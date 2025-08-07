DUNIA
United Airlines menghentikan sementara penerbangan di sejumlah rute utama di Amerika Serikat akibat masalah teknologi yang mengganggu operasional di beberapa bandara penting, termasuk Chicago, Denver, Newark, Houston, dan San Francisco.

Administrasi Penerbangan Federal (FAA) mengonfirmasi gangguan berskala nasional ini, awalnya hanya menghentikan penerbangan United menuju Chicago di titik keberangkatan, sebelum akhirnya memperluas imbauan tersebut.

Pihak maskapai menyatakan bahwa permasalahan telah teratasi pada sore hari, namun memperingatkan bahwa keterlambatan bisa terus berlanjut hingga malam.

"Keselamatan adalah prioritas utama kami, dan kami akan bekerja sama dengan para pelanggan untuk memastikan mereka sampai ke tujuan," kata United dalam pernyataan resminya, tanpa menjelaskan lebih lanjut soal gangguan yang terjadi.

Para penumpang di berbagai wilayah Amerika mengalami kebingungan dan frustrasi akibat gangguan tersebut.

Melalui media sosial, United menyampaikan permohonan maaf kepada para pelanggan yang terdampak: "Hai, kami mohon maaf atas gangguan perjalanan hari ini. Tim kami sedang bekerja secepat mungkin untuk mengatasi masalah ini. Terima kasih atas kesabaran Anda."

Meski gangguan teknis telah diatasi, para pelancong tetap diimbau untuk bersiap menghadapi keterlambatan lanjutan dan mengecek status penerbangan mereka sebelum menuju bandara.

