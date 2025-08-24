DUNIA
1 menit membaca
Rusia menggelar latihan militer di Laut Baltik untuk menangkis serangan bawah air
Angkatan laut Rusia berlatih mempertahankan diri dari 'sabotase bawah air' di Laut Baltik, kata Kementerian Pertahanan
Rusia menggelar latihan militer di Laut Baltik untuk menangkis serangan bawah air
Rusia memulai latihan militer laut besar-besaran di Samudra Pasifik dan Arktik serta Laut Baltik. / Reuters
24 Agustus 2025

Pasukan Rusia telah melakukan latihan di Laut Baltik yang mencakup simulasi untuk menangkal serangan bawah air, menurut pernyataan dari kementerian pertahanan pada hari Jumat.

Unit penyelam "menunjukkan keterampilan dalam mendeteksi dan menangkap kelompok sabotase bawah air, serta menggunakan drone FPV (first person view) untuk menghancurkan kapal tak berawak musuh dalam simulasi," kata kementerian tersebut.

Latihan ini sebagian bertujuan untuk mengevaluasi kemampuan unit pertahanan anti-sabotase bawah laut angkatan laut, tambahnya.

Direkomendasikan

Ini adalah kali kedua bulan ini Rusia mengadakan latihan angkatan laut dengan komponen anti-kapal selam, setelah Presiden AS Donald Trump pada 1 Agustus mengatakan bahwa ia telah memerintahkan dua kapal selam nuklir Amerika untuk mendekati Rusia.

Pada minggu pertama Agustus, angkatan laut Rusia dan China berlatih memburu dan menghancurkan kapal selam musuh di Laut Jepang.

Kementerian pertahanan merilis video yang menunjukkan komandan angkatan laut Rusia, Laksamana Alexander Moiseyev, menginspeksi latihan di Laut Baltik, yang juga mencakup simulasi untuk melindungi lapangan udara dari serangan drone musuh.

SUMBER:Reuters
Jelajahi
AS dan China jeda perang dagang setelah kesepakatan pengurangan tarif mulai berlaku
Angkatan Udara India sebut kehilangan adalah bagian dari pertempuran, semua pilot telah kembali
Gaza menghadapi 'risiko kritis kelaparan': PBB, pemantau yang didukung LSO
Kunjungan Presiden Israel memicu protes di Berlin
40 warga sipil dan 11 tentara Pakistan tewas dalam bentrokan dengan India pekan lalu
China menyajikan front yang bersatu dengan Amerika Latin, dengan tujuan untuk mengimbangi perang dagang Trump
'Bangga' karena hentikan 'konflik nuklir' antara India dan Pakistan: Trump
Menteri Pakistan mengatakan pertempuran dengan India berdampak minimal pada fiskal
Serangan udara junta Myanmar menewaskan 22 orang di sekolah: saksi mata
Amnesty, organisasi HAM gugat pemerintah Inggris atas dukungan genosida Gaza oleh Israel
India hanya menghentikan sementara aksi militer terhadap Pakistan: PM Modi
Bagaimana Turkiye menjadi mediator global yang terpercaya di zona konflik
Akun troll sayap kanan serang sekretaris luar negeri India setelah gencatan senjata dengan Pakistan
Bagaimana China membangun J-10C, pesawat tempur Pakistan yang menantang Rafale India
Oleh Kazim Alam
Zelenskyy terima proposal presiden Rusia untuk melanjutkan pembicaraan damai di Istanbul
Lihat sekilas tentang TRT Global. Bagikan umpan balik Anda!
Contact us