Lembaga pemeringkat China, CSCI Pengyuan, pada hari Jumat memberikan peringkat domestik triple A kepada raksasa minyak Rusia, Gazprom, yang masuk dalam daftar hitam AS. Media melaporkan bahwa Beijing sedang mempersiapkan untuk membuka kembali pasar obligasi domestiknya bagi perusahaan energi besar Rusia.

"Peringkat Gazprom mencerminkan pentingnya secara strategis dan hubungan hukumnya dengan pemerintah Rusia," kata CSCI Pengyuan.

Profil kredit perusahaan ini "didukung oleh profil bisnisnya yang kuat sebagai salah satu pemimpin pasar di industri minyak dan gas global serta posisinya yang penting di pasar energi Rusia," tambahnya.

Peringkat "AAA" dengan prospek stabil ini diumumkan hanya beberapa hari setelah Rusia dan China menyetujui proyek pipa Power of Siberia 2.

Gazprom membuat pengumuman tersebut selama kunjungan Presiden Rusia Vladimir Putin ke China pekan lalu.

Akhir bulan lalu, regulator keuangan senior China mengatakan kepada eksekutif energi Rusia bahwa mereka akan mendukung rencana perusahaan-perusahaan tersebut untuk menjual obligasi renminbi "panda bonds", menurut laporan Financial Times pada hari Minggu, mengutip sumber-sumber.