Pertemuan puncak yang telah lama dinanti antara Presiden AS Donald Trump dan pemimpin Rusia Vladimir Putin dimulai dengan sambutan hangat dan penerbangan pesawat jet di pangkalan militer AS di Alaska, tetapi berakhir tanpa kesepakatan pada hari Jumat setelah keduanya mengakui bahwa mereka gagal mencapai kesepakatan untuk mengakhiri perang Rusia-Ukraina.
Setelah sekitar 2,5 jam pembicaraan di Pangkalan Gabungan Elmendorf-Richardson di Anchorage, kedua pemimpin tampil di hadapan wartawan untuk konferensi pers bersama yang telah dijadwalkan — tetapi mereka tidak menerima pertanyaan.
“Kami mengadakan pertemuan yang sangat produktif dan banyak poin telah disepakati, hanya ada beberapa yang tersisa,” kata Trump.
“Kami belum sampai di sana, tetapi kami memiliki peluang yang sangat baik untuk mencapainya.”
Putin, yang disambut di AS setelah dijauhi oleh sekutu Barat sejak awal 2022 karena memerintahkan serangan ke Ukraina, berterima kasih kepada Trump atas pertemuan tersebut dan dengan nada bercanda menyarankan bahwa pertemuan berikutnya bisa saja berlangsung di Moskow.
Berikut adalah poin-poin penting dari pertemuan tersebut:
Sambutan hangat yang menegaskan hubungan akrab Trump-Putin. Putin mendapat sambutan karpet merah dan bahkan menaiki limusin kepresidenan Trump dari landasan ke lokasi pertemuan.
Di sana, mereka didampingi oleh dua penasihat utama masing-masing: Menteri Luar Negeri dan penasihat keamanan nasional Marco Rubio serta utusan khusus Steve Witkoff untuk Trump, dan Menteri Luar Negeri Sergey Lavrov serta penasihat keamanan nasional Yuri Ushakov untuk Putin.
Putin, yang berbicara pertama setelah pertemuan selesai, memuji hubungan historis antara Amerika Serikat, Rusia, dan bekas Uni Soviet, mengingat misi bersama yang dilakukan kedua negara selama Perang Dunia II.
Ia mengatakan bahwa AS dan Rusia memiliki nilai-nilai yang sama, sebuah poin yang sering digunakan pejabat Rusia untuk menarik perhatian Trump dan timnya.
Putin juga mencatat bahwa Trump sering mengatakan perang Ukraina tidak akan terjadi jika ia memenangkan pemilu 2020.
“Saya pikir itu mungkin benar,” kata pemimpin Rusia tersebut, sebuah komentar yang kemungkinan besar menyenangkan Trump. Namun, tidak ada indikasi atau cara untuk membuktikan bahwa Moskow akan bertindak berbeda terhadap Ukraina jika Demokrat Joe Biden tidak terpilih.
Trump mengklaim kemajuan tetapi mengakui tidak ada kesepakatan. Trump memasuki pertemuan dengan harapan agar Putin setuju untuk gencatan senjata dengan Ukraina — atau setidaknya komitmen dari Rusia untuk memasuki negosiasi guna mencapainya.
Sebaliknya, Trump mengakui bahwa “kami belum sepenuhnya sampai di sana” dan mengatakan ia akan berkonsultasi dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy dan para pemimpin NATO tentang langkah selanjutnya.
‘Pertemuan produktif’
Trump mengatakan bahwa ia dan Putin telah membuat beberapa kemajuan signifikan menuju tujuan mengakhiri konflik tetapi tidak memberikan rincian tentang apa yang dimaksud dan harus mengakui bahwa mereka belum mampu menjembatani perbedaan yang substansial.
“Saya percaya kami mengadakan pertemuan yang sangat produktif,” kata Trump.
“Kami belum sepenuhnya sampai di sana, tetapi kami telah membuat beberapa kemajuan. Jadi, tidak ada kesepakatan sampai ada kesepakatan.”
Dalam percakapan selanjutnya dengan Sean Hannity dari Fox News Channel, Trump kembali tidak memberikan rincian tentang diskusinya dengan Putin.
Dengan kemajuan diplomatik yang berjalan lambat, waktu tampaknya berpihak pada Putin. Hal ini memberikan keuntungan bagi pasukan Rusia, yang telah menggunakan jumlah mereka yang lebih besar untuk perlahan-lahan melemahkan pertahanan di Ukraina timur selama 3,5 tahun konflik.
Putin mendapat sambutan hangat dari pemimpin dunia bebas di tanah AS dan pergi beberapa jam kemudian tanpa memberikan rincian tentang apa yang mereka diskusikan, apakah gencatan senjata semakin dekat menjadi kenyataan, atau apa langkah selanjutnya.
Putin memuji Trump atas nada “ramah” dalam pembicaraan — Trump tidak mengatakan apa-apa secara publik tentang pembunuhan warga sipil Ukraina dalam serangan Moskow — dan atas “pemahaman bahwa Rusia memiliki kepentingan nasionalnya sendiri.”
Putin mengatakan Moskow dan Washington harus “membuka lembaran baru,” dengan hubungan yang telah merosot ke titik terendah sejak Perang Dingin.
Karpet Merah
Kehadiran Putin di AS untuk pertama kalinya dalam 10 tahun dirayakan sebagai tanda bahwa Moskow tidak lagi menjadi paria di panggung global. Dalam sebuah unggahan media sosial, juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova mengatakan kepada pengikutnya bahwa pers Barat hampir “kehilangan akal.”
“Selama tiga tahun, mereka berbicara tentang isolasi Rusia, dan hari ini mereka melihat karpet merah digelar untuk menyambut presiden Rusia di Amerika Serikat,” katanya.
Tidak ada rincian dan tidak ada pertanyaan. Kedua pemimpin mengatakan pembicaraan itu “produktif” tetapi kurangnya pengumuman pencapaian konkret menunjukkan hal yang signifikan.
Konferensi pers berakhir kurang dari 15 menit dengan komentar diplomatik yang cukup standar — dan tidak memberikan indikasi bahwa ada hasil konkret yang dicapai — serta tidak menawarkan banyak perbedaan dari komentar mereka sebelumnya tentang perang di Ukraina.
Trump telah menjadikan ciri khas masa jabatan keduanya untuk menghindari pertanyaan dari wartawan di depan para pemimpin dunia, tetapi dalam tanda paling jelas dari kekecewaannya, presiden tiba-tiba mempersingkat rencananya untuk menerima pertanyaan.
Trump memasuki pertemuan puncak dengan mengatakan ada peluang 25 persen bahwa pertemuan itu akan gagal dan bahwa itu dimaksudkan sebagai “pertemuan penjajakan,” tetapi ia juga sempat mengusulkan ide membawa Zelenskyy ke Alaska untuk pertemuan tiga pihak jika semuanya berjalan baik. Tidak jelas apa yang akan terjadi selanjutnya.