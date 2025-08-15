Seorang pembawa acara radio BBC memutus sambungan penelepon yang mengkritik stasiun tersebut dan pemerintah Partai Buruh yang berkuasa karena dianggap “terlibat” dalam genosida Israel di Gaza.

Pada Kamis lalu, dalam segmen BBC Radio 2 yang meminta pendengar berbagi ide untuk memberikan pidato pernikahan, pembawa acara Tina Daheely memperkenalkan penelepon bernama Mary dari Manchester, Inggris Barat Laut.

Mary sempat berterima kasih kepada pembawa acara karena telah memberinya kesempatan berbicara, namun kemudian berkata: “BBC dan Pemerintah Inggris terlibat dalam genosida Palestina—,” seperti dilaporkan harian Skotlandia The National.

Sambungan Mary tiba-tiba terputus sebelum ia bisa menyelesaikan kalimatnya dan mengucapkan kata “genosida.”

Tak lama kemudian, Daheely berkomentar: “Oh, baiklah, ternyata bukan soal pidato pernikahan sama sekali. Kita putuskan saja tadi karena saya tidak tahu apa lagi yang akan dia katakan.”

Ia menambahkan: “Kita di sini sedang membicarakan pidato pernikahan.”

‘Bias sistematis’