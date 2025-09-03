Amerika Serikat melancarkan serangan di Karibia selatan terhadap sebuah kapal pembawa narkoba yang berangkat dari Venezuela, klaim Presiden AS Donald Trump.

Trump, yang mengumumkan hal itu pada Selasa, tidak memberikan banyak rincian tentang operasi tersebut.

Namun, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio mengatakan di X bahwa kapal itu dioperasikan oleh “organisasi narco-teroris yang telah ditetapkan.”

Trump kemudian menyatakan bahwa serangan tersebut menewaskan 11 “narcoterrorists.”

“Pagi ini, atas perintah saya, pasukan militer AS melakukan serangan kinetik terhadap kelompok narco-teroris Tren de Aragua yang telah teridentifikasi,” kata Trump, tanpa merinci senjata apa yang digunakan.

“Serangan itu terjadi ketika para teroris sedang berada di laut, di perairan internasional, mengangkut narkotika ilegal menuju Amerika Serikat. Serangan itu menewaskan 11 teroris di tempat.”

Menteri Pertahanan Pete Hegseth membagikan rekaman kapal tersebut sebelum diserang.