Warga Kabupaten Jombang, Jawa Timur, menghadapi lonjakan PBB P2 yang ekstrem untuk tahun 2024. Salah satu kasus paling menonjol dialami Munaji Prajitno, yang PBB P2-nya naik hingga 1.202% untuk dua objek pajak miliknya. Lonjakan ini membuat banyak warga terkejut, terutama karena kenaikan PBB P2 biasanya lebih moderat.

Alih-alih menggelar unjuk rasa, warga Jombang memilih jalur resmi dengan mengajukan keberatan ke Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jombang. Cara ini terbukti efektif, karena proses pengajuan cepat dan hasilnya signifikan.

Proses pengajuan yang cepat dan efektif

Cintya (40), anak dari Munaji, mengajukan keberatan PBB P2 di kantor Bapenda Jombang, Jalan KH Wahid Hasyim. Proses pengajuan hanya memakan waktu sekitar 10 menit dengan menyerahkan fotokopi sertifikat tanah dan bangunan serta SPPT tahun terkait.

Hasilnya, PBB P2 untuk objek di Jalan dr Wahidin Sudiro Husodo turun dari Rp 2.314.768 menjadi Rp 641.256, sedangkan objek di Dusun Ngesong VI turun dari Rp 1.166.209 menjadi Rp 186.503.

“Sudah diberikan keringanan. Sebelumnya Rp 3,5 juta, sekarang jadi Rp 800.000 untuk tahun 2025. Tidak sulit, cuma 10 menit,” kata Cintya kepada wartawan, dikutip dari detikJatim.

Evaluasi NJOP menjadi kunci penurunan