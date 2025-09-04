Presiden AS Donald Trump menyatakan bahwa dirinya tetap berkomitmen untuk mengejar kesepakatan damai antara Rusia dan Ukraina meskipun ada ketidakpastian yang meningkat terkait kemungkinan pembicaraan langsung antara Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy, CBS News melaporkan pada hari Kamis.

“Saya telah mengamati, melihat, dan membicarakannya dengan Presiden Putin dan Presiden Zelenskyy,” kata Trump dalam wawancara telepon dengan CBS News pada hari Rabu.

“Sesuatu akan terjadi, tetapi mereka belum siap. Namun, sesuatu akan terjadi. Kami akan menyelesaikannya,” tambahnya.

Trump pada hari Rabu mengatakan bahwa ia berencana untuk mengadakan pembicaraan tentang perang di Ukraina dalam beberapa hari mendatang setelah pertemuan puncaknya di Alaska dengan Putin pada bulan Agustus tidak menghasilkan kesepakatan yang signifikan.

Seorang pejabat Gedung Putih mengatakan Trump diperkirakan akan berbicara melalui telepon pada hari Kamis dengan Zelenskyy.

“Rusia tidak akan membahas intervensi asing di Ukraina dalam bentuk apa pun yang secara mendasar tidak dapat diterima dan merusak keamanan,” kata juru bicara kementerian luar negeri Maria Zakharova dalam sebuah forum ekonomi di wilayah timur jauh Rusia.

Sementara itu, Rusia memberikan sinyal sikap yang semakin keras menjelang pembicaraan Eropa mendatang dengan Zelenskyy, dengan menyatakan bahwa mereka tidak akan mempertimbangkan penempatan pasukan asing di Ukraina “dalam format apa pun,” menurut juru bicara kementerian luar negeri Maria Zakharova.

Jaminan keamanan Ukraina