Akses ke layanan Google telah pulih pada hari Kamis setelah gangguan besar-besaran di seluruh wilayah yang memutus jutaan pengguna di puluhan negara. Gangguan ini dilaporkan memengaruhi platform seperti YouTube, Gmail, dan Maps.
Situs pemantauan DownDetector melaporkan lonjakan laporan gangguan sekitar pukul 10 pagi waktu setempat (0700 GMT), ketika pengguna kesulitan mengakses berbagai layanan Google termasuk Chrome dan Google Translate.
Gangguan ini berlangsung sekitar satu jam sebelum mulai mereda sekitar pukul 0800 GMT.
Wakil Menteri Transportasi dan Infrastruktur Turkiye, Omer Fatih Sayan, mengonfirmasi gangguan tersebut, dengan mengatakan bahwa hal itu memengaruhi Turkiye dan sebagian besar wilayah Eropa.
“Google, Android, dan layanan terkait mengalami gangguan yang meluas di Türkiye dan Eropa,” kata Sayan.
“Pusat Respons Insiden Siber Nasional kami telah meminta laporan teknis dari Google terkait penyebab gangguan ini. Kami terus memantau situasi dengan cermat,” tambahnya.
Google belum memberikan komentar terkait penyebab gangguan tersebut.
“Ada lonjakan laporan mulai pukul 7:10 GMT dan berlangsung selama satu jam terakhir. Selama gangguan, kami menerima laporan dari Turkiye, Bulgaria, Yunani, Georgia, Kroasia, Serbia, Armenia, Rumania, Belanda, Jerman, dan 38 negara lainnya,” tulis situs pelacak Outage Report.
Beberapa pengguna juga melaporkan masalah dalam mengakses Spotify selama gangguan tersebut.