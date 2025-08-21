Departemen Luar Negeri Amerika Serikat telah memecat seorang petugas pers yang bertanggung jawab menyusun poin-poin pembicaraan kebijakan pemerintahan Trump terkait Israel dan Gaza setelah adanya keluhan dari Kedutaan Besar AS di Yerusalem.
Pejabat menyatakan bahwa Shahed Ghoreishi, seorang kontraktor yang bekerja untuk Biro Urusan Timur Dekat, diberhentikan pada akhir pekan lalu setelah dua insiden pekan sebelumnya yang mempertanyakan kesetiaannya terhadap kebijakan pemerintahan Trump.
Ghoreishi, yang merupakan warga negara Amerika keturunan Iran, juga menjadi sasaran pada hari Rabu setelah pemecatannya oleh tokoh sayap kanan terkenal, Laura Loomer, yang menuduhnya tidak sepenuhnya mendukung kebijakan pemerintahan Trump di Timur Tengah.
Menurut Ghoreishi dan dua pejabat AS saat ini, Ghoreishi memicu kemarahan seorang pejabat senior di Kedutaan Besar AS di Yerusalem dan kemudian para pembantu utama Menteri Luar Negeri Marco Rubio karena menyusun tanggapan atas pertanyaan dari Associated Press pekan lalu. Pertanyaan tersebut terkait diskusi antara Israel dan Sudan Selatan tentang kemungkinan relokasi warga Palestina dari Gaza ke Sudan Selatan.
Draf tanggapan tersebut mencakup pernyataan bahwa AS tidak mendukung relokasi paksa warga Palestina di Gaza, sesuatu yang telah berulang kali dinyatakan oleh Presiden Donald Trump dan utusannya, Steve Witkoff.
Namun, menurut Ghoreishi dan para pejabat, pernyataan tersebut ditolak oleh Kedutaan Besar AS di Yerusalem, yang memicu pertanyaan tentang kebijakan di Washington. Para pejabat berbicara dengan syarat anonim untuk membahas perubahan personel internal.
Ghoreishi juga menyatakan bahwa ia mempertanyakan pernyataan dari kedutaan yang menyebut Tepi Barat yang diduduki sebagai "Yudea dan Samaria," nama Alkitab untuk wilayah Palestina yang disukai oleh beberapa pejabat sayap kanan Israel. Mike Huckabee, duta besar AS untuk Israel, juga berulang kali mendukung penggunaan istilah Yudea dan Samaria untuk merujuk pada Tepi Barat.
Target mendadak
Pemecatan ini menunjukkan sejauh mana pemerintahan Trump berupaya memastikan kesetiaan terhadap presiden dan tujuannya, termasuk pendekatan kebijakan luar negeri yang memberikan dukungan besar kepada Israel dalam konflik di Gaza.
"Meskipun memiliki hubungan kerja yang erat dengan banyak kolega yang berdedikasi dan pekerja keras, saya menjadi sasaran setelah dua peristiwa pekan lalu ketika saya menarik kemarahan lantai 7 dan pejabat senior di Kedutaan Yerusalem: menyatakan bahwa kami menentang pemindahan paksa warga Palestina di Gaza seperti yang sebelumnya dinyatakan oleh Presiden Trump dan utusan khusus Witkoff, serta memotong referensi ke Yudea dan Samaria," kata Ghoreishi, merujuk pada lantai tempat ruangan dan kantor para pemimpin senior di Departemen Luar Negeri.
"Kedua hal ini sebelumnya telah secara konsisten disetujui di tingkat senior, jadi ini menimbulkan pertanyaan mengapa saya tiba-tiba menjadi target tanpa penjelasan langsung dan apakah kebijakan Israel-Palestina kami akan menjadi lebih buruk — termasuk ketidakmauan untuk mengambil sikap terhadap pembersihan etnis. Masa depan tampak suram," katanya.
Pemecatan ini pertama kali dilaporkan oleh The Washington Post.
Peran Loomer
Loomer mengklaim pada hari Rabu bahwa ia berperan dalam pemecatan Ghoreishi dari Departemen Luar Negeri. Ia mengatakan bahwa Ghoreishi terafiliasi dengan kelompok pro-Iran, yang dibantah oleh Ghoreishi.
"Saya dapat mengonfirmasi secara eksklusif bahwa Departemen Luar Negeri AS telah MEMECAT Shahed Ghoreishi, seorang Jihadi dan staf anti-Trump yang bekerja di Biro Urusan Timur Dekat (NEA) Departemen Luar Negeri AS di mana ia beroperasi sebagai agen rezim pro-Iran," kata Loomer di X.
Ini bukan pertama kalinya Departemen Luar Negeri tampaknya mengikuti perintah dari Loomer.
Beberapa hari yang lalu, Departemen Luar Negeri menyatakan bahwa mereka menghentikan semua visa kunjungan untuk orang-orang dari Gaza sambil menunggu tinjauan, tak lama setelah Loomer memposting video di media sosial tentang anak-anak dari Gaza yang tiba di AS untuk perawatan medis dan mempertanyakan bagaimana mereka mendapatkan visa.
Ia mengklaim tanpa bukti bahwa anak-anak Palestina yang mencari perawatan di AS adalah pengungsi. Kelompok amal HEAL Palestine membantah bahwa mereka memiliki program untuk pengungsi.
Pemerintah minggu ini juga mencabut izin keamanan untuk 37 pejabat keamanan nasional saat ini dan mantan pejabat, termasuk banyak yang telah menandatangani surat tahun 2019 yang mengkritik Trump yang baru-baru ini disorot oleh Loomer.