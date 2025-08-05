DUNIA
Suriah membuka kembali koridor bantuan utama setelah bentrokan terbaru di Sweida
Menurut Kementerian Dalam Negeri Suriah, rute tersebut telah diamankan setelah kelompok bersenjata, yang dituduh melanggar gencatan senjata, menyerang pos-pos, dan menargetkan desa-desa, berhasil dikalahkan.
Koridor yang telah digunakan dalam beberapa hari terakhir untuk mengirimkan bantuan dan pasokan darurat ke Sweida, ditutup sementara. / AFP
5 Agustus 2025

Pemerintah Suriah membuka kembali koridor kemanusiaan Bosra al-Sham di provinsi selatan Daraa, memungkinkan pengiriman bantuan ke Sweida dilanjutkan setelah rute tersebut ditutup sehari sebelumnya akibat bentrokan kekerasan.

Televisi milik negara, Ikhbariya TV, mengutip sumber keamanan di Kementerian Dalam Negeri, melaporkan pada hari Senin bahwa penyeberangan tersebut dibuka kembali setelah wilayah itu diamankan dan "ancaman dari kelompok bersenjata telah dihilangkan."

Koridor tersebut, yang dalam beberapa hari terakhir digunakan untuk mengirimkan bantuan kemanusiaan dan pasokan bantuan ke Sweida, sempat ditutup sementara pada hari Minggu setelah pertempuran sengit pecah antara pasukan keamanan internal dan kelompok bersenjata di provinsi tersebut.

Menurut kementerian, kelompok-kelompok tersebut melanggar perjanjian gencatan senjata baru-baru ini dengan melancarkan serangan terhadap beberapa pos keamanan di Tal Hadid, Rimat Hazem, dan Walgha.

Pernyataan tersebut menuduh mereka memicu ketegangan sektarian, mencuri pasokan bantuan, melakukan penangkapan ilegal, dan menargetkan desa-desa dengan roket dan mortir, yang mengakibatkan korban di antara personel keamanan.

Kementerian Dalam Negeri menekankan bahwa negara telah bekerja untuk menstabilkan situasi dan memastikan keselamatan warga sipil sejak awal gencatan senjata.

Eskalasi pada hari Minggu menandai peningkatan terbaru di Sweida, yang telah menyaksikan kerusuhan dan konfrontasi bersenjata yang terus berlanjut.

Sweida telah mematuhi gencatan senjata sejak 19 Juli setelah seminggu bentrokan bersenjata antara milisi Druze bersenjata dan suku Badui yang menyebabkan 426 orang tewas, menurut Jaringan Hak Asasi Manusia Suriah yang berbasis di London.

Pemerintah transisi Suriah, yang dibentuk setelah Bashar al-Assad digulingkan pada 8 Desember 2024, sedang bekerja untuk memulihkan stabilitas di seluruh negeri setelah hampir 25 tahun pemerintahan otoriter.

