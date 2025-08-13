Meksiko telah mengusir lebih dari dua puluh orang yang dipenjara karena diduga sebagai anggota kartel dan diburu Amerika Serikat, di tengah meningkatnya tekanan dari pemerintahan Presiden Donald Trump untuk membongkar organisasi narkotika kuat di negara itu.

Otoritas Meksiko mengirim 26 narapidana yang dicari di AS atas keterlibatan dengan kelompok penyelundup narkoba, menurut pernyataan bersama kantor kejaksaan agung dan kementerian keamanan Meksiko pada Selasa.

Pemerintah Meksiko mengatakan Departemen Kehakiman AS telah meminta ekstradisi mereka dan memastikan tidak akan menuntut hukuman mati terhadap para gembong tersebut.

Di antara yang diserahkan ke pihak berwenang AS adalah Abigael Gonzalez Valencia, pemimpin kelompok “Los Cuinis” yang bersekutu erat dengan kartel terkenal Jalisco New Generation atau CJNG.