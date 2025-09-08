Pemutusan kabel bawah laut di Laut Merah mengganggu akses internet di sejumlah wilayah Asia dan Timur Tengah, kata para pakar, meski penyebab insiden itu belum dapat dipastikan.

Ada kekhawatiran kabel-kabel tersebut menjadi sasaran kampanye Houthi di Laut Merah, yang mereka sebut sebagai upaya menekan Israel agar menghentikan perang genosida di Gaza.

Namun, kelompok Houthi sebelumnya membantah menyerang jalur kabel itu.

Microsoft melalui situs status layanannya mengumumkan bahwa kawasan Timur Tengah “mungkin mengalami peningkatan latensi akibat pemutusan kabel serat optik bawah laut di Laut Merah.”

Perusahaan asal Redmond, Washington, itu tidak merinci lebih lanjut, namun menegaskan lalu lintas internet yang tidak melewati Timur Tengah “tidak terdampak.”

NetBlocks, lembaga pemantau akses internet, mengatakan “serangkaian pemutusan kabel bawah laut di Laut Merah telah menurunkan konektivitas internet di sejumlah negara,” termasuk India dan Pakistan.

Mereka menyebut gangguan terjadi pada sistem kabel SMW4 dan IMEWE di dekat Jeddah, Arab Saudi.

Kabel Southeast Asia–Middle East–Western Europe 4 dikelola Tata Communications, bagian dari konglomerat India. Sementara kabel India-Middle East-Western Europe dikelola konsorsium lain yang diawasi Alcatel-Lucent.

Kedua perusahaan tersebut belum memberikan tanggapan atas permintaan konfirmasi.

Arab Saudi sejauh ini tidak mengakui adanya gangguan, dan pihak berwenang di sana tidak merespons permintaan komentar.

Di Uni Emirat Arab, yang menjadi rumah bagi Dubai dan Abu Dhabi, para pengguna jaringan milik negara Du dan Etisalat mengeluhkan kecepatan internet yang melambat.

Pemerintah UEA juga tidak segera menanggapi gangguan tersebut.