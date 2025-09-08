Presiden Donald Trump pada Minggu memperingatkan perusahaan asing agar mematuhi hukum Amerika Serikat, setelah sekitar 300 pekerja asal Korea Selatan yang diduga ilegal ditangkap di pabrik baterai Hyundai-LG yang tengah dibangun di negara bagian Georgia.

Penangkapan tersebut dilakukan dalam penggerebekan oleh otoritas AS pada Kamis lalu. Operasi itu disebut sebagai aksi terbesar di satu lokasi sejauh ini dalam rangkaian kebijakan anti-imigran Trump di seluruh negeri.

“Tolong hormati Hukum Imigrasi Negara kami,” tulis Trump di media sosial.

“Investasi kalian diterima, dan kami mendorong kalian untuk membawa orang-orang pintar secara LEGAL… Yang kami minta sebagai gantinya adalah kalian mempekerjakan dan melatih Pekerja Amerika.”

Rekaman penggerebekan memperlihatkan para pekerja yang ditahan, dengan borgol dan rantai di pergelangan kaki, digiring masuk ke dalam bus.

LG Energy Solution menyatakan 47 pegawainya ikut ditangkap — 46 warga Korea Selatan dan satu warga Indonesia.

Perusahaan itu juga menyebut sekitar 250 orang lainnya yang ditangkap diyakini bekerja di bawah kontraktornya, dan sebagian besar di antaranya merupakan warga Korea Selatan.

Korea Selatan, ekonomi terbesar keempat di Asia, merupakan produsen otomotif dan elektronik utama dengan sejumlah pabrik di Amerika Serikat.

Perusahaan-perusahaan asal negeri itu telah menginvestasikan miliaran dolar untuk membangun pabrik di AS guna mengakses pasar Amerika sekaligus menghindari ancaman tarif dari Trump.