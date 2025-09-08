Hampir 123.000 penerbangan di wilayah udara Baltik terdampak oleh gangguan sinyal navigasi yang dilakukan Rusia selama empat bulan pertama tahun 2025, menurut laporan pemerintah regional kepada Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO).

Gangguan ini, yang diungkapkan oleh penyiar Swedia SVT, menunjukkan lonjakan insiden yang membahayakan penerbangan komersial di tengah meningkatnya ketegangan antara Uni Eropa dan Moskow.

Pada bulan April saja, rata-rata 27,4 persen penerbangan di wilayah tersebut mengalami gangguan, menurut otoritas Swedia. Penyelidik melacak sumber gangguan tersebut ke Rusia.

“Kami menganggap situasi ini serius, karena kami melihat insiden gangguan terus meningkat,” kata Andreas Holmgren, kepala departemen penerbangan di Badan Transportasi Swedia, kepada SVT.

