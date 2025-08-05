Pemerintah Suriah membuka kembali koridor kemanusiaan Bosra al-Sham di provinsi selatan Daraa, memungkinkan pengiriman bantuan ke Sweida dilanjutkan setelah rute tersebut ditutup sehari sebelumnya akibat bentrokan kekerasan.

Televisi milik negara, Ikhbariya TV, mengutip sumber keamanan di Kementerian Dalam Negeri, melaporkan pada hari Senin bahwa penyeberangan tersebut dibuka kembali setelah wilayah itu diamankan dan "ancaman dari kelompok bersenjata telah dihilangkan."

Koridor tersebut, yang dalam beberapa hari terakhir digunakan untuk mengirimkan bantuan kemanusiaan dan pasokan bantuan ke Sweida, sempat ditutup sementara pada hari Minggu setelah pertempuran sengit pecah antara pasukan keamanan internal dan kelompok bersenjata di provinsi tersebut.

Menurut kementerian, kelompok-kelompok tersebut melanggar perjanjian gencatan senjata baru-baru ini dengan melancarkan serangan terhadap beberapa pos keamanan di Tal Hadid, Rimat Hazem, dan Walgha.

Pernyataan tersebut menuduh mereka memicu ketegangan sektarian, mencuri pasokan bantuan, melakukan penangkapan ilegal, dan menargetkan desa-desa dengan roket dan mortir, yang mengakibatkan korban di antara personel keamanan.

Kementerian Dalam Negeri menekankan bahwa negara telah bekerja untuk menstabilkan situasi dan memastikan keselamatan warga sipil sejak awal gencatan senjata.