China mengkritik Jerman pada hari Senin, memperingatkan Berlin agar tidak "memprovokasi konfrontasi dan memperkeruh ketegangan" setelah Menteri Luar Negeri Jerman menyebut Beijing semakin agresif di kawasan Asia-Pasifik.

Selama kunjungannya ke Jepang, Johann Wadephul mengatakan bahwa China telah berulang kali mengancam untuk "secara sepihak mengubah status quo dan menggeser perbatasan demi keuntungannya sendiri," dengan mengacu pada perilakunya di Selat Taiwan serta Laut China Timur dan Selatan.

"Setiap eskalasi di pusat perdagangan internasional yang sensitif ini akan memiliki konsekuensi serius bagi keamanan global dan ekonomi dunia," kata Wadephul pada hari Senin setelah pembicaraan dengan Menteri Pertahanan Jepang Takeshi Iwaya.

Pernyataan yang dikeluarkan pada hari Minggu sebelum kunjungan Wadephul ke Jepang — dan kemudian ke Indonesia — menyebutkan bahwa China "semakin menegaskan kekuatan hegemoni regionalnya dan, dalam melakukannya, juga mempertanyakan prinsip-prinsip hukum internasional."

Perilaku China yang semakin agresif di Selat Taiwan serta Laut China Timur dan Selatan juga memiliki dampak bagi kami di Eropa. Johann Wadephul, Menteri Luar Negeri Jerman

"Perilaku China yang semakin agresif di Selat Taiwan serta Laut China Timur dan Selatan juga memiliki dampak bagi kami di Eropa: prinsip-prinsip fundamental dari keberadaan global kita dipertaruhkan di sini," kata pernyataan yang mengutip Wadephul.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Mao Ning, menanggapi pada hari Senin, dengan mengatakan dalam konferensi pers reguler bahwa situasi di Laut China Timur dan Laut China Selatan "secara umum tetap stabil."

"Kami mendesak pihak-pihak terkait untuk menghormati negara-negara di kawasan, menyelesaikan masalah melalui dialog dan konsultasi, serta menjaga kepentingan bersama dalam perdamaian dan stabilitas, daripada memprovokasi konfrontasi dan memperkeruh ketegangan," katanya ketika ditanya tentang komentar Wadephul.

"Masalah Taiwan adalah urusan dalam negeri China," tambahnya.