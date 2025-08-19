Sekitar 10.000 pramugari Air Canada menolak mematuhi perintah pemerintah untuk kembali bekerja, dengan pemimpin serikat mereka bersumpah siap masuk penjara jika diperlukan.

Dewan Hubungan Industrial Kanada (CIRB) pada Senin menyatakan mogok tersebut ilegal, memerintahkan pramugari segera kembali bekerja.

Air Canada mengatakan aksi mogok telah memaksa pembatalan sekitar 700 penerbangan per hari, berdampak pada sekitar 500.000 penumpang.

“Kami tidak akan kembali ke udara sore ini,” kata Mark Hancock, presiden nasional Serikat Pekerja Pegawai Umum Kanada (CUPE) yang mewakili para pramugari, dikutip CBC News.

Hancock menjelaskan perselisihan berpusat pada tuntutan kenaikan gaji dan sistem pembayaran baru sebelum penerbangan lepas landas.

“Jika itu berarti orang-orang seperti saya harus masuk penjara, biarlah. Jika itu berarti serikat kami didenda, biarlah,” ujarnya.

“Tidak seorang pun dari kami ingin melawan hukum. Kami mencari solusi di sini. Anggota kami juga ingin solusi. Tapi solusi itu harus ditemukan di meja perundingan.”

Perdana Menteri Mark Carney pada Senin mengatakan pramugari harus mendapat bayaran yang adil dan mendesak kedua belah pihak segera mencapai kesepakatan.

Aksi mogok dimulai pada Sabtu setelah negosiasi dengan pihak maskapai gagal.

Keputusan CIRB untuk turun tangan menuai kritik dari CUPE yang menilai campur tangan pemerintah melemahkan hak perundingan bersama.

Pembicaraan berlanjut