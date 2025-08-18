Perlombaan antara Amerika Serikat dan China dalam kecerdasan buatan (AI) bukan hanya soal algoritma dan prosesor: ini adalah perjuangan untuk mengendalikan aturan, infrastruktur, dan masa depan dunia digital.
Seperti halnya perlombaan senjata nuklir yang menjadi pusat strategis Perang Dingin, persaingan untuk mendominasi kecerdasan buatan (AI) dan komputasi kuantum (QC) dengan cepat menjadi arena utama rivalitas kekuatan besar abad ke-21.
Kemampuan ini tidak lagi menjadi proyek penelitian pinggiran. Kini, mereka menjadi pusat keamanan nasional, siap untuk mengubah produktivitas ekonomi, efektivitas militer, dan pengaruh geopolitik.
Negara yang berhasil memimpin dengan tegas tidak hanya akan menentukan kecepatan generasi berikutnya dari aplikasi sipil dan militer, tetapi juga memiliki sarana untuk mengkalibrasi ulang keseimbangan kekuatan global.
Karena AI dan QC adalah teknologi yang secara inheren memiliki penggunaan ganda, kemajuan di satu bidang dapat dengan cepat digunakan kembali di bidang lain. Ini memungkinkan pengembangan sistem senjata yang lebih otonom, arsitektur pengawasan yang lebih canggih, dan pengambilan keputusan strategis berbasis data yang lebih cepat.
Baik Washington maupun Beijing percaya bahwa mereka tidak mampu kalah dalam perlombaan ini.
Bagi Washington, menyerahkan kepemimpinan bukanlah pilihan. Konsensus yang berlaku adalah bahwa Amerika Serikat harus tetap unggul untuk melindungi keunggulan ekonomi dan keamanan nasionalnya.
Mencerminkan urgensi ini, Wakil Presiden JD Vance menggambarkan pengembangan kecerdasan buatan sebagai sebuah ‘perlombaan senjata’ dengan China.
Kembalinya Donald Trump ke Gedung Putih membawa pendekatan yang lebih tegas terhadap kebijakan AI yang didorong oleh agenda ‘America First’.
Di awal masa jabatan keduanya, ia mengeluarkan perintah eksekutif berjudul ‘Removing Barriers to American Leadership in Artificial Intelligence’, yang secara eksplisit berkomitmen untuk mempercepat pengembangan AI dengan hambatan minimal sebagai cara untuk memastikan dominasi teknologi AS.
Tujuan bersama, jalan yang berbeda
Jika AI akan menjadi fondasi kekuatan global, pertanyaannya bukan lagi “apakah” negara-negara akan bersaing untuk mendominasi, tetapi “bagaimana”—dan atas dasar siapa.
Baik Washington maupun Beijing yakin bahwa penguasaan infrastruktur AI akan menentukan siapa yang menetapkan standar global, mengamankan aliran data dunia, dan mengendalikan sumber daya komputasi yang mendukung keuangan, pertahanan, dan lainnya.
Namun, mereka berbeda dalam metode, prinsip, dan narasi mereka.
Logika ini sangat mengingatkan pada persaingan nuklir di era Perang Dingin, ketika ketakutan akan ‘missile gap’ dengan Uni Soviet menyebabkan percepatan program strategis AS.
Saat itu, seperti sekarang, pembuat kebijakan melihat kemenangan teknologi sebagai kunci untuk mempertahankan dominasi global.
Bagi Washington, membiarkan saingan, terutama China, menguasai domain ini berarti menyerahkan pengaruh strategis atas jaringan dan platform yang mendefinisikan dunia modern.
Rencana baru mereka, ‘Winning the AI Race: America’s AI Action Plan’, dimulai dengan pernyataan niat yang tegas: “Amerika Serikat sedang berlomba untuk mencapai dominasi global dalam kecerdasan buatan (AI).
Siapa pun yang memiliki ekosistem AI terbesar akan menetapkan standar AI global dan menuai manfaat ekonomi dan militer yang luas.”
Orientasi Amerika Pertama dalam rencana tersebut menempatkan kepemimpinan AI sebagai pilar inti keamanan nasional AS.
Rencana tersebut mengusulkan untuk menghapus hambatan regulasi domestik, mempercepat inovasi, memperluas kapasitas pusat data, dan memastikan kemandirian semikonduktor—langkah-langkah yang dirancang untuk melindungi keunggulan teknologi AS dan mempertahankan pengaruh geopolitiknya di era AI.
Pendekatan ini menekankan akses yang terkendali, termasuk pembatasan ekspor teknologi komputasi canggih dan pembuatan chip ke China serta berbagi kemampuan mutakhir terutama dengan sekutu yang 'terpercaya'.
Pendekatan yang berfokus pada eksklusivitas ini berasal dari keyakinan bahwa melindungi keunggulan eksklusif sangat penting untuk mempertahankan pengaruh komersial dan keunggulan strategis.
Strategi ‘keterbukaan’ China
Beijing menanggapi rencana aksi Washington dengan rencana mereka sendiri, menekankan kerja sama internasional dalam pengembangan dan regulasi.
Peringatan terhadap AI yang menjadi “permainan eksklusif” yang dikendalikan oleh beberapa negara dan perusahaan, China memposisikan dirinya sebagai juara keterbukaan.
Inisiatif Tata Kelola AI Global China telah berjanji untuk memperluas pengembangan sumber terbuka dan berbagi kemampuan dengan negara-negara berkembang, terutama di Global South, serta mempromosikan tata kelola multilateral melalui badan internasional baru yang berkantor pusat di Shanghai.
Inisiatif ini tidak hanya dimaksudkan untuk melembagakan peran kepemimpinan China tetapi juga untuk membawa aturan, standar, dan norma global lebih selaras dengan kepentingan strategisnya.
Dua tujuan mendasari keterbukaan ini.
Pertama, dengan merilis model sumber terbuka canggih, Beijing menantang pendekatan AS yang memonetisasi AI sebagai produk eksklusif dan proprietary. Jika platform sumber terbuka ini mencapai tingkat kinerja yang sama dengan versi AS, keunggulan komersial eksklusivitas — salah satu aset kompetitif utama Washington — dapat berkurang secara signifikan.
Kedua, dengan memungkinkan model-model ini diadaptasi dan diekspor secara bebas, China menanamkan teknologinya dalam infrastruktur digital ekonomi emerging.
Hal ini menciptakan ketergantungan jangka panjang dan memberi Beijing pengaruh yang lebih besar atas standar teknis dan kerangka kerja tata kelola global.
Siapa yang akan mendominasi kedaulatan AI?
Kemajuan terbaru yang dicapai oleh perusahaan AI China semakin menutup kesenjangan kinerja dengan AS, sehingga memunculkan prospek dunia di mana dominasi Amerika tidak lagi terjamin — dan di mana model China dapat diadopsi setara dengan, atau bahkan lebih luas daripada, model AS.
Dalam skenario tersebut, persaingan akan bergeser dari keunggulan teknis ke kontrol atas standar, ekosistem, dan model tata kelola yang tertanam dalam infrastruktur digital global.
Seperti yang diperingatkan oleh Presiden Microsoft Brad Smith, “Faktor utama yang akan menentukan apakah AS atau China menang dalam perlombaan ini adalah teknologi mana yang paling luas diadopsi di seluruh dunia. Siapa pun yang mencapai hal itu terlebih dahulu akan sulit untuk digeser.”
Model terpusat dan dipimpin negara Beijing memungkinkan Beijing untuk menggerakkan sumber daya, menyelaraskan industri, dan memanfaatkan peluang disruptif jauh lebih cepat daripada pendekatan AS yang didorong oleh sektor swasta. Kelincahan ini dapat menempatkan Washington dalam posisi paradoksal: secara teknologi maju, namun secara strategis dikalahkan.
Bagi negara-negara menengah dan ekonomi emerging, taruhannya tidak kalah krusial. Baik Washington maupun Beijing tidak hanya mengekspor produk, tetapi juga ekosistem teknologi yang membawa pengaruh politik.
Berpihak pada salah satu superpower berisiko ketergantungan jangka panjang; menghindari keduanya memerlukan investasi besar dalam kapasitas domestik—sebuah jalan yang sulit secara politik dan memakan waktu.
Rencana Aksi AI Washington secara implisit menyajikan solusi siap pakai sebagai opsi pragmatis. Namun, sejarah menunjukkan bahwa ketergantungan pada penyedia eksternal seringkali disertai dengan batasan strategis.
Oleh karena itu, konsep Sovereign AI—kemampuan untuk mengembangkan, menerapkan, dan mengatur sistem AI suatu negara tanpa bergantung pada infrastruktur asing—semakin menonjol.
Sovereign AI bukan sekadar kebanggaan teknologi; ini tentang memastikan kontrol atas di mana beban kerja AI dijalankan, bagaimana data kritis disimpan dan digunakan, serta siapa yang pada akhirnya memiliki kekuasaan untuk menghidupkan atau mematikan sistem tersebut.
Di sektor-sektor sensitif—pertahanan, intelijen, energi, dan infrastruktur kritis—otonomi semacam itu dapat berfungsi sebagai perisai strategis, melindungi negara dari tekanan, spionase, atau gangguan rantai pasokan.
Banyak negara lebih tergoda oleh opsi instan memilih sistem siap pakai yang ditawarkan oleh tumpukan teknologi milik Washington atau platform sumber terbuka Beijing.
Namun, kedua opsi tersebut membawa risiko. Solusi AS seringkali mengikat pengguna ke ekosistem komersial tertutup, sementara penawaran China, meskipun terbuka secara bentuk, dapat menciptakan ketergantungan struktural yang dalam dan sulit dihilangkan.
Pertanyaan sesungguhnya bukan sekadar negara adidaya mana yang akan “menang” dalam perlombaan AI, tetapi apakah sisa dunia mampu mengumpulkan kapasitas—dan kemauan politik—untuk menempuh jalur independen.
Jika tidak, kedaulatan di era digital mungkin menjadi korban pertama dari persaingan kekuatan besar.