Presiden AS Donald Trump dan rekannya dari Rusia, Vladimir Putin, saling berjabat tangan dan menyapa saat tiba di sebuah pangkalan militer di Alaska untuk KTT bersejarah mengenai perang Rusia di Ukraina.

Kedua pemimpin dijadwalkan mengadakan pembicaraan tatap muka yang akan diawasi ketat oleh negara-negara Eropa dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy, yang tidak diundang dan secara terbuka menolak tekanan dari Trump untuk menyerahkan wilayah yang dikuasai Rusia.

Keduanya berdiri berdampingan pada Jumat, berjabat tangan kembali, tampak saling bertukar kata, sambil mengabaikan pertanyaan yang diteriakkan wartawan di Joint Base Elmendorf-Richardson di luar Anchorage, sementara jet F-22 dan pembom B2 melintas di atas kepala mereka.

Kedua pesawat tersebut baru memasuki layanan aktif setelah Perang Dingin berakhir, namun rancangan dan pengembangannya dimulai pada 1970-an dan 1980-an saat rivalitas AS-Soviet sedang memuncak.