Kabinet Israel telah menyetujui mekanisme untuk memungkinkan apa yang disebut sebagai masuknya barang secara “bertahap dan terkendali” ke Gaza yang diblokade melalui sektor swasta.
“Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan volume bantuan yang masuk ke Gaza, sambil mengurangi ketergantungan pada pengumpulan bantuan oleh PBB dan organisasi internasional,” kata COGAT, badan militer Israel yang memberlakukan blokade di wilayah tersebut, dalam sebuah pernyataan pada hari Selasa.
Disebutkan bahwa sejumlah pedagang lokal telah disetujui sebagai bagian dari mekanisme baru ini.
Langkah ini dilakukan di tengah blokade ketat Israel yang telah membuat 2,4 juta penduduk Gaza berada di ambang kelaparan.
Menurut Kementerian Kesehatan Palestina di Gaza, setidaknya 180 orang, termasuk 93 anak-anak, telah meninggal akibat kelaparan dan malnutrisi sejak Oktober 2023.
Kantor Media Pemerintah Palestina di Gaza mengatakan pada hari Senin bahwa Israel hanya mengizinkan 674 truk bantuan masuk sejak 27 Juli – hanya 14 persen dari kebutuhan minimum harian wilayah tersebut yang mencapai 600 truk.
Tidak efektif
Kementerian Kesehatan menyatakan bahwa setidaknya 1.516 pencari bantuan telah tewas dan 10.067 lainnya terluka akibat tembakan Israel di dekat pusat distribusi bantuan yang dikelola AS di Gaza sejak 27 Mei.
Skema bantuan yang dirancang oleh Israel telah banyak dikritik sebagai tidak efektif dan dianggap sebagai “jebakan maut” bagi warga sipil yang kelaparan.
Menolak seruan internasional untuk gencatan senjata, tentara Israel terus melakukan serangan brutal di Gaza sejak 7 Oktober 2023, menewaskan hampir 61.000 warga Palestina, hampir setengahnya adalah perempuan dan anak-anak. Serangan militer Israel telah menghancurkan wilayah tersebut dan membawa Gaza ke ambang kelaparan.
Pada November lalu, Pengadilan Kriminal Internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanannya Yoav Gallant atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.
Israel juga menghadapi kasus genosida di Pengadilan Internasional atas perang yang dilakukannya di wilayah tersebut.