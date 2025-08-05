Setidaknya 40 warga Palestina tewas akibat tembakan dan serangan udara Israel di Gaza, termasuk 10 orang yang sedang mencari bantuan, menurut otoritas kesehatan. Selain itu, lima orang lainnya meninggal akibat kelaparan yang disebabkan oleh blokade Israel.

Sepuluh korban tewas dalam dua insiden terpisah pada hari Senin di dekat lokasi bantuan milik Yayasan Kemanusiaan Gaza (GHF) yang didukung AS, di wilayah tengah dan selatan Gaza, menurut petugas medis setempat.

PBB melaporkan bahwa lebih dari 1.000 orang telah tewas saat mencoba mendapatkan bantuan di wilayah tersebut sejak GHF mulai beroperasi pada Mei 2025, sebagian besar ditembak oleh pasukan Israel yang beroperasi di dekat lokasi GHF.

"Siapa pun yang pergi ke sana, pulang dengan sekarung tepung atau dibawa kembali (di atas tandu kayu) sebagai syahid, atau terluka. Tidak ada yang pulang dengan selamat," kata Bilal Thari, seorang warga Palestina berusia 40 tahun.

Thari berada di antara para pelayat di rumah sakit Al Shifa, Gaza City, pada hari Senin, yang berkumpul untuk mengambil jenazah orang-orang terkasih mereka yang tewas sehari sebelumnya akibat tembakan Israel saat mereka mencari bantuan, menurut pejabat kesehatan Gaza.

Setidaknya 13 warga Palestina tewas pada hari Minggu saat menunggu kedatangan truk bantuan PBB di perbatasan Zikim di perbatasan Israel dengan Gaza utara, tambah pejabat tersebut.

Di rumah sakit, beberapa jenazah dibungkus dengan selimut bermotif tebal karena kain kafan putih, yang memiliki makna khusus dalam pemakaman Islam, kekurangan akibat pembatasan perbatasan Israel yang terus berlangsung dan meningkatnya jumlah kematian harian, kata warga Palestina.

"Kami tidak ingin perang, kami ingin damai, kami ingin penderitaan ini berakhir. Kami berada di jalanan, kami semua kelaparan, kami semua dalam kondisi buruk, para wanita juga berada di jalanan, kami tidak memiliki apa pun untuk hidup normal seperti manusia lainnya, tidak ada kehidupan," ujar Thari.