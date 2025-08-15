PERANG GAZA
Wartawan harus diizinkan masuk ke Gaza - Trump
Presiden AS mendukung panggilan untuk akses media independen ke wilayah yang mengalami genosida.
Trump mengatakan wartawan seharusnya diizinkan masuk Gaza. / AP
15 Agustus 2025

Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, menyatakan bahwa ia ingin melihat jurnalis diizinkan masuk ke Gaza yang terkepung untuk menyaksikan dan meliput kondisi kemanusiaan di sana.

Israel telah melarang wartawan asing masuk ke Gaza sejak genosida dimulai pada Oktober 2023, kecuali di bawah pengawalan militer Israel.

"Saya ingin hal itu terjadi. Tentu saja," kata Trump kepada wartawan di Ruang Oval pada hari Kamis.

"Saya tidak keberatan jika jurnalis diperbolehkan pergi ke sana. Dan itu adalah posisi yang sangat berbahaya, seperti yang Anda tahu, jika Anda seorang jurnalis, tetapi saya ingin melihatnya," tambahnya.

Pernyataan ini muncul beberapa hari setelah lebih dari 100 jurnalis, fotografer, dan koresponden perang dari seluruh dunia menandatangani petisi yang menuntut akses "segera dan tanpa hambatan" bagi wartawan asing untuk secara independen meliput kehancuran di Gaza.

Petisi tersebut merupakan bagian dari inisiatif "Right to Report" yang didirikan oleh fotografer perang pemenang penghargaan, Andre Liohn. Petisi ini telah ditandatangani oleh tokoh-tokoh terkemuka dari media global, termasuk Alex Crawford (Sky News), Mehdi Hasan, Christiane Amanpour (CNN), Clarissa Ward, dan fotografer perang terkenal Don McCullin.

Para penandatangan menyerukan kepada Israel untuk mengizinkan wartawan asing masuk ke Gaza agar dapat melaporkan secara bebas dan transparan. Mereka menyebut larangan terhadap media internasional sejak perang dimulai sebagai "pelanggaran terang-terangan terhadap hak publik untuk mengetahui."

Kelompok pendukung kebebasan pers dan organisasi kemanusiaan telah berulang kali mendesak Israel untuk mencabut pembatasan tersebut. Mereka memperingatkan bahwa ketiadaan peliputan independen dari Gaza membuat masyarakat global bergantung pada narasi terbatas yang disetujui militer dan karya sejumlah kecil jurnalis lokal, banyak di antaranya telah tewas dalam konflik.

