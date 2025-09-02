Presiden China Xi Jinping menyambut Presiden Rusia Vladimir Putin sebagai “sahabat lama” pada hari Selasa, saat kedua pemimpin tersebut memulai putaran baru pembicaraan di Beijing di tengah meningkatnya ketegangan dengan Amerika Serikat.
Putin, yang menyapa Xi sebagai “teman terkasih,” mengatakan pada hari Selasa bahwa hubungan Moskow dengan Beijing kini berada pada “tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya.”
Kedua pemimpin tersebut bertemu secara resmi sebelum melanjutkan diskusi sambil minum teh bersama para penasihat utama mereka, menekankan pentingnya hubungan pribadi mereka.
Pembicaraan ini berlangsung setelah KTT Organisasi Kerja Sama Shanghai (SCO) pada hari Senin di Tianjin, di mana Xi dan Putin bertemu bersama Perdana Menteri India Narendra Modi dan para pemimpin regional lainnya.
Pada hari Rabu, Xi dijadwalkan memimpin parade militer besar di Beijing untuk memperingati 80 tahun berakhirnya Perang Dunia II.
“Kita selalu bersama saat itu, dan kita tetap bersama sekarang,” kata Putin, mengingat dukungan Soviet untuk China selama invasi Jepang pada masa perang.
Ketegangan perdagangan dengan AS
Beijing menyatakan bahwa mereka bersikap netral terhadap perang di Ukraina, tetapi telah menjadi jalur ekonomi penting bagi Moskow dengan mempertahankan aliran perdagangan meskipun ada sanksi Barat.
Pejabat AS menuduh beberapa perusahaan China membantu industri militer Rusia.
KTT SCO juga menyoroti pergeseran aliansi: tarif besar-besaran yang diberlakukan Presiden AS Donald Trump terhadap India telah mendorong New Delhi lebih dekat ke Moskow dan Beijing, meskipun Modi menolak menghadiri parade China.
Sebelum sesi bilateral mereka, Xi dan Putin mengadakan pertemuan trilateral dengan Presiden Mongolia Khurelsukh Ukhnaa, yang negaranya secara strategis terletak di antara China dan Rusia.
Putin menekankan bahwa ketiga negara tersebut adalah “tetangga yang baik” dengan kepentingan bersama.
Mongolia menarik perhatian internasional pada tahun 2024 ketika negara tersebut mengabaikan seruan untuk menangkap Putin berdasarkan surat perintah Pengadilan Kriminal Internasional selama kunjungan kenegaraannya.