Pertemuan puncak yang telah lama dinanti antara Presiden AS Donald Trump dan pemimpin Rusia Vladimir Putin dimulai dengan sambutan hangat dan penerbangan pesawat jet di pangkalan militer AS di Alaska, tetapi berakhir tanpa kesepakatan pada hari Jumat setelah keduanya mengakui bahwa mereka gagal mencapai kesepakatan untuk mengakhiri perang Rusia-Ukraina.

Setelah sekitar 2,5 jam pembicaraan di Pangkalan Gabungan Elmendorf-Richardson di Anchorage, kedua pemimpin tampil di hadapan wartawan untuk konferensi pers bersama yang telah dijadwalkan — tetapi mereka tidak menerima pertanyaan.

“Kami mengadakan pertemuan yang sangat produktif dan banyak poin telah disepakati, hanya ada beberapa yang tersisa,” kata Trump.

“Kami belum sampai di sana, tetapi kami memiliki peluang yang sangat baik untuk mencapainya.”

Putin, yang disambut di AS setelah dijauhi oleh sekutu Barat sejak awal 2022 karena memerintahkan serangan ke Ukraina, berterima kasih kepada Trump atas pertemuan tersebut dan dengan nada bercanda menyarankan bahwa pertemuan berikutnya bisa saja berlangsung di Moskow.

Berikut adalah poin-poin penting dari pertemuan tersebut:

Sambutan hangat yang menegaskan hubungan akrab Trump-Putin. Putin mendapat sambutan karpet merah dan bahkan menaiki limusin kepresidenan Trump dari landasan ke lokasi pertemuan.

Di sana, mereka didampingi oleh dua penasihat utama masing-masing: Menteri Luar Negeri dan penasihat keamanan nasional Marco Rubio serta utusan khusus Steve Witkoff untuk Trump, dan Menteri Luar Negeri Sergey Lavrov serta penasihat keamanan nasional Yuri Ushakov untuk Putin.

Putin, yang berbicara pertama setelah pertemuan selesai, memuji hubungan historis antara Amerika Serikat, Rusia, dan bekas Uni Soviet, mengingat misi bersama yang dilakukan kedua negara selama Perang Dunia II.

Ia mengatakan bahwa AS dan Rusia memiliki nilai-nilai yang sama, sebuah poin yang sering digunakan pejabat Rusia untuk menarik perhatian Trump dan timnya.

Putin juga mencatat bahwa Trump sering mengatakan perang Ukraina tidak akan terjadi jika ia memenangkan pemilu 2020.

“Saya pikir itu mungkin benar,” kata pemimpin Rusia tersebut, sebuah komentar yang kemungkinan besar menyenangkan Trump. Namun, tidak ada indikasi atau cara untuk membuktikan bahwa Moskow akan bertindak berbeda terhadap Ukraina jika Demokrat Joe Biden tidak terpilih.

Trump mengklaim kemajuan tetapi mengakui tidak ada kesepakatan. Trump memasuki pertemuan dengan harapan agar Putin setuju untuk gencatan senjata dengan Ukraina — atau setidaknya komitmen dari Rusia untuk memasuki negosiasi guna mencapainya.

Sebaliknya, Trump mengakui bahwa “kami belum sepenuhnya sampai di sana” dan mengatakan ia akan berkonsultasi dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy dan para pemimpin NATO tentang langkah selanjutnya.

