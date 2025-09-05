Masyarakat di berbagai negara Muslim merayakan Maulid Nabi, hari kelahiran Nabi Muhammad, dengan tradisi masing-masing.

Di Turkiye, Palestina, Mesir, Somalia, Irak, dan tempat lainnya, perayaan berlangsung di berbagai wilayah, dengan masyarakat menghadiri doa bersama dan berbagai cara perayaan lainnya.

Berikut adalah beberapa gambaran perayaan tersebut:

Turkiye

Di Ankara, Istanbul, dan kota lainnya, umat Muslim berkumpul untuk melaksanakan doa bersama sebagai persiapan merayakan hari kelahiran Nabi Muhammad yang tercinta.

Palestina

Di tengah pendudukan brutal Israel, rakyat Palestina tetap merayakan Maulid Nabi dengan pergi ke Kota Tua Yerusalem di Tepi Barat yang diduduki untuk merayakan di Masjid Al Aqsa.

Mesir

Kaum Sufi Muslim di Mesir memadati jalan-jalan di Kairo dan gubernuran besar lainnya untuk merayakan dengan gaya tradisional Sufi, termasuk nyanyian religius seperti paduan suara.

Yaman