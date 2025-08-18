Komisi pemilu Myanmar telah mengumumkan bahwa pemilu umum akan diadakan di Myanmar pada 28 Desember, menurut laporan media pemerintah.

Pemilu umum demokratis multi-partai ini akan berlangsung pada hari Minggu, 28 Desember tahun ini, seperti yang dilaporkan MRTV pada hari Senin, mengutip pemberitahuan dari Komisi Pemilu Persatuan.

Pemilu umum terakhir di negara Asia Tenggara yang mayoritas penduduknya beragama Buddha ini diadakan pada November 2020, yang dimenangkan oleh Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD). Namun, pemerintahan tersebut digulingkan melalui kudeta militer pada Februari 2021.

Pengumuman pemilu ini muncul setelah junta militer bulan lalu membentuk komisi untuk mengawasi pemilu umum, yang secara efektif menandakan berakhirnya aturan darurat negara.

Kepala junta, Jenderal Senior Min Aung Hlaing, juga menunjuk dirinya sendiri sebagai presiden sementara.