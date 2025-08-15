Sebuah laporan baru pemerintah mengungkap hampir setengah warga Australia yang menggunakan internet menjadi korban kejahatan siber dalam 12 bulan terakhir, dengan pelecehan daring, pencurian identitas, malware, dan penipuan sebagai masalah yang paling sering terjadi.

Laporan yang disusun Australian Institute of Criminology berdasarkan survei terhadap lebih dari 10.000 pengguna internet itu menemukan 47,4 persen responden mengaku menjadi korban kejahatan siber dalam 12 bulan sebelumnya, lapor Australian Broadcasting Corporation.

Sekitar 27 persen responden mengatakan pernah menjadi korban pelecehan dan perundungan daring, 20,6 persen terkena malware, dan 21,9 persen mengalami pencurian serta penyalahgunaan identitas.

Hampir dua pertiga responden, yakni 63,9 persen, mengatakan pernah menjadi korban setidaknya satu kejahatan siber sepanjang hidup mereka.