WhatsApp telah memblokir lebih dari 6,8 juta akun yang terkait dengan operasi penipuan pada paruh pertama tahun ini, menurut pernyataan perusahaan induknya, Meta.

“Sebagai bagian dari upaya proaktif kami untuk melindungi orang dari penipuan, WhatsApp mendeteksi dan memblokir lebih dari 6,8 juta akun yang terkait dengan pusat penipuan,” kata perusahaan itu dalam sebuah pernyataan pada hari Selasa.

Meta menyatakan bahwa akun-akun tersebut telah dihentikan sebelum banyak dari mereka sempat digunakan, berkat wawasan investigasi dan peningkatan upaya penegakan hukum.

Pusat penipuan sering menjalankan berbagai skema sekaligus, termasuk penipuan cryptocurrency dan skema piramida, menurut Meta. Salah satu tanda peringatan umum adalah permintaan pembayaran di muka dengan imbalan janji pengembalian atau penghasilan tertentu, tambahnya.

