Presiden AS Donald Trump memberlakukan tarif 50 persen terhadap India, yang menurut Penasihat Ekonomi Utama India, V Anantha Nageswaran, dapat mengurangi produk domestik bruto (PDB) negara tersebut hingga setengah persen tahun ini. Hal ini disampaikan dalam wawancara dengan Bloomberg TV pada hari Senin.

"Bergantung pada berapa lama ini berlangsung, bahkan dalam tahun keuangan ini, dampaknya terhadap PDB mungkin berkisar antara 0,5 persen hingga 0,6 persen," katanya kepada Bloomberg TV.

Trump, yang sedang berupaya menengahi konflik di Ukraina, mengatakan bahwa impor minyak India membantu mendanai upaya perang Moskow. Bulan lalu, ia menggandakan tarif impor dari India menjadi 50 persen.

Menteri Keuangan Nirmala Sitharaman pekan lalu menyatakan bahwa sebagai importir dan konsumen minyak terbesar ketiga di dunia, India akan terus membeli minyak Rusia karena harganya yang ekonomis.