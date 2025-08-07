DUNIA
Taiwan menangkap tiga orang atas dugaan pencurian rahasia teknologi chip
TSMC menemukan akses yang tidak biasa ke file-file rahasia, yang menimbulkan kemungkinan bahwa tiga karyawannya secara ilegal memperoleh teknologi inti, demikian laporan yang beredar.
TSMC mengumumkan pada bulan Maret bahwa akan "meningkatkan investasinya di AS menjadi $165 miliar untuk mendukung masa depan AI". / Reuters
20 jam yang lalu

Taiwan telah menangkap tiga karyawan Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) atas dugaan mencuri rahasia dagang terkait teknologi chip canggih 2-nanometer milik perusahaan tersebut.

TSMC menemukan akses yang tidak biasa terhadap dokumen rahasia, yang memunculkan kemungkinan bahwa tiga karyawannya secara ilegal memperoleh teknologi inti perusahaan, Focus Taiwan melaporkan pada hari Selasa, mengutip pernyataan jaksa setempat.

Perusahaan tersebut melaporkan kasus ini kepada jaksa, yang kemudian melakukan penggeledahan dan penangkapan dari tanggal 25 hingga 28 Juli.

Undang-Undang Keamanan Nasional Taiwan melarang pengungkapan rahasia dagang yang melibatkan teknologi inti nasional kepada entitas asing atau bermusuhan tanpa otorisasi.

Insiden ini menandai kasus pertama akses tidak sah terhadap teknologi semacam itu, dan jaksa sedang menyelidiki motif serta kemungkinan kebocoran di masa depan.

Perkembangan ini terjadi ketika Presiden AS Donald Trump pada hari Selasa menyatakan bahwa TSMC dapat berinvestasi sebesar $300 miliar di Arizona, hampir dua kali lipat dari total investasi yang sebelumnya diumumkan perusahaan di Amerika.

“Taiwan akan datang dan menghabiskan 300 miliar dolar di Arizona untuk membangun pabrik terbesar di dunia untuk chip dan semikonduktor,” kata Trump dalam sebuah wawancara dengan CNBC.

Namun, perusahaan tersebut belum mengonfirmasi klaim ini, dan sahamnya turun pada hari Rabu.

TSMC mengumumkan pada bulan Maret lalu bahwa mereka akan “memperluas investasinya di Amerika Serikat hingga $165 miliar untuk mendukung masa depan AI,” meskipun pembicaraan tarif antara Taipei dan Washington DC masih berlangsung.

SUMBER:AA
