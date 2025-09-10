Israel melancarkan serangan udara yang menargetkan pemimpin senior Hamas di ibu kota Qatar, Doha, pada hari Selasa, yang menjadi pukulan baru bagi upaya mencapai kesepakatan gencatan senjata di Gaza.

Seorang pemimpin senior Hamas mengatakan kepada Al Jazeera bahwa serangan tersebut terjadi saat para negosiator kelompok itu sedang membahas proposal Presiden AS Donald Trump terkait gencatan senjata di Gaza dan pertukaran tahanan.

Hamas mengonfirmasi kepada TRT World bahwa delegasi kepemimpinan Hamas selamat dari serangan di Doha.

Turkiye, PBB, Vatikan, dan sejumlah negara lainnya mengecam serangan Israel di Qatar.

Turkiye

Kementerian Luar Negeri Turkiye dengan tegas mengecam serangan tersebut, menyebutnya sebagai “serangan keji yang menargetkan kedaulatan dan keamanan Qatar.”

“Serangan Israel di Doha menunjukkan bahwa Israel telah mengadopsi ekspansionisme dan terorisme sebagai kebijakan negara. Mereka tidak menginginkan perdamaian; mereka ingin melanjutkan perang,” kata kementerian tersebut.

PBB

Sekretaris Jenderal PBB António Guterres mengecam serangan Israel di Qatar, menyebutnya sebagai “pelanggaran terang-terangan terhadap kedaulatan dan integritas teritorial” negara Teluk tersebut.

Ia mendesak semua pihak untuk “bekerja menuju tercapainya gencatan senjata permanen di Gaza, bukan menghancurkannya.”

Sidang Umum PBB yang akan datang

Presiden Majelis Umum PBB yang akan datang, Annalena Baerbock, menggambarkan serangan udara Israel pada hari Selasa yang menargetkan pejabat Hamas di Qatar sebagai “mengkhawatirkan” dan mendesak semua pihak untuk menahan diri serta menghormati kedaulatan dan integritas teritorial negara anggota.

“Eskalasi hari ini jelas mengkhawatirkan, dan saya menyerukan semua pihak untuk menahan diri semaksimal mungkin,” kata Baerbock kepada wartawan di Majelis Umum. “Sebagaimana diatur dalam Piagam PBB, kedaulatan dan integritas teritorial semua negara anggota harus dihormati dan tidak dilanggar oleh negara anggota mana pun.”

Prancis

Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan serangan udara Israel tidak dapat diterima, apa pun alasan di baliknya.

“Serangan ini tidak dapat diterima terlepas dari motifnya,” tulis Macron di X, menambahkan bahwa “perang tidak boleh dibiarkan meluas di kawasan ini.”

Inggris

Perdana Menteri Inggris Keir Starmer mengatakan serangan tersebut melanggar kedaulatan Qatar dan berisiko “memperburuk eskalasi” di kawasan yang sudah tidak stabil.

“Saya mengutuk serangan Israel di Doha. Prioritasnya haruslah gencatan senjata segera, pembebasan sandera, dan peningkatan besar-besaran bantuan ke Gaza,” tulisnya di X. “Ini adalah satu-satunya solusi menuju perdamaian yang berkelanjutan.”

Spanyol

Pemerintah Spanyol mengatakan bahwa serangan tersebut merupakan pelanggaran terhadap kedaulatan Qatar dan pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional.

Vatikan

Paus Leo menyatakan keprihatinannya atas situasi tersebut, memperingatkan konsekuensi serius dari serangan itu.

“Ada berita yang sangat serius saat ini: serangan Israel terhadap beberapa pemimpin Hamas di Qatar. Situasi ini sangat serius,” kata Paus di luar kediaman musim panas kepausan Castel Gandolfo, seperti dikutip oleh kantor berita ANSA.

Irlandia

Perdana Menteri Irlandia, Micheal Martin, menyatakan keprihatinannya yang mendalam atas serangan Israel di Doha, dengan mengatakan hal itu ‘memperjauh kita dari gencatan senjata dan perdamaian yang berkelanjutan’.

Slovenia

Slovenia menggambarkan serangan tersebut sebagai serangan terhadap kedaulatan dan integritas teritorial negara Teluk.

Dalam pernyataan di media sosial, Kementerian Luar Negeri mengekspresikan solidaritas dengan Doha, memuji perannya sebagai mediator kunci dalam pembicaraan gencatan senjata di Gaza.

“Slovenia dengan tegas mengecam serangan terhadap kedaulatan dan integritas teritorial Negara Qatar,” kata kementerian tersebut.

“Kami mengekspresikan solidaritas dengan Qatar dan menyerukan penghormatan penuh terhadap hukum internasional,” kata kementerian tersebut.

Mesir