediaan untuk langkah Uni Eropa. / Reuters
10 September 2025

Presiden AS Donald Trump telah mendesak Uni Eropa untuk memberlakukan tarif 100 persen terhadap China dan India dalam upaya menekan Presiden Rusia Vladimir Putin, menurut laporan dari Financial Times.

Permintaan tersebut muncul dalam sebuah pertemuan tingkat tinggi di Washington antara pejabat senior AS dan Uni Eropa yang sedang mengeksplorasi opsi untuk meningkatkan tekanan ekonomi terhadap Moskow.

Trump turut serta dalam pembicaraan tersebut melalui sambungan telepon dan secara langsung mendesak para negosiator untuk bertindak.

"Pendekatan yang jelas di sini adalah, mari kita semua memberlakukan tarif dramatis dan mempertahankan tarif tersebut sampai China setuju untuk berhenti membeli minyak Rusia. Tidak banyak tempat lain yang bisa menjadi tujuan minyak tersebut," katanya, menurut laporan tersebut.

Seorang pejabat AS lainnya mengatakan bahwa pemerintah siap untuk "mencerminkan" tarif apa pun yang diberlakukan oleh Uni Eropa, yang menunjukkan bahwa Washington dapat menaikkan bea masuk pada impor dari India dan China dengan skala yang sama.

Usulan ini menyoroti meningkatnya frustrasi di Gedung Putih saat Rusia terus meningkatkan kampanye serangan udara di Ukraina.

Dengan tidak adanya jalur yang jelas menuju kesepakatan damai, Trump beralih ke alat perdagangan, berargumen bahwa tarif yang terkoordinasi dapat memutus jalur ekonomi Rusia dengan memaksa China dan India — dua pembeli minyak terbesar Rusia — untuk mengurangi pembelian mereka.

Direkomendasikan

India telah secara tajam meningkatkan impor minyak mentah Rusia sejak invasi pada Februari 2022, sementara China tetap menjadi pembeli terbesar secara keseluruhan.

Bersama-sama, mereka menyumbang sebagian besar ekspor minyak Rusia melalui laut, memberikan sumber pendapatan penting yang telah mengurangi dampak sanksi Barat.

Dengan mendorong pembentukan front transatlantik yang bersatu, Trump bertaruh bahwa Eropa dan AS dapat mengganggu keuangan Rusia dengan memanfaatkan aliran perdagangan global.

"Pesannya jelas: Barat harus menggunakan setiap alat yang dimilikinya untuk menekan Kremlin," kata seorang pejabat AS seperti dikutip.

Belum jelas bagaimana Brussels akan merespons, karena anggota Uni Eropa tetap terpecah mengenai pembatasan perdagangan baru.

Beberapa pemerintah menolak tarif yang lebih luas, dengan alasan risiko terhadap rantai pasokan dan inflasi domestik.

Namun, seruan Trump ini menandai dorongan paling kuat dari Washington sejauh ini untuk memperluas cakupan tekanan ekonomi terhadap Moskow dengan secara langsung menargetkan negara ketiga yang terus menopang perdagangan energi Rusia.

SUMBER:TRT World
Jelajahi
AS dan China jeda perang dagang setelah kesepakatan pengurangan tarif mulai berlaku
Angkatan Udara India sebut kehilangan adalah bagian dari pertempuran, semua pilot telah kembali
Gaza menghadapi 'risiko kritis kelaparan': PBB, pemantau yang didukung LSO
Kunjungan Presiden Israel memicu protes di Berlin
40 warga sipil dan 11 tentara Pakistan tewas dalam bentrokan dengan India pekan lalu
China menyajikan front yang bersatu dengan Amerika Latin, dengan tujuan untuk mengimbangi perang dagang Trump
'Bangga' karena hentikan 'konflik nuklir' antara India dan Pakistan: Trump
Menteri Pakistan mengatakan pertempuran dengan India berdampak minimal pada fiskal
Serangan udara junta Myanmar menewaskan 22 orang di sekolah: saksi mata
Amnesty, organisasi HAM gugat pemerintah Inggris atas dukungan genosida Gaza oleh Israel
India hanya menghentikan sementara aksi militer terhadap Pakistan: PM Modi
Bagaimana Turkiye menjadi mediator global yang terpercaya di zona konflik
Akun troll sayap kanan serang sekretaris luar negeri India setelah gencatan senjata dengan Pakistan
Bagaimana China membangun J-10C, pesawat tempur Pakistan yang menantang Rafale India
Oleh Kazim Alam
Zelenskyy terima proposal presiden Rusia untuk melanjutkan pembicaraan damai di Istanbul
Lihat sekilas tentang TRT Global. Bagikan umpan balik Anda!
Contact us