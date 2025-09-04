Akses ke layanan Google telah pulih pada hari Kamis setelah gangguan besar-besaran di seluruh wilayah yang memutus jutaan pengguna di puluhan negara. Gangguan ini dilaporkan memengaruhi platform seperti YouTube, Gmail, dan Maps.

Situs pemantauan DownDetector melaporkan lonjakan laporan gangguan sekitar pukul 10 pagi waktu setempat (0700 GMT), ketika pengguna kesulitan mengakses berbagai layanan Google termasuk Chrome dan Google Translate.

Gangguan ini berlangsung sekitar satu jam sebelum mulai mereda sekitar pukul 0800 GMT.

Wakil Menteri Transportasi dan Infrastruktur Turkiye, Omer Fatih Sayan, mengonfirmasi gangguan tersebut, dengan mengatakan bahwa hal itu memengaruhi Turkiye dan sebagian besar wilayah Eropa.