Perlombaan antara Amerika Serikat dan China dalam kecerdasan buatan (AI) bukan hanya soal algoritma dan prosesor: ini adalah perjuangan untuk mengendalikan aturan, infrastruktur, dan masa depan dunia digital.

Seperti halnya perlombaan senjata nuklir yang menjadi pusat strategis Perang Dingin, persaingan untuk mendominasi kecerdasan buatan (AI) dan komputasi kuantum (QC) dengan cepat menjadi arena utama rivalitas kekuatan besar abad ke-21.

Kemampuan ini tidak lagi menjadi proyek penelitian pinggiran. Kini, mereka menjadi pusat keamanan nasional, siap untuk mengubah produktivitas ekonomi, efektivitas militer, dan pengaruh geopolitik.

Negara yang berhasil memimpin dengan tegas tidak hanya akan menentukan kecepatan generasi berikutnya dari aplikasi sipil dan militer, tetapi juga memiliki sarana untuk mengkalibrasi ulang keseimbangan kekuatan global.

Karena AI dan QC adalah teknologi yang secara inheren memiliki penggunaan ganda, kemajuan di satu bidang dapat dengan cepat digunakan kembali di bidang lain. Ini memungkinkan pengembangan sistem senjata yang lebih otonom, arsitektur pengawasan yang lebih canggih, dan pengambilan keputusan strategis berbasis data yang lebih cepat.

Baik Washington maupun Beijing percaya bahwa mereka tidak mampu kalah dalam perlombaan ini.

Bagi Washington, menyerahkan kepemimpinan bukanlah pilihan. Konsensus yang berlaku adalah bahwa Amerika Serikat harus tetap unggul untuk melindungi keunggulan ekonomi dan keamanan nasionalnya.

Mencerminkan urgensi ini, Wakil Presiden JD Vance menggambarkan pengembangan kecerdasan buatan sebagai sebuah ‘ perlombaan senjata ’ dengan China.

Kembalinya Donald Trump ke Gedung Putih membawa pendekatan yang lebih tegas terhadap kebijakan AI yang didorong oleh agenda ‘ America First’ .

Di awal masa jabatan keduanya, ia mengeluarkan perintah eksekutif berjudul ‘Removing Barriers to American Leadership in Artificial Intelligence’, yang secara eksplisit berkomitmen untuk mempercepat pengembangan AI dengan hambatan minimal sebagai cara untuk memastikan dominasi teknologi AS.

Tujuan bersama, jalan yang berbeda

Jika AI akan menjadi fondasi kekuatan global, pertanyaannya bukan lagi “apakah” negara-negara akan bersaing untuk mendominasi, tetapi “bagaimana”—dan atas dasar siapa.

Baik Washington maupun Beijing yakin bahwa penguasaan infrastruktur AI akan menentukan siapa yang menetapkan standar global, mengamankan aliran data dunia, dan mengendalikan sumber daya komputasi yang mendukung keuangan, pertahanan, dan lainnya.

Namun, mereka berbeda dalam metode, prinsip, dan narasi mereka.

Logika ini sangat mengingatkan pada persaingan nuklir di era Perang Dingin, ketika ketakutan akan ‘missile gap’ dengan Uni Soviet menyebabkan percepatan program strategis AS.

Saat itu, seperti sekarang, pembuat kebijakan melihat kemenangan teknologi sebagai kunci untuk mempertahankan dominasi global.

Bagi Washington, membiarkan saingan, terutama China, menguasai domain ini berarti menyerahkan pengaruh strategis atas jaringan dan platform yang mendefinisikan dunia modern.

Rencana baru mereka, ‘ Winning the AI Race: America’s AI Action Plan ’, dimulai dengan pernyataan niat yang tegas: “Amerika Serikat sedang berlomba untuk mencapai dominasi global dalam kecerdasan buatan (AI).

Siapa pun yang memiliki ekosistem AI terbesar akan menetapkan standar AI global dan menuai manfaat ekonomi dan militer yang luas.”

Orientasi Amerika Pertama dalam rencana tersebut menempatkan kepemimpinan AI sebagai pilar inti keamanan nasional AS.

Rencana tersebut mengusulkan untuk menghapus hambatan regulasi domestik, mempercepat inovasi, memperluas kapasitas pusat data, dan memastikan kemandirian semikonduktor—langkah-langkah yang dirancang untuk melindungi keunggulan teknologi AS dan mempertahankan pengaruh geopolitiknya di era AI.

Pendekatan ini menekankan akses yang terkendali, termasuk pembatasan ekspor teknologi komputasi canggih dan pembuatan chip ke China serta berbagi kemampuan mutakhir terutama dengan sekutu yang 'terpercaya'.