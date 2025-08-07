"Keselamatan adalah prioritas utama kami, dan kami akan bekerja sama dengan para pelanggan untuk memastikan mereka sampai ke tujuan," kata United dalam pernyataan resminya, tanpa menjelaskan lebih lanjut soal gangguan yang terjadi.

Para penumpang di berbagai wilayah Amerika mengalami kebingungan dan frustrasi akibat gangguan tersebut.

Melalui media sosial, United menyampaikan permohonan maaf kepada para pelanggan yang terdampak: "Hai, kami mohon maaf atas gangguan perjalanan hari ini. Tim kami sedang bekerja secepat mungkin untuk mengatasi masalah ini. Terima kasih atas kesabaran Anda."

Meski gangguan teknis telah diatasi, para pelancong tetap diimbau untuk bersiap menghadapi keterlambatan lanjutan dan mengecek status penerbangan mereka sebelum menuju bandara.