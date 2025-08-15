PERANG GAZA
"BBC dan Pemerintah Inggris terlibat dalam genosida Palestina—," ujar penelepon, sebelum pembawa acara memutus sambungan telepon langsungnya tepat sebelum ia menyelesaikan kata “genosida.”
BBC host hentikan penelepon usai sebut ‘terlibat dalam genosida Gaza’
BBC telah lama dikritik karena apa yang oleh banyak orang dianggap sebagai "standar ganda" dalam liputannya tentang serangan Israel di Gaza. / Reuters
15 Agustus 2025

Seorang pembawa acara radio BBC memutus sambungan penelepon yang mengkritik stasiun tersebut dan pemerintah Partai Buruh yang berkuasa karena dianggap “terlibat” dalam genosida Israel di Gaza.

Pada Kamis lalu, dalam segmen BBC Radio 2 yang meminta pendengar berbagi ide untuk memberikan pidato pernikahan, pembawa acara Tina Daheely memperkenalkan penelepon bernama Mary dari Manchester, Inggris Barat Laut.

Mary sempat berterima kasih kepada pembawa acara karena telah memberinya kesempatan berbicara, namun kemudian berkata: “BBC dan Pemerintah Inggris terlibat dalam genosida Palestina—,” seperti dilaporkan harian Skotlandia The National.

Sambungan Mary tiba-tiba terputus sebelum ia bisa menyelesaikan kalimatnya dan mengucapkan kata “genosida.”

Tak lama kemudian, Daheely berkomentar: “Oh, baiklah, ternyata bukan soal pidato pernikahan sama sekali. Kita putuskan saja tadi karena saya tidak tahu apa lagi yang akan dia katakan.”

Ia menambahkan: “Kita di sini sedang membicarakan pidato pernikahan.”

‘Bias sistematis’

BBC sejak lama menuai kritik karena dinilai memiliki “standar ganda” dalam peliputan serangan Israel di Gaza.

Sejak awal serangan Israel yang berlangsung sejak 7 Oktober 2023, berbagai aksi protes digelar di depan kantor pusatnya di London sebagai bentuk respons terhadap kebijakan editorialnya.

Menurut laporan yang dirilis Center for Media Monitoring (CfMM), BBC dinilai “secara sistematis bias” terhadap Palestina dalam peliputan perang di Gaza.

Analisis CfMM pada Juni terhadap lebih dari 35.000 konten BBC menunjukkan kematian warga Israel mendapat liputan 33 kali lebih banyak per korban jiwa, serta menggunakan bahasa yang jauh lebih emosional.

Militer Israel, yang menolak seruan internasional untuk gencatan senjata, terus melancarkan perang brutal di Gaza sejak Oktober 2023 dan telah menewaskan lebih dari 61.700 warga Palestina.

Pada November lalu, International Criminal Court mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanannya, Yoav Gallant, atas tuduhan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.

Israel juga menghadapi gugatan genosida di International Court of Justice terkait perang di wilayah tersebut.

SUMBER:TRT World & Agencies
