ASIA
1 menit membaca
Myanmar akan menggelar pemilihan umum pada 28 Desember: media negara
Negara Asia Tenggara ini telah berada di bawah pemerintahan junta sejak pasukan militer mengambil kekuasaan melalui kudeta pada Februari 2021.
Myanmar akan menggelar pemilihan umum pada 28 Desember: media negara
Panglima Junta, Jenderal Senior Min Aung Hlaing, menunjuk dirinya sendiri sebagai presiden sementara. / Reuters
18 Agustus 2025

Komisi pemilu Myanmar telah mengumumkan bahwa pemilu umum akan diadakan di Myanmar pada 28 Desember, menurut laporan media pemerintah.

Pemilu umum demokratis multi-partai ini akan berlangsung pada hari Minggu, 28 Desember tahun ini, seperti yang dilaporkan MRTV pada hari Senin, mengutip pemberitahuan dari Komisi Pemilu Persatuan.

Pemilu umum terakhir di negara Asia Tenggara yang mayoritas penduduknya beragama Buddha ini diadakan pada November 2020, yang dimenangkan oleh Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD). Namun, pemerintahan tersebut digulingkan melalui kudeta militer pada Februari 2021.

Pengumuman pemilu ini muncul setelah junta militer bulan lalu membentuk komisi untuk mengawasi pemilu umum, yang secara efektif menandakan berakhirnya aturan darurat negara.

Kepala junta, Jenderal Senior Min Aung Hlaing, juga menunjuk dirinya sendiri sebagai presiden sementara.

Direkomendasikan

Pengambilalihan militer pada tahun 2021 menggulingkan pemerintahan terpilih yang dipimpin oleh NLD dan membawa negara tersebut ke dalam aturan darurat militer selama lebih dari empat tahun.

U Myint Swe, yang ditunjuk sebagai penjabat presiden oleh junta setelah kudeta pada tahun 2021, meninggal dunia awal bulan ini pada usia 74 tahun.

Karena kondisi kesehatan U Myint, Jenderal Senior Min telah menyatakan dirinya sebagai presiden bulan lalu ketika ia membentuk komisi untuk mengawasi pemilu.

TerkaitTRT Global - Junta Myanmar mencabut aturan darurat yang diberlakukan sejak 2021 jelang pemilihan
SUMBER:AA
Jelajahi
AS dan China jeda perang dagang setelah kesepakatan pengurangan tarif mulai berlaku
Angkatan Udara India sebut kehilangan adalah bagian dari pertempuran, semua pilot telah kembali
Gaza menghadapi 'risiko kritis kelaparan': PBB, pemantau yang didukung LSO
Kunjungan Presiden Israel memicu protes di Berlin
40 warga sipil dan 11 tentara Pakistan tewas dalam bentrokan dengan India pekan lalu
China menyajikan front yang bersatu dengan Amerika Latin, dengan tujuan untuk mengimbangi perang dagang Trump
'Bangga' karena hentikan 'konflik nuklir' antara India dan Pakistan: Trump
Menteri Pakistan mengatakan pertempuran dengan India berdampak minimal pada fiskal
Serangan udara junta Myanmar menewaskan 22 orang di sekolah: saksi mata
Amnesty, organisasi HAM gugat pemerintah Inggris atas dukungan genosida Gaza oleh Israel
India hanya menghentikan sementara aksi militer terhadap Pakistan: PM Modi
Bagaimana Turkiye menjadi mediator global yang terpercaya di zona konflik
Akun troll sayap kanan serang sekretaris luar negeri India setelah gencatan senjata dengan Pakistan
Bagaimana China membangun J-10C, pesawat tempur Pakistan yang menantang Rafale India
Oleh Kazim Alam
Zelenskyy terima proposal presiden Rusia untuk melanjutkan pembicaraan damai di Istanbul
Lihat sekilas tentang TRT Global. Bagikan umpan balik Anda!
Contact us