Serangan besar-besaran menggunakan drone dan rudal oleh Rusia di ibu kota Ukraina pada hari Minggu menewaskan setidaknya dua orang dan menyebabkan asap mengepul dari atap salah satu gedung pemerintahan utama.

Wartawan Associated Press melihat kepulan asap di atas Gedung Kabinet Menteri di Kiev. Perdana Menteri Ukraina, Yulia Svyrydenko, mengatakan bahwa untuk pertama kalinya selama perang, sebuah “serangan musuh” merusak gedung utama pemerintahan Ukraina.

“Petugas pemadam kebakaran sedang bekerja untuk memadamkan api di gedung pemerintahan Ukraina,” ujarnya.

Sejauh ini, Rusia telah menghindari menargetkan gedung-gedung pemerintahan di pusat kota. Gedung tersebut merupakan tempat Kabinet Ukraina, termasuk kantor para menterinya.

Polisi memblokir akses ke lokasi saat mobil pemadam kebakaran dan ambulans tiba. Pejabat Ukraina melaporkan dua orang tewas dan 15 lainnya terluka dalam serangan tersebut.

Di antara korban tewas adalah seorang anak berusia satu tahun, yang jasadnya ditemukan dari puing-puing oleh tim penyelamat, kata Tymur Tkachenko, kepala administrasi kota Kiev.