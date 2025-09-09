Google pada Selasa (10/9) menyatakan akan mematuhi permintaan pemerintah Korea Selatan untuk memburamkan citra satelit sensitif pada layanan pemetaan miliknya. Langkah ini membuka peluang bagi raksasa teknologi asal AS tersebut untuk bersaing lebih baik dengan platform navigasi lokal.

Hal itu berkaitan dengan aturan hukum di Korea Selatan yang mewajibkan perusahaan menyimpan data geospasial inti secara lokal, sesuatu yang selama ini enggan dipenuhi Google.

Akibatnya, perusahaan teknologi domestik seperti Naver dan Kakao menguasai pasar layanan peta, sehingga menyulitkan wisatawan asing yang tidak terbiasa dengan platform tersebut.

Google untuk pertama kalinya mengonfirmasi pada Selasa bahwa pihaknya akan mematuhi permintaan Seoul.

“Kami sudah menegaskan komitmen dengan pemerintah untuk memburamkan citra satelit sebagaimana diwajibkan, dan kami akan menjajaki penggunaan citra dari pihak ketiga Korea yang disetujui bila memungkinkan,” kata Wakil Presiden Google, Cris Turner, kepada wartawan.

Dua dekade perselisihan