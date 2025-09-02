Presiden China Xi Jinping menyambut Presiden Rusia Vladimir Putin sebagai “sahabat lama” pada hari Selasa, saat kedua pemimpin tersebut memulai putaran baru pembicaraan di Beijing di tengah meningkatnya ketegangan dengan Amerika Serikat.

Putin, yang menyapa Xi sebagai “teman terkasih,” mengatakan pada hari Selasa bahwa hubungan Moskow dengan Beijing kini berada pada “tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya.”

Kedua pemimpin tersebut bertemu secara resmi sebelum melanjutkan diskusi sambil minum teh bersama para penasihat utama mereka, menekankan pentingnya hubungan pribadi mereka.

Pembicaraan ini berlangsung setelah KTT Organisasi Kerja Sama Shanghai (SCO) pada hari Senin di Tianjin, di mana Xi dan Putin bertemu bersama Perdana Menteri India Narendra Modi dan para pemimpin regional lainnya.

Pada hari Rabu, Xi dijadwalkan memimpin parade militer besar di Beijing untuk memperingati 80 tahun berakhirnya Perang Dunia II.

“Kita selalu bersama saat itu, dan kita tetap bersama sekarang,” kata Putin, mengingat dukungan Soviet untuk China selama invasi Jepang pada masa perang.