Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un menyeberang ke China dengan kereta khususnya untuk menghadiri parade militer di Beijing yang memperingati berakhirnya Perang Dunia II, menurut laporan media pemerintah Korea Utara.

Rodong Sinmun mempublikasikan foto-foto Kim bersama pejabat tinggi, termasuk Menteri Luar Negeri Choe Son Hui, saat menaiki kereta lapis baja yang berangkat dari Pyongyang pada Senin.

Media Korea Selatan kemudian mengonfirmasi kedatangan kereta itu di kota perbatasan China, Dandong, sebelum melanjutkan perjalanan menuju Beijing.

Kunjungan ini menandai perjalanan pertama Kim ke China sejak 2019, sekaligus yang kelima sejak ia berkuasa pada 2011.

Kim dijadwalkan menghadiri parade pada Rabu bersama Presiden China Xi Jinping dan Presiden Rusia Vladimir Putin.

Acara tersebut diperkirakan menyoroti sikap tiga pemimpin yang sama-sama menentang Amerika Serikat, meski belum ada konfirmasi mengenai pertemuan trilateral.

Putin tiba di China pada Minggu untuk menghadiri KTT Organisasi Kerja Sama Shanghai sekaligus parade tersebut.