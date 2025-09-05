Dalam gambar: Ribuan warga di negara-negara Muslim rayakan Maulid Nabi
Dalam gambar: Ribuan warga di negara-negara Muslim rayakan Maulid NabiUmat Muslim di Turkiye, Palestina, Mesir, Somalia, Irak, dan berbagai negara lain memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad dengan tradisi mereka masing-masing.
Umat Muslim salat di Istanbul selama perayaan Maulid Nabi. / AA
5 September 2025

Masyarakat di berbagai negara Muslim merayakan Maulid Nabi, hari kelahiran Nabi Muhammad, dengan tradisi masing-masing.

Di Turkiye, Palestina, Mesir, Somalia, Irak, dan tempat lainnya, perayaan berlangsung di berbagai wilayah, dengan masyarakat menghadiri doa bersama dan berbagai cara perayaan lainnya.

Berikut adalah beberapa gambaran perayaan tersebut:

Turkiye

Di Ankara, Istanbul, dan kota lainnya, umat Muslim berkumpul untuk melaksanakan doa bersama sebagai persiapan merayakan hari kelahiran Nabi Muhammad yang tercinta.

Palestina

Di tengah pendudukan brutal Israel, rakyat Palestina tetap merayakan Maulid Nabi dengan pergi ke Kota Tua Yerusalem di Tepi Barat yang diduduki untuk merayakan di Masjid Al Aqsa.

Mesir

Kaum Sufi Muslim di Mesir memadati jalan-jalan di Kairo dan gubernuran besar lainnya untuk merayakan dengan gaya tradisional Sufi, termasuk nyanyian religius seperti paduan suara.

Yaman

Ribuan orang berbaris di ibu kota Yaman, Sana'a, dalam perayaan seperti pawai untuk memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad.

Somalia

Di Somalia, masyarakat menunggang kuda dan mengibarkan bendera untuk memperingati hari kelahiran Nabi di ibu kota, Mogadishu.

Irak

Masyarakat Irak juga memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad dengan melaksanakan doa bersama dan memainkan musik sebagai bagian dari perayaan mereka.

Suriah

Warga Suriah menyiapkan permen khas mereka, Mlabas, menjelang perayaan di Kota Tua Damaskus.

SUMBER:TRT World & Agencies
