Departemen Luar Negeri Amerika Serikat telah memecat seorang petugas pers yang bertanggung jawab menyusun poin-poin pembicaraan kebijakan pemerintahan Trump terkait Israel dan Gaza setelah adanya keluhan dari Kedutaan Besar AS di Yerusalem.

Pejabat menyatakan bahwa Shahed Ghoreishi, seorang kontraktor yang bekerja untuk Biro Urusan Timur Dekat, diberhentikan pada akhir pekan lalu setelah dua insiden pekan sebelumnya yang mempertanyakan kesetiaannya terhadap kebijakan pemerintahan Trump.

Ghoreishi, yang merupakan warga negara Amerika keturunan Iran, juga menjadi sasaran pada hari Rabu setelah pemecatannya oleh tokoh sayap kanan terkenal, Laura Loomer, yang menuduhnya tidak sepenuhnya mendukung kebijakan pemerintahan Trump di Timur Tengah.

Menurut Ghoreishi dan dua pejabat AS saat ini, Ghoreishi memicu kemarahan seorang pejabat senior di Kedutaan Besar AS di Yerusalem dan kemudian para pembantu utama Menteri Luar Negeri Marco Rubio karena menyusun tanggapan atas pertanyaan dari Associated Press pekan lalu. Pertanyaan tersebut terkait diskusi antara Israel dan Sudan Selatan tentang kemungkinan relokasi warga Palestina dari Gaza ke Sudan Selatan.

Draf tanggapan tersebut mencakup pernyataan bahwa AS tidak mendukung relokasi paksa warga Palestina di Gaza, sesuatu yang telah berulang kali dinyatakan oleh Presiden Donald Trump dan utusannya, Steve Witkoff.

Namun, menurut Ghoreishi dan para pejabat, pernyataan tersebut ditolak oleh Kedutaan Besar AS di Yerusalem, yang memicu pertanyaan tentang kebijakan di Washington. Para pejabat berbicara dengan syarat anonim untuk membahas perubahan personel internal.

Ghoreishi juga menyatakan bahwa ia mempertanyakan pernyataan dari kedutaan yang menyebut Tepi Barat yang diduduki sebagai "Yudea dan Samaria," nama Alkitab untuk wilayah Palestina yang disukai oleh beberapa pejabat sayap kanan Israel. Mike Huckabee, duta besar AS untuk Israel, juga berulang kali mendukung penggunaan istilah Yudea dan Samaria untuk merujuk pada Tepi Barat.

Target mendadak

Pemecatan ini menunjukkan sejauh mana pemerintahan Trump berupaya memastikan kesetiaan terhadap presiden dan tujuannya, termasuk pendekatan kebijakan luar negeri yang memberikan dukungan besar kepada Israel dalam konflik di Gaza.

"Meskipun memiliki hubungan kerja yang erat dengan banyak kolega yang berdedikasi dan pekerja keras, saya menjadi sasaran setelah dua peristiwa pekan lalu ketika saya menarik kemarahan lantai 7 dan pejabat senior di Kedutaan Yerusalem: menyatakan bahwa kami menentang pemindahan paksa warga Palestina di Gaza seperti yang sebelumnya dinyatakan oleh Presiden Trump dan utusan khusus Witkoff, serta memotong referensi ke Yudea dan Samaria," kata Ghoreishi, merujuk pada lantai tempat ruangan dan kantor para pemimpin senior di Departemen Luar Negeri.