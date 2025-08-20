World Health Organization (WHO) pada Senin menyatakan bahwa rubella telah berhasil dieliminasi sebagai masalah kesehatan masyarakat di Nepal.

“Keberhasilan Nepal mencerminkan komitmen teguh dari kepemimpinan negara, kerja keras tenaga kesehatan dan relawan, serta dukungan komunitas yang terlibat dan terinformasi untuk memberikan awal yang sehat bagi bayi dan masa depan bebas rubella,” kata Catharina Boehme, pejabat sementara WHO untuk Asia Tenggara.

Wilayah Asia Tenggara WHO mencakup Bangladesh, Bhutan, India, Maladewa, Myanmar, Nepal, Korea Utara, Sri Lanka, Thailand, dan Timor Leste, yang berbeda dengan kategori geografis PBB.

Perwakilan WHO untuk Nepal, Dr. Rajesh Sambhajirao Pandav, mengatakan bahwa pencapaian ini adalah hasil dari kolaborasi erat antara pemerintah, tenaga kesehatan, mitra, dan komunitas.

Negara Himalaya tersebut meluncurkan program imunisasi nasional pada 2012, yang mencakup vaksin rubella bagi anak usia sembilan bulan hingga 15 tahun.

Empat kampanye nasional dilakukan pada 2012, 2016, 2020, dan 2024. Hingga 2024, Nepal telah mencapai cakupan lebih dari 95 persen untuk setidaknya satu dosis vaksin rubella—angka yang cukup untuk menciptakan kekebalan kelompok.