Israel melancarkan serangan udara yang menargetkan pemimpin senior Hamas di ibu kota Qatar, Doha, pada hari Selasa, yang menjadi pukulan baru bagi upaya mencapai kesepakatan gencatan senjata di Gaza.
Seorang pemimpin senior Hamas mengatakan kepada Al Jazeera bahwa serangan tersebut terjadi saat para negosiator kelompok itu sedang membahas proposal Presiden AS Donald Trump terkait gencatan senjata di Gaza dan pertukaran tahanan.
Hamas mengonfirmasi kepada TRT World bahwa delegasi kepemimpinan Hamas selamat dari serangan di Doha.
Turkiye, PBB, Vatikan, dan sejumlah negara lainnya mengecam serangan Israel di Qatar.
Turkiye
Kementerian Luar Negeri Turkiye dengan tegas mengecam serangan tersebut, menyebutnya sebagai “serangan keji yang menargetkan kedaulatan dan keamanan Qatar.”
“Serangan Israel di Doha menunjukkan bahwa Israel telah mengadopsi ekspansionisme dan terorisme sebagai kebijakan negara. Mereka tidak menginginkan perdamaian; mereka ingin melanjutkan perang,” kata kementerian tersebut.
PBB
Sekretaris Jenderal PBB António Guterres mengecam serangan Israel di Qatar, menyebutnya sebagai “pelanggaran terang-terangan terhadap kedaulatan dan integritas teritorial” negara Teluk tersebut.
Ia mendesak semua pihak untuk “bekerja menuju tercapainya gencatan senjata permanen di Gaza, bukan menghancurkannya.”
Sidang Umum PBB yang akan datang
Presiden Majelis Umum PBB yang akan datang, Annalena Baerbock, menggambarkan serangan udara Israel pada hari Selasa yang menargetkan pejabat Hamas di Qatar sebagai “mengkhawatirkan” dan mendesak semua pihak untuk menahan diri serta menghormati kedaulatan dan integritas teritorial negara anggota.
“Eskalasi hari ini jelas mengkhawatirkan, dan saya menyerukan semua pihak untuk menahan diri semaksimal mungkin,” kata Baerbock kepada wartawan di Majelis Umum. “Sebagaimana diatur dalam Piagam PBB, kedaulatan dan integritas teritorial semua negara anggota harus dihormati dan tidak dilanggar oleh negara anggota mana pun.”
Prancis
Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan serangan udara Israel tidak dapat diterima, apa pun alasan di baliknya.
“Serangan ini tidak dapat diterima terlepas dari motifnya,” tulis Macron di X, menambahkan bahwa “perang tidak boleh dibiarkan meluas di kawasan ini.”
Inggris
Perdana Menteri Inggris Keir Starmer mengatakan serangan tersebut melanggar kedaulatan Qatar dan berisiko “memperburuk eskalasi” di kawasan yang sudah tidak stabil.
“Saya mengutuk serangan Israel di Doha. Prioritasnya haruslah gencatan senjata segera, pembebasan sandera, dan peningkatan besar-besaran bantuan ke Gaza,” tulisnya di X. “Ini adalah satu-satunya solusi menuju perdamaian yang berkelanjutan.”
Spanyol
Pemerintah Spanyol mengatakan bahwa serangan tersebut merupakan pelanggaran terhadap kedaulatan Qatar dan pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional.
Vatikan
Paus Leo menyatakan keprihatinannya atas situasi tersebut, memperingatkan konsekuensi serius dari serangan itu.
“Ada berita yang sangat serius saat ini: serangan Israel terhadap beberapa pemimpin Hamas di Qatar. Situasi ini sangat serius,” kata Paus di luar kediaman musim panas kepausan Castel Gandolfo, seperti dikutip oleh kantor berita ANSA.
Irlandia
Perdana Menteri Irlandia, Micheal Martin, menyatakan keprihatinannya yang mendalam atas serangan Israel di Doha, dengan mengatakan hal itu ‘memperjauh kita dari gencatan senjata dan perdamaian yang berkelanjutan’.
Slovenia
Slovenia menggambarkan serangan tersebut sebagai serangan terhadap kedaulatan dan integritas teritorial negara Teluk.
Dalam pernyataan di media sosial, Kementerian Luar Negeri mengekspresikan solidaritas dengan Doha, memuji perannya sebagai mediator kunci dalam pembicaraan gencatan senjata di Gaza.
“Slovenia dengan tegas mengecam serangan terhadap kedaulatan dan integritas teritorial Negara Qatar,” kata kementerian tersebut.
“Kami mengekspresikan solidaritas dengan Qatar dan menyerukan penghormatan penuh terhadap hukum internasional,” kata kementerian tersebut.
Mesir
Presiden Mesir juga mengeluarkan kecaman keras, menyebut serangan tersebut sebagai “preseden berbahaya dan perkembangan yang ditolak.”
Serangan tersebut merusak upaya global untuk meredakan ketegangan di kawasan.
Arab Saudi
Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman menelepon Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani untuk menyatakan “solidaritas penuh” kerajaan dengan Doha dan berjanji untuk mengerahkan “semua kemampuan untuk mendukung Qatar” setelah serangan Israel.
Kementerian Luar Negeri Arab Saudi memperingatkan tentang “konsekuensi yang serius” dari “keteguhan Israel dalam pelanggaran kriminalnya,” sambil menggambarkan serangan tersebut sebagai ‘brutal’ dan “terang-terangan.”
UAE
Kementerian Luar Negeri UAE mengecam serangan tersebut dengan “kata-kata yang paling keras,” menggambarkannya sebagai “terang-terangan dan tindakan pengecut.”
Iran
Iran turut mengecam serangan tersebut, dengan juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran mengatakan serangan itu “berbahaya” dan “pelanggaran hukum internasional,” menurut media Iran.
“Tindakan kriminal yang sangat berbahaya ini merupakan pelanggaran berat terhadap semua aturan dan regulasi internasional, pelanggaran terhadap kedaulatan nasional dan integritas teritorial Qatar,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Esmaeil Baqaei kepada televisi negara.
Pakistan
Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif mengecam serangan udara Israel di ibu kota Qatar, Doha, memperingatkan bahwa provokasi tersebut dapat mengancam perdamaian dan stabilitas regional.
“Atas nama rakyat dan pemerintah Pakistan, serta atas nama saya sendiri, saya dengan tegas mengecam pemboman ilegal dan keji di Doha oleh pasukan Israel, yang menargetkan kawasan permukiman dan mengancam nyawa warga sipil tak bersalah,” kata Sharif di X.
Pakistan, tambahnya, berdiri teguh bersama Qatar, serta bersama rakyat Palestina melawan agresi Israel.
Hungaria
Menteri Luar Negeri Hungaria Peter Szijjarto menyatakan dukungan untuk Qatar, menekankan dukungan Hungaria terhadap peran keamanan dan mediasi Qatar di Timur Tengah.
India
“Kami dengan tegas mendesak pengendalian diri dan diplomasi agar perdamaian dan keamanan di kawasan tidak terancam,” kata Kementerian Luar Negeri India.
Indonesia
Kementerian Luar Negeri Indonesia mengecam agresi Israel dan kembali menuntut Dewan Keamanan PBB untuk memenuhi mandatnya dengan mengambil langkah-langkah segera dan “tegas untuk menghentikan tindakan Israel dan memastikan pertanggungjawaban.”
Serangan Israel merupakan “ancaman bagi keamanan dan perdamaian regional,” katanya, sambil menegaskan solidaritasnya dengan pemerintah dan rakyat Qatar.
Maldives
Presiden Maldives, Mohamed Muizzu, mendesak komunitas internasional untuk mengambil tindakan “segera” dan “bersatu” untuk mempertanggungjawabkan Tel Aviv atas pelanggaran berulang dan berkelanjutan terhadap norma dan prinsip internasional.
Yordania
Raja Yordania Abdullah II menyatakan dukungan penuh negaranya untuk Qatar
“Kami menyatakan solidaritas penuh dengan saudara-saudara kami di bawah kepemimpinan Sheikh Tamim, dan dukungan penuh kami untuk mereka dalam menjaga keamanan, stabilitas, wilayah, dan warga negara mereka.”
Ia menekankan bahwa “setiap pelanggaran terhadap kedaulatan negara Arab saudara adalah sama sekali tidak dapat diterima.”
Liga Arab
Juru bicara Liga Arab, Jamal Rushdi, mengatakan serangan Israel merupakan “pelanggaran terang-terangan dan sama sekali tidak dapat diterima” terhadap kedaulatan Qatar.
Ia menekankan solidaritas badan pan-Arab tersebut dengan Qatar terhadap serangan tersebut, sambil memperingatkan bahwa perilaku Israel melanggar hukum internasional dan memaksa dunia untuk bertindak.
Oman, Irak, Suriah, dan Aljazair mengeluarkan kecaman serupa terhadap serangan Israel terhadap kedaulatan Qatar.