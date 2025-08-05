PERANG GAZA
2 menit membaca
28 anak tewas setiap hari di Gaza — UNICEF
Badan PBB memperingatkan tentang meningkatnya kematian anak-anak akibat pemboman, kelaparan paksa, dan kurangnya bantuan saat perang genosida Israel terhadap Gaza terus berlanjut tanpa terkendali.
28 anak tewas setiap hari di Gaza — UNICEF
Anak-anak Gaza yang kesulitan dapat makanan akibat blokade Israel menunggu makanan hangat. / AA
5 Agustus 2025

Rata-rata 28 anak meninggal setiap hari di Gaza akibat kekejaman Israel yang terus berlanjut dan blokade hampir total terhadap bantuan kemanusiaan, kata United Nations International Children's Emergency Fund (UNICEF).

“Kematian akibat pemboman. Kematian akibat malnutrisi dan kelaparan. Kematian akibat minimnya bantuan dan layanan vital,” ujar UNICEF dalam sebuah unggahan di X pada hari Senin.

“Di Gaza, rata-rata 28 anak setiap hari — sebanyak satu kelas sekolah — telah meninggal dunia.”

Badan ini mendesak akses kemanusiaan segera dan penghentian pertikaian, menekankan bahwa anak-anak di Gaza sangat membutuhkan makanan, air bersih, obat-obatan, dan perlindungan.

“Lebih dari segalanya, mereka membutuhkan gencatan senjata, SEKARANG,” tegasnya.

Genosida Israel di Gaza

recommended

Sejak 7 Oktober 2023, Israel melakukan genosida di Gaza.

Menurut Kementerian Kesehatan Gaza, hampir 61.000 warga Palestina tewas — hampir setengahnya adalah perempuan dan anak-anak — sementara puluhan ribu lainnya terluka.

Perang ini telah menghancurkan infrastruktur kesehatan dan sanitasi Gaza, memaksa hampir semua rumah sakit tutup, dan mendorong wilayah itu ke ambang kelaparan.

Badan-badan bantuan melaporkan pengiriman makanan, obat-obatan, dan bahan bakar sangat terhambat oleh pembatasan Israel di pos perbatasan.

Meski ada desakan internasional yang terus meningkat untuk gencatan senjata, Israel tetap melanjutkan genosidanya.

UNICEF dan kelompok kemanusiaan lain memperingatkan bahwa tanpa segera diakhiri kekerasan ini, angka kematian anak di Gaza yang sudah parah akan semakin meningkat.

SUMBER:TRT World & Agencies
Jelajahi
AS dan China jeda perang dagang setelah kesepakatan pengurangan tarif mulai berlaku
Angkatan Udara India sebut kehilangan adalah bagian dari pertempuran, semua pilot telah kembali
Gaza menghadapi 'risiko kritis kelaparan': PBB, pemantau yang didukung LSO
Kunjungan Presiden Israel memicu protes di Berlin
40 warga sipil dan 11 tentara Pakistan tewas dalam bentrokan dengan India pekan lalu
China menyajikan front yang bersatu dengan Amerika Latin, dengan tujuan untuk mengimbangi perang dagang Trump
'Bangga' karena hentikan 'konflik nuklir' antara India dan Pakistan: Trump
Menteri Pakistan mengatakan pertempuran dengan India berdampak minimal pada fiskal
Serangan udara junta Myanmar menewaskan 22 orang di sekolah: saksi mata
Amnesty, organisasi HAM gugat pemerintah Inggris atas dukungan genosida Gaza oleh Israel
India hanya menghentikan sementara aksi militer terhadap Pakistan: PM Modi
Bagaimana Turkiye menjadi mediator global yang terpercaya di zona konflik
Akun troll sayap kanan serang sekretaris luar negeri India setelah gencatan senjata dengan Pakistan
Bagaimana China membangun J-10C, pesawat tempur Pakistan yang menantang Rafale India
Oleh Kazim Alam
Zelenskyy terima proposal presiden Rusia untuk melanjutkan pembicaraan damai di Istanbul
Lihat sekilas tentang TRT Global. Bagikan umpan balik Anda!
Contact us