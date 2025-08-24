Pasukan Rusia telah melakukan latihan di Laut Baltik yang mencakup simulasi untuk menangkal serangan bawah air, menurut pernyataan dari kementerian pertahanan pada hari Jumat.

Unit penyelam "menunjukkan keterampilan dalam mendeteksi dan menangkap kelompok sabotase bawah air, serta menggunakan drone FPV (first person view) untuk menghancurkan kapal tak berawak musuh dalam simulasi," kata kementerian tersebut.

Latihan ini sebagian bertujuan untuk mengevaluasi kemampuan unit pertahanan anti-sabotase bawah laut angkatan laut, tambahnya.