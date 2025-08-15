Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, menyatakan bahwa ia ingin melihat jurnalis diizinkan masuk ke Gaza yang terkepung untuk menyaksikan dan meliput kondisi kemanusiaan di sana.

Israel telah melarang wartawan asing masuk ke Gaza sejak genosida dimulai pada Oktober 2023, kecuali di bawah pengawalan militer Israel.

"Saya ingin hal itu terjadi. Tentu saja," kata Trump kepada wartawan di Ruang Oval pada hari Kamis.

"Saya tidak keberatan jika jurnalis diperbolehkan pergi ke sana. Dan itu adalah posisi yang sangat berbahaya, seperti yang Anda tahu, jika Anda seorang jurnalis, tetapi saya ingin melihatnya," tambahnya.

Pernyataan ini muncul beberapa hari setelah lebih dari 100 jurnalis, fotografer, dan koresponden perang dari seluruh dunia menandatangani petisi yang menuntut akses "segera dan tanpa hambatan" bagi wartawan asing untuk secara independen meliput kehancuran di Gaza.