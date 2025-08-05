Kabinet Israel telah menyetujui mekanisme untuk memungkinkan apa yang disebut sebagai masuknya barang secara “bertahap dan terkendali” ke Gaza yang diblokade melalui sektor swasta.

“Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan volume bantuan yang masuk ke Gaza, sambil mengurangi ketergantungan pada pengumpulan bantuan oleh PBB dan organisasi internasional,” kata COGAT, badan militer Israel yang memberlakukan blokade di wilayah tersebut, dalam sebuah pernyataan pada hari Selasa.

Disebutkan bahwa sejumlah pedagang lokal telah disetujui sebagai bagian dari mekanisme baru ini.

Langkah ini dilakukan di tengah blokade ketat Israel yang telah membuat 2,4 juta penduduk Gaza berada di ambang kelaparan.

Menurut Kementerian Kesehatan Palestina di Gaza, setidaknya 180 orang, termasuk 93 anak-anak, telah meninggal akibat kelaparan dan malnutrisi sejak Oktober 2023.

Kantor Media Pemerintah Palestina di Gaza mengatakan pada hari Senin bahwa Israel hanya mengizinkan 674 truk bantuan masuk sejak 27 Juli – hanya 14 persen dari kebutuhan minimum harian wilayah tersebut yang mencapai 600 truk.