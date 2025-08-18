China mengkritik Jerman pada hari Senin, memperingatkan Berlin agar tidak "memprovokasi konfrontasi dan memperkeruh ketegangan" setelah Menteri Luar Negeri Jerman menyebut Beijing semakin agresif di kawasan Asia-Pasifik.
Selama kunjungannya ke Jepang, Johann Wadephul mengatakan bahwa China telah berulang kali mengancam untuk "secara sepihak mengubah status quo dan menggeser perbatasan demi keuntungannya sendiri," dengan mengacu pada perilakunya di Selat Taiwan serta Laut China Timur dan Selatan.
"Setiap eskalasi di pusat perdagangan internasional yang sensitif ini akan memiliki konsekuensi serius bagi keamanan global dan ekonomi dunia," kata Wadephul pada hari Senin setelah pembicaraan dengan Menteri Pertahanan Jepang Takeshi Iwaya.
Pernyataan yang dikeluarkan pada hari Minggu sebelum kunjungan Wadephul ke Jepang — dan kemudian ke Indonesia — menyebutkan bahwa China "semakin menegaskan kekuatan hegemoni regionalnya dan, dalam melakukannya, juga mempertanyakan prinsip-prinsip hukum internasional."
"Perilaku China yang semakin agresif di Selat Taiwan serta Laut China Timur dan Selatan juga memiliki dampak bagi kami di Eropa: prinsip-prinsip fundamental dari keberadaan global kita dipertaruhkan di sini," kata pernyataan yang mengutip Wadephul.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Mao Ning, menanggapi pada hari Senin, dengan mengatakan dalam konferensi pers reguler bahwa situasi di Laut China Timur dan Laut China Selatan "secara umum tetap stabil."
"Kami mendesak pihak-pihak terkait untuk menghormati negara-negara di kawasan, menyelesaikan masalah melalui dialog dan konsultasi, serta menjaga kepentingan bersama dalam perdamaian dan stabilitas, daripada memprovokasi konfrontasi dan memperkeruh ketegangan," katanya ketika ditanya tentang komentar Wadephul.
"Masalah Taiwan adalah urusan dalam negeri China," tambahnya.
Dukungan untuk 'mesin perang'
Dalam pernyataan pers bersama di Tokyo, Wadephul juga mengkritik "dukungan China terhadap mesin perang Rusia" di Ukraina.
"Tanpa itu, perang agresi terhadap Ukraina tidak akan mungkin terjadi. China adalah pemasok terbesar barang-barang dual-use untuk Rusia dan pelanggan terbaik Rusia untuk minyak dan gas," kata Wadephul.
Dia juga mengatakan menjelang pembicaraan pada hari Senin antara Presiden AS Donald Trump, Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy, dan para pemimpin Eropa bahwa jaminan keamanan untuk Kiev adalah "sangat penting."
KTT Trump pada hari Jumat dengan mitranya dari Rusia Vladimir Putin di Alaska "menegaskan bahwa untuk perdamaian yang adil dan abadi, Moskow harus akhirnya bertindak. Sampai itu terjadi, tekanan terhadap Rusia harus ditingkatkan, termasuk dengan meningkatkan bantuan kepada Ukraina," kata Wadephul.
Pembicaraan pada hari Senin di Washington adalah tentang menetapkan "elemen-elemen solusi yang dinegosiasikan di jalur menuju perdamaian yang adil untuk Ukraina," katanya.
"Jaminan keamanan yang kuat sangat penting untuk ini. Karena Ukraina harus mampu mempertahankan diri secara efektif bahkan setelah gencatan senjata dan perjanjian damai."
China mendukung semua upaya untuk perdamaian
China, di sisi lain, menyerukan agar "semua pihak" yang terlibat dalam pembicaraan damai di Washington yang bertujuan mengakhiri perang Rusia di Ukraina mencapai kesepakatan "secepat mungkin."
"Kami berharap semua pihak dan pemangku kepentingan akan berpartisipasi dalam pembicaraan damai tepat waktu dan mencapai kesepakatan damai yang adil, tahan lama, mengikat, dan dapat diterima oleh semua pihak secepat mungkin," kata Mao Ning.
Ketika diminta untuk menanggapi KTT Alaska, Mao mengatakan: "China mendukung semua upaya yang kondusif untuk penyelesaian damai krisis dan senang melihat Rusia dan Amerika Serikat menjaga komunikasi, meningkatkan hubungan mereka, dan mempromosikan proses penyelesaian politik krisis Ukraina."