BISNIS DAN TEKNOLOGI
2 menit membaca
WhatsApp blokir lebih dari 6,8 juta akun yang terkait penipuan: Meta
Meta menghimbau pengguna untuk tetap berhati-hati saat didekati oleh individu yang tidak dikenal secara online — terutama mereka yang meminta uang atau informasi pribadi.
Meta mengatakan penipu sering menggunakan taktik seperti janji uang, investasi palsu, atau ancaman tagihan yang belum dibayar untuk memikat korban. / Reuters
17 jam yang lalu

WhatsApp telah memblokir lebih dari 6,8 juta akun yang terkait dengan operasi penipuan pada paruh pertama tahun ini, menurut pernyataan perusahaan induknya, Meta.

“Sebagai bagian dari upaya proaktif kami untuk melindungi orang dari penipuan, WhatsApp mendeteksi dan memblokir lebih dari 6,8 juta akun yang terkait dengan pusat penipuan,” kata perusahaan itu dalam sebuah pernyataan pada hari Selasa.

Meta menyatakan bahwa akun-akun tersebut telah dihentikan sebelum banyak dari mereka sempat digunakan, berkat wawasan investigasi dan peningkatan upaya penegakan hukum.

Pusat penipuan sering menjalankan berbagai skema sekaligus, termasuk penipuan cryptocurrency dan skema piramida, menurut Meta. Salah satu tanda peringatan umum adalah permintaan pembayaran di muka dengan imbalan janji pengembalian atau penghasilan tertentu, tambahnya.

Tips keamanan

recommended

Platform ini juga meluncurkan fitur tinjauan keamanan untuk obrolan grup, yang muncul ketika seorang pengguna ditambahkan ke grup oleh seseorang yang tidak ada dalam kontak mereka, kata pernyataan tersebut.

Tinjauan ini memberikan detail tentang grup dan tips keamanan, memungkinkan pengguna untuk keluar segera tanpa melihat obrolan. Notifikasi grup tetap dibisukan hingga pengguna memilih untuk tetap berada di grup, tambahnya.

WhatsApp juga sedang menguji peringatan untuk kontak yang tidak dikenal, yang memperingatkan pengguna sebelum mereka memulai percakapan dengan seseorang yang tidak ada di buku alamat mereka. Peringatan ini bertujuan untuk memberikan konteks dan mendorong kehati-hatian.

Penipu sering menggunakan taktik seperti janji uang mudah, investasi palsu, atau ancaman tentang tagihan yang belum dibayar untuk memikat korban, kata perusahaan tersebut.

Meta mendesak pengguna untuk tetap waspada ketika didekati oleh individu yang tidak dikenal secara online — terutama mereka yang meminta uang atau informasi pribadi.

SUMBER:AA
