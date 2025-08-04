Enam penambang yang terjebak di tambang tembaga El Teniente di Chile dinyatakan tewas setelah sebagian area tambang runtuh akibat gempa baru-baru ini, menurut pejabat setempat.

"Hari ini, pukul 15.30, kami akhirnya menemukan pekerja terakhir yang sebelumnya dilaporkan hilang di tambang El Teniente," kata jaksa Aquiles Cubillos, seperti dikutip El Mercurio On-Line, Minggu.

Dengan demikian, tak ada korban selamat dalam insiden runtuhnya tambang yang terjadi pada Kamis lalu di salah satu tambang tembaga terbesar di dunia.

Perusahaan Tambang Tembaga Nasional Chile, Codelco, yang mengoperasikan tambang tersebut, menyampaikan "belasungkawa yang mendalam" kepada keluarga para korban.