Rata-rata 28 anak meninggal setiap hari di Gaza akibat kekejaman Israel yang terus berlanjut dan blokade hampir total terhadap bantuan kemanusiaan, kata United Nations International Children's Emergency Fund (UNICEF).

“Kematian akibat pemboman. Kematian akibat malnutrisi dan kelaparan. Kematian akibat minimnya bantuan dan layanan vital,” ujar UNICEF dalam sebuah unggahan di X pada hari Senin.

“Di Gaza, rata-rata 28 anak setiap hari — sebanyak satu kelas sekolah — telah meninggal dunia.”

Badan ini mendesak akses kemanusiaan segera dan penghentian pertikaian, menekankan bahwa anak-anak di Gaza sangat membutuhkan makanan, air bersih, obat-obatan, dan perlindungan.

“Lebih dari segalanya, mereka membutuhkan gencatan senjata, SEKARANG,” tegasnya.

Genosida Israel di Gaza