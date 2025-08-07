Taiwan telah menangkap tiga karyawan Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) atas dugaan mencuri rahasia dagang terkait teknologi chip canggih 2-nanometer milik perusahaan tersebut.

TSMC menemukan akses yang tidak biasa terhadap dokumen rahasia, yang memunculkan kemungkinan bahwa tiga karyawannya secara ilegal memperoleh teknologi inti perusahaan, Focus Taiwan melaporkan pada hari Selasa, mengutip pernyataan jaksa setempat.

Perusahaan tersebut melaporkan kasus ini kepada jaksa, yang kemudian melakukan penggeledahan dan penangkapan dari tanggal 25 hingga 28 Juli.

Undang-Undang Keamanan Nasional Taiwan melarang pengungkapan rahasia dagang yang melibatkan teknologi inti nasional kepada entitas asing atau bermusuhan tanpa otorisasi.

Insiden ini menandai kasus pertama akses tidak sah terhadap teknologi semacam itu, dan jaksa sedang menyelidiki motif serta kemungkinan kebocoran di masa depan.