WHO: Nepal berhasil eliminasi infeksi rubella
Setelah kampanye imunisasi nasional yang mencakup lebih dari 95 persen anak, Nepal kini bergabung dengan kelompok kecil negara di kawasan Asia Tenggara yang dinyatakan bebas rubella.
FOTO FILE: Tampak markas besar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) di Jenewa / Reuters
20 Agustus 2025

World Health Organization (WHO) pada Senin menyatakan bahwa rubella telah berhasil dieliminasi sebagai masalah kesehatan masyarakat di Nepal.

“Keberhasilan Nepal mencerminkan komitmen teguh dari kepemimpinan negara, kerja keras tenaga kesehatan dan relawan, serta dukungan komunitas yang terlibat dan terinformasi untuk memberikan awal yang sehat bagi bayi dan masa depan bebas rubella,” kata Catharina Boehme, pejabat sementara WHO untuk Asia Tenggara.

Wilayah Asia Tenggara WHO mencakup Bangladesh, Bhutan, India, Maladewa, Myanmar, Nepal, Korea Utara, Sri Lanka, Thailand, dan Timor Leste, yang berbeda dengan kategori geografis PBB.

Perwakilan WHO untuk Nepal, Dr. Rajesh Sambhajirao Pandav, mengatakan bahwa pencapaian ini adalah hasil dari kolaborasi erat antara pemerintah, tenaga kesehatan, mitra, dan komunitas.

Negara Himalaya tersebut meluncurkan program imunisasi nasional pada 2012, yang mencakup vaksin rubella bagi anak usia sembilan bulan hingga 15 tahun.

Empat kampanye nasional dilakukan pada 2012, 2016, 2020, dan 2024. Hingga 2024, Nepal telah mencapai cakupan lebih dari 95 persen untuk setidaknya satu dosis vaksin rubella—angka yang cukup untuk menciptakan kekebalan kelompok.

Nepal juga memperkenalkan algoritma pengujian laboratorium untuk pengawasan, menjadi negara pertama di wilayah Asia Tenggara WHO yang membuat sistem semacam itu.

Sejauh ini, empat dari 10 negara di kawasan tersebut telah berhasil mengeliminasi campak, sementara enam negara, termasuk Nepal sebagai yang terbaru, telah mengeliminasi rubella.

Rubella, yang juga dikenal sebagai campak Jerman, merupakan infeksi virus menular yang dapat menyebabkan dampak serius, termasuk keguguran, lahir mati, atau berbagai cacat bawaan seumur hidup pada bayi jika terinfeksi saat kehamilan.

Pada anak-anak dan orang dewasa, infeksi ini umumnya ringan.

WHO menargetkan eliminasi campak dan pengendalian rubella di kawasan Asia Tenggara pada 2026, setelah sebelumnya harus merevisi tenggat waktu.

SUMBER:AA
