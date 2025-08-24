Sekelompok karyawan Microsoft dan aktivis menggelar protes di kantor pusat perusahaan tersebut, menuntut agar raksasa teknologi itu memutuskan hubungan dengan militer Israel.

Kelompok tersebut menduduki East Campus Plaza di Redmond, menamainya kembali menjadi “Plaza Anak-Anak Palestina yang Gugur” dan mendirikan perkemahan untuk menyoroti apa yang mereka sebut sebagai keterlibatan perusahaan dalam kejahatan perang di Gaza, The Guardian melaporkan.

Aksi ini diorganisir oleh No Tech for Apartheid, sebuah koalisi pekerja dan kelompok advokasi, dengan slogan “No Azure for Apartheid” — merujuk pada layanan komputasi awan Microsoft.

Para demonstran mendirikan tenda, spanduk, dan meja negosiasi, mengundang eksekutif perusahaan untuk berdialog.