DUNIA
2 menit membaca
Kim Jong-un kunjungi China untuk parade peringatan Perang Dunia II
Kim bergabung dengan Putin dan Xi di Beijing untuk parade militer memperingati 80 tahun menyerahnya Jepang.
Kim Jong-un kunjungi China untuk parade peringatan Perang Dunia II
Kim bergabung dengan Putin dan Xi di Beijing untuk parade militer yang menandai peringatan ke-80 tahun Jepang menyerah / AP
2 September 2025

Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un menyeberang ke China dengan kereta khususnya untuk menghadiri parade militer di Beijing yang memperingati berakhirnya Perang Dunia II, menurut laporan media pemerintah Korea Utara.

Rodong Sinmun mempublikasikan foto-foto Kim bersama pejabat tinggi, termasuk Menteri Luar Negeri Choe Son Hui, saat menaiki kereta lapis baja yang berangkat dari Pyongyang pada Senin.

Media Korea Selatan kemudian mengonfirmasi kedatangan kereta itu di kota perbatasan China, Dandong, sebelum melanjutkan perjalanan menuju Beijing.

Kunjungan ini menandai perjalanan pertama Kim ke China sejak 2019, sekaligus yang kelima sejak ia berkuasa pada 2011.

Kim dijadwalkan menghadiri parade pada Rabu bersama Presiden China Xi Jinping dan Presiden Rusia Vladimir Putin.

Acara tersebut diperkirakan menyoroti sikap tiga pemimpin yang sama-sama menentang Amerika Serikat, meski belum ada konfirmasi mengenai pertemuan trilateral.

Putin tiba di China pada Minggu untuk menghadiri KTT Organisasi Kerja Sama Shanghai sekaligus parade tersebut.

Direkomendasikan

Pejabat Kremlin menyebut kemungkinan pertemuan dengan Kim masih “dalam pertimbangan.”

Kantor Berita Pusat Korea (KCNA) menyatakan perjalanan Kim mencerminkan “solidaritas strategis” Korea Utara dengan China dan Rusia.

Korea Utara belakangan semakin vokal dalam isu global, mengeluarkan pernyataan tentang konflik di Timur Tengah dan Selat Taiwan, sembari menempatkan diri sebagai bagian dari front bersama Beijing dan Moskow melawan Washington.

Bagi Kim, perjalanan ke Beijing juga menjadi salah satu penampilan langka di forum multilateral, yang pertama sejak ia berkuasa.

Kunjungan ini berlangsung saat Presiden AS Donald Trump dan presiden baru Korea Selatan yang berhaluan liberal, Lee Jae Myung, menyatakan minat untuk menghidupkan kembali perundingan nuklir dengan Pyongyang.

Negosiasi tersebut mandek sejak pertemuan puncak Kim dengan Trump pada 2019 di Hanoi berakhir tanpa kesepakatan.

SUMBER:TRT World & Agencies
Jelajahi
AS dan China jeda perang dagang setelah kesepakatan pengurangan tarif mulai berlaku
Angkatan Udara India sebut kehilangan adalah bagian dari pertempuran, semua pilot telah kembali
Gaza menghadapi 'risiko kritis kelaparan': PBB, pemantau yang didukung LSO
Kunjungan Presiden Israel memicu protes di Berlin
40 warga sipil dan 11 tentara Pakistan tewas dalam bentrokan dengan India pekan lalu
China menyajikan front yang bersatu dengan Amerika Latin, dengan tujuan untuk mengimbangi perang dagang Trump
'Bangga' karena hentikan 'konflik nuklir' antara India dan Pakistan: Trump
Menteri Pakistan mengatakan pertempuran dengan India berdampak minimal pada fiskal
Serangan udara junta Myanmar menewaskan 22 orang di sekolah: saksi mata
Amnesty, organisasi HAM gugat pemerintah Inggris atas dukungan genosida Gaza oleh Israel
India hanya menghentikan sementara aksi militer terhadap Pakistan: PM Modi
Bagaimana Turkiye menjadi mediator global yang terpercaya di zona konflik
Akun troll sayap kanan serang sekretaris luar negeri India setelah gencatan senjata dengan Pakistan
Bagaimana China membangun J-10C, pesawat tempur Pakistan yang menantang Rafale India
Oleh Kazim Alam
Zelenskyy terima proposal presiden Rusia untuk melanjutkan pembicaraan damai di Istanbul
Lihat sekilas tentang TRT Global. Bagikan umpan balik Anda!
Contact us