Masyarakat di berbagai negara Muslim merayakan Maulid Nabi, hari kelahiran Nabi Muhammad, dengan tradisi masing-masing.
Di Turkiye, Palestina, Mesir, Somalia, Irak, dan tempat lainnya, perayaan berlangsung di berbagai wilayah, dengan masyarakat menghadiri doa bersama dan berbagai cara perayaan lainnya.
Berikut adalah beberapa gambaran perayaan tersebut:
Turkiye
Di Ankara, Istanbul, dan kota lainnya, umat Muslim berkumpul untuk melaksanakan doa bersama sebagai persiapan merayakan hari kelahiran Nabi Muhammad yang tercinta.
Palestina
Di tengah pendudukan brutal Israel, rakyat Palestina tetap merayakan Maulid Nabi dengan pergi ke Kota Tua Yerusalem di Tepi Barat yang diduduki untuk merayakan di Masjid Al Aqsa.
Mesir
Kaum Sufi Muslim di Mesir memadati jalan-jalan di Kairo dan gubernuran besar lainnya untuk merayakan dengan gaya tradisional Sufi, termasuk nyanyian religius seperti paduan suara.
Yaman
Ribuan orang berbaris di ibu kota Yaman, Sana'a, dalam perayaan seperti pawai untuk memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad.
Somalia
Di Somalia, masyarakat menunggang kuda dan mengibarkan bendera untuk memperingati hari kelahiran Nabi di ibu kota, Mogadishu.
Irak
Masyarakat Irak juga memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad dengan melaksanakan doa bersama dan memainkan musik sebagai bagian dari perayaan mereka.
Suriah
Warga Suriah menyiapkan permen khas mereka, Mlabas, menjelang perayaan di Kota Tua Damaskus.