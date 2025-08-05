PERANG GAZA
3 menit membaca
Lebih banyak warga Palestina tewas saat Israel terus menargetkan warga sipil yang mencari bantuan
Perserikatan Bangsa-Bangsa mengatakan bahwa lebih dari 1.000 orang telah tewas saat mencoba menerima bantuan di wilayah kantong tersebut sejak GHF mulai beroperasi pada Mei 2025.
Lebih banyak warga Palestina tewas saat Israel terus menargetkan warga sipil yang mencari bantuan
Israel telah menewaskan lebih dari 60.000 warga Palestina sejak melancarkan serangan militer pada 7 Oktober 2023. / AA
5 Agustus 2025

Setidaknya 40 warga Palestina tewas akibat tembakan dan serangan udara Israel di Gaza, termasuk 10 orang yang sedang mencari bantuan, menurut otoritas kesehatan. Selain itu, lima orang lainnya meninggal akibat kelaparan yang disebabkan oleh blokade Israel.

Sepuluh korban tewas dalam dua insiden terpisah pada hari Senin di dekat lokasi bantuan milik Yayasan Kemanusiaan Gaza (GHF) yang didukung AS, di wilayah tengah dan selatan Gaza, menurut petugas medis setempat.

PBB melaporkan bahwa lebih dari 1.000 orang telah tewas saat mencoba mendapatkan bantuan di wilayah tersebut sejak GHF mulai beroperasi pada Mei 2025, sebagian besar ditembak oleh pasukan Israel yang beroperasi di dekat lokasi GHF.

"Siapa pun yang pergi ke sana, pulang dengan sekarung tepung atau dibawa kembali (di atas tandu kayu) sebagai syahid, atau terluka. Tidak ada yang pulang dengan selamat," kata Bilal Thari, seorang warga Palestina berusia 40 tahun.

Thari berada di antara para pelayat di rumah sakit Al Shifa, Gaza City, pada hari Senin, yang berkumpul untuk mengambil jenazah orang-orang terkasih mereka yang tewas sehari sebelumnya akibat tembakan Israel saat mereka mencari bantuan, menurut pejabat kesehatan Gaza.

Setidaknya 13 warga Palestina tewas pada hari Minggu saat menunggu kedatangan truk bantuan PBB di perbatasan Zikim di perbatasan Israel dengan Gaza utara, tambah pejabat tersebut.

Di rumah sakit, beberapa jenazah dibungkus dengan selimut bermotif tebal karena kain kafan putih, yang memiliki makna khusus dalam pemakaman Islam, kekurangan akibat pembatasan perbatasan Israel yang terus berlangsung dan meningkatnya jumlah kematian harian, kata warga Palestina.

"Kami tidak ingin perang, kami ingin damai, kami ingin penderitaan ini berakhir. Kami berada di jalanan, kami semua kelaparan, kami semua dalam kondisi buruk, para wanita juga berada di jalanan, kami tidak memiliki apa pun untuk hidup normal seperti manusia lainnya, tidak ada kehidupan," ujar Thari.

recommended

Kematian akibat kelaparan

Sementara itu, lima orang lagi meninggal akibat kelaparan atau malnutrisi dalam 24 jam terakhir, menurut Kementerian Kesehatan Gaza pada hari Senin. Kematian baru ini meningkatkan jumlah korban akibat kelaparan menjadi 180 orang, termasuk 93 anak-anak, sejak perang dimulai.

Badan-badan PBB menyatakan bahwa pengiriman makanan melalui udara tidak mencukupi dan Israel harus mengizinkan lebih banyak bantuan masuk melalui darat serta mempercepat akses terhadapnya.

Kantor media pemerintah Gaza mengatakan pada hari Minggu bahwa lebih dari 600 truk bantuan telah tiba sejak Israel melonggarkan pembatasan pada akhir Juli. Namun, saksi mata dan sumber Hamas mengatakan banyak dari truk tersebut telah dijarah oleh orang-orang yang terlantar dan kelompok bersenjata yang putus asa.

Pejabat Palestina dan PBB menyatakan bahwa Gaza membutuhkan sekitar 600 truk bantuan per hari untuk memenuhi kebutuhan kemanusiaannya.

Menurut pejabat kesehatan Gaza, Israel telah menewaskan lebih dari 60.000 warga Palestina sejak memulai serangan militernya pada 7 Oktober 2023.

SUMBER:TRT World and Agencies
Jelajahi
AS dan China jeda perang dagang setelah kesepakatan pengurangan tarif mulai berlaku
Angkatan Udara India sebut kehilangan adalah bagian dari pertempuran, semua pilot telah kembali
Gaza menghadapi 'risiko kritis kelaparan': PBB, pemantau yang didukung LSO
Kunjungan Presiden Israel memicu protes di Berlin
40 warga sipil dan 11 tentara Pakistan tewas dalam bentrokan dengan India pekan lalu
China menyajikan front yang bersatu dengan Amerika Latin, dengan tujuan untuk mengimbangi perang dagang Trump
'Bangga' karena hentikan 'konflik nuklir' antara India dan Pakistan: Trump
Menteri Pakistan mengatakan pertempuran dengan India berdampak minimal pada fiskal
Serangan udara junta Myanmar menewaskan 22 orang di sekolah: saksi mata
Amnesty, organisasi HAM gugat pemerintah Inggris atas dukungan genosida Gaza oleh Israel
India hanya menghentikan sementara aksi militer terhadap Pakistan: PM Modi
Bagaimana Turkiye menjadi mediator global yang terpercaya di zona konflik
Akun troll sayap kanan serang sekretaris luar negeri India setelah gencatan senjata dengan Pakistan
Bagaimana China membangun J-10C, pesawat tempur Pakistan yang menantang Rafale India
Oleh Kazim Alam
Zelenskyy terima proposal presiden Rusia untuk melanjutkan pembicaraan damai di Istanbul
Lihat sekilas tentang TRT Global. Bagikan umpan balik Anda!
Contact us