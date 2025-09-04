DUNIA
2 menit membaca
Upaya perdamaian antara Rusia dan Ukraina masih hidup meskipun mengalami kemunduran: Trump
Rusia menolak kehadiran pasukan asing di Ukraina dan memperingatkan bahwa jaminan keamanan Kiev merupakan ancaman bagi Eropa.
Upaya perdamaian antara Rusia dan Ukraina masih hidup meskipun mengalami kemunduran: Trump
Trump menyatakan ketidaksenangannya terhadap konflik antara Rusia dan Ukraina, tetapi akan terus berupaya mendorong perjanjian damai. / AP
4 September 2025

Presiden AS Donald Trump menyatakan bahwa dirinya tetap berkomitmen untuk mengejar kesepakatan damai antara Rusia dan Ukraina meskipun ada ketidakpastian yang meningkat terkait kemungkinan pembicaraan langsung antara Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy, CBS News melaporkan pada hari Kamis.

“Saya telah mengamati, melihat, dan membicarakannya dengan Presiden Putin dan Presiden Zelenskyy,” kata Trump dalam wawancara telepon dengan CBS News pada hari Rabu.

“Sesuatu akan terjadi, tetapi mereka belum siap. Namun, sesuatu akan terjadi. Kami akan menyelesaikannya,” tambahnya.

Trump pada hari Rabu mengatakan bahwa ia berencana untuk mengadakan pembicaraan tentang perang di Ukraina dalam beberapa hari mendatang setelah pertemuan puncaknya di Alaska dengan Putin pada bulan Agustus tidak menghasilkan kesepakatan yang signifikan.

Seorang pejabat Gedung Putih mengatakan Trump diperkirakan akan berbicara melalui telepon pada hari Kamis dengan Zelenskyy.

“Rusia tidak akan membahas intervensi asing di Ukraina dalam bentuk apa pun yang secara mendasar tidak dapat diterima dan merusak keamanan,” kata juru bicara kementerian luar negeri Maria Zakharova dalam sebuah forum ekonomi di wilayah timur jauh Rusia.

Sementara itu, Rusia memberikan sinyal sikap yang semakin keras menjelang pembicaraan Eropa mendatang dengan Zelenskyy, dengan menyatakan bahwa mereka tidak akan mempertimbangkan penempatan pasukan asing di Ukraina “dalam format apa pun,” menurut juru bicara kementerian luar negeri Maria Zakharova.

TerkaitTRT Global - Putin mengatakan 'kesepakatan' yang dicapai di KTT Alaska membuka jalan menuju perdamaian di Ukraina

Jaminan keamanan Ukraina

Direkomendasikan

Dalam pernyataan terkait, Moskow juga mengkritik upaya Kiev untuk mendapatkan jaminan keamanan dari sekutu Eropa, dengan menyebutnya sebagai ancaman bagi stabilitas regional.

Zakharova menggambarkan jaminan yang diusulkan tersebut sebagai “batu loncatan untuk teror” dan “jaminan bahaya bagi benua Eropa.”

Putin juga mengatakan pada hari Rabu bahwa ia siap bertemu dengan Zelenskyy jika presiden Ukraina datang ke Moskow, tetapi pertemuan semacam itu harus dipersiapkan dengan baik dan menghasilkan hasil yang nyata.

Menteri luar negeri Ukraina menolak usulan Moskow sebagai tempat untuk pertemuan semacam itu.

Trump mengatakan kepada CBS News bahwa ia tidak senang dengan pertumpahan darah antara Rusia dan Ukraina tetapi akan terus mendorong kesepakatan damai.

“Saya pikir kami akan menyelesaikan semuanya. Sejujurnya, masalah Rusia ini, saya pikir, akan menjadi salah satu yang lebih mudah untuk diselesaikan, tetapi tampaknya ini sedikit lebih sulit daripada beberapa masalah lainnya,” katanya.

Trump merasa frustrasi karena ketidakmampuannya untuk menghentikan pertempuran, yang dimulai dengan serangan militer skala penuh Rusia terhadap Ukraina pada Februari 2022, setelah awalnya memprediksi bahwa ia akan dapat mengakhiri konflik dengan cepat ketika ia menjabat pada bulan Januari.

SUMBER:TRT World & Agencies
Jelajahi
AS dan China jeda perang dagang setelah kesepakatan pengurangan tarif mulai berlaku
Angkatan Udara India sebut kehilangan adalah bagian dari pertempuran, semua pilot telah kembali
Gaza menghadapi 'risiko kritis kelaparan': PBB, pemantau yang didukung LSO
Kunjungan Presiden Israel memicu protes di Berlin
40 warga sipil dan 11 tentara Pakistan tewas dalam bentrokan dengan India pekan lalu
China menyajikan front yang bersatu dengan Amerika Latin, dengan tujuan untuk mengimbangi perang dagang Trump
'Bangga' karena hentikan 'konflik nuklir' antara India dan Pakistan: Trump
Menteri Pakistan mengatakan pertempuran dengan India berdampak minimal pada fiskal
Serangan udara junta Myanmar menewaskan 22 orang di sekolah: saksi mata
Amnesty, organisasi HAM gugat pemerintah Inggris atas dukungan genosida Gaza oleh Israel
India hanya menghentikan sementara aksi militer terhadap Pakistan: PM Modi
Bagaimana Turkiye menjadi mediator global yang terpercaya di zona konflik
Akun troll sayap kanan serang sekretaris luar negeri India setelah gencatan senjata dengan Pakistan
Bagaimana China membangun J-10C, pesawat tempur Pakistan yang menantang Rafale India
Oleh Kazim Alam
Zelenskyy terima proposal presiden Rusia untuk melanjutkan pembicaraan damai di Istanbul
Lihat sekilas tentang TRT Global. Bagikan umpan balik Anda!
Contact us