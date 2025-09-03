Amerika Serikat melancarkan serangan di Karibia selatan terhadap sebuah kapal pembawa narkoba yang berangkat dari Venezuela, klaim Presiden AS Donald Trump.
Trump, yang mengumumkan hal itu pada Selasa, tidak memberikan banyak rincian tentang operasi tersebut.
Namun, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio mengatakan di X bahwa kapal itu dioperasikan oleh “organisasi narco-teroris yang telah ditetapkan.”
Trump kemudian menyatakan bahwa serangan tersebut menewaskan 11 “narcoterrorists.”
“Pagi ini, atas perintah saya, pasukan militer AS melakukan serangan kinetik terhadap kelompok narco-teroris Tren de Aragua yang telah teridentifikasi,” kata Trump, tanpa merinci senjata apa yang digunakan.
“Serangan itu terjadi ketika para teroris sedang berada di laut, di perairan internasional, mengangkut narkotika ilegal menuju Amerika Serikat. Serangan itu menewaskan 11 teroris di tempat.”
Menteri Pertahanan Pete Hegseth membagikan rekaman kapal tersebut sebelum diserang.
Kantor pers pemerintah Venezuela belum segera menanggapi permintaan komentar atas pengumuman itu.
Presiden Venezuela Nicolas Maduro dalam beberapa hari terakhir memperingatkan bahwa negaranya akan “secara konstitusional mendeklarasikan republik dalam keadaan bersenjata” jika diserang oleh pasukan AS yang dikerahkan ke Karibia.
Pernyataannya muncul ketika Washington bersiap memperluas kehadiran maritim di kawasan itu untuk memerangi kartel narkoba.
Meski AS belum memberi sinyal akan melakukan invasi darat, ribuan personel telah dikerahkan. Hal ini mendorong Caracas untuk memobilisasi pasukan di sepanjang pantai dan perbatasan dengan Kolombia, serta menyerukan perekrutan sipil.
Angkatan Laut AS saat ini menempatkan dua kapal perusak berpeluru kendali Aegis — USS Gravely dan USS Jason Dunham — di Karibia, ditambah kapal perusak USS Sampson dan kapal penjelajah USS Lake Erie di wilayah Amerika Latin lainnya.
Penempatan ini mengikuti dorongan Presiden Trump untuk menggunakan militer melawan kartel yang ia tuduh menyelundupkan fentanyl dan narkoba lain ke komunitas di AS.